Mới đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ nguy kịch nghi do nhiễm xoắn khuẩn Leptospira – tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

Ảnh minh họa

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, nhập viện với sốt cao 40°C, vàng da, tiêu chảy, suy đa tạng, sốc nặng. Ban đầu chẩn đoán sỏi túi mật tại bệnh viện địa phương, sau chuyển viện do tình trạng xấu đi. Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao (1.068 U/L), bilirubin 605 µmol/L, nghi nhiễm trùng đường mật và xoắn khuẩn Leptospira. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, lọc máu, dùng kháng sinh mạnh, tiên lượng nặng.

Xoắn khuẩn Leptospira lây qua nước bẩn chứa nước tiểu động vật, gây sốt, đau cơ, vàng da, và có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ghi nhận nhiều ca nặng sau mưa bão. Để phòng bệnh, người dân cần hiểu rõ hơn về xoắn khuẩn Leptospira và cách phòng tránh: