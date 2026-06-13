Chỉ 10 phút nấu là có món ăn vị ngọt thanh mát và rất ngon miệng, giúp lấy lại vị giác trong ngày hè nắng nóng

Súp vẫn là món ăn không thể thiếu trên bàn ăn mùa hè. Hôm nay, chúng tôi sẽ không giới thiệu bất kỳ công thức súp gà hay súp thịt nào, mà thay vào đó, tôi sẽ chia sẻ một công thức súp rất đơn giản, thơm phức, thanh mát, sánh mịn và ngon miệng.

Món súp này chỉ có 3 nguyên liệu chính: Dưa chuột, thanh cua và 1 quả trứng gà. Với sự kết hợp đơn giản như vậy, hương thơm tươi mát của dưa chuột, vị đậm đà của thanh cua và độ tươi ngon của trứng, tất cả những gì bạn cần làm là xào nhanh, nấu nhanh và thêm một chút nước tinh bột khoai tây để tạo độ sánh đặc trước khi dùng. Một bát súp này trước bữa ăn sẽ ngay lập tức kích thích vị giác của bạn và chắc chắn rất đáng để thử.

Nguyên liệu nấu món súp dưa chuột và thanh cua

1 quả dưa chuột, 4 thanh cua, 1 quả trứng gà, hành lá thái nhỏ, tinh bột khoai tây/hoặc bột bắp, muối, một nhúm bột nêm gà, tiêu xay vừa ăn, dầu ăn, dầu mè.

Cách nấu món súp dưa chuột và thanh cua

Bước 1: Đầu tiên, chuẩn bị dưa chuột. Rửa sạch và bào sợi. Bạn chỉ nên bào sợi phần cùi dưa chuột, không nên nạo vào phần ruột. Tiếp theo, chuẩn bị thanh cua. Vì chúng được đông lạnh, nên bạn cần để ra ngoài rã đông trước khi xé thành sợi. Nếu bạn đang vội, bạn có thể cho trực tiếp thanh cua đông lạnh vào nồi nước sôi và luộc trong vài phút cho đến khi mềm hoàn toàn. Vớt ra, rửa sạch với nước lạnh, sau đó xé sợi. Nếu muốn, bạn có thể thêm một ít sò điệp khô thái dạng sợi để tăng thêm hương vị.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong, bạn có thể bắt đầu nấu. Sau khi đun khô nồi, đổ một chút dầu ăn vào và đun nóng. Cho một ít gốc hành hành lá thái nhỏ vào xào thơm. Sau đó, cho dưa chuột bào sợi vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi dưa chuột tỏa ra mùi thơm tươi mát. Đổ nước sôi trực tiếp vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó cho các miếng thanh cua xé nhỏ vào nồi. Lúc này, bạn có thể nêm thêm một chút muối, một ít bột nêm gà và bột tiêu. Tiếp tục nấu trên lửa lớn khoảng 1 hoặc 2 phút.

Bước 3: Cho một lượng tinh bột khoai tây vừa đủ vào một chiếc bát và hòa tan kỹ với nước. Sau đó, giữ lửa lớn và đổ nước tinh bột khoai tây vào nồi; vừa đổ vùa khuấy liên tục bằng thìa cho đến khi súp sánh lại. Đập trứng gà và đánh tan. Giữ lửa lớn và đổ hỗn hợp trứng vào. Khuấy đều bằng thìa, và nếu thích, thêm vài giọt dầu mè và khuấy đều trước khi dùng.

Thành phẩm món súp dưa chuột và thanh cua

Món súp thanh mát và mịn màng này có hương thơm của dưa chuột và vị ngọt của thanh cua, khiến nó đặc biệt ngon miệng. Vào những ngày nóng bức, một bát súp trước bữa ăn sẽ ngay lập tức kích thích vị giác của bạn. Điều tuyệt vời nhất là nó rất dễ làm và có thể sẵn sàng trên bàn ăn trong vòng 10 phút.

Dĩ nhiên, thanh cua dùng trong món này không được làm từ thịt cua nguyên chất. Hầu hết các loại bán trên thị trường đều được làm từ thịt cá, khá ngon. Chúng có vị ngọt tươi mát và mềm mại. Rất ngon khi ăn trực tiếp hoặc dùng để nấu canh hay các món ăn lạnh.