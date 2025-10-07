Sốt xuất huyết tăng trong mùa mưa bão, nhiều ca tử vong

Theo báo cáo công tác y tế tháng 9 của Bộ Y tế, trong tháng, cả nước ghi nhận 21.152 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thăm khám cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng

Tính từ ngày 14-12-2024 đến nay, cả nước ghi nhận 86.253 ca mắc và 17 ca tử vong, tăng 15,3% số mắc và 6 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2024 (74.828/11).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 26-9 đến ngày 3-10), thành phố ghi nhận 336 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng so với tuần trước đó. Đồng thời, ghi nhận 17 ổ dịch mới. Hiện toàn thành phố còn 30 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động.

Gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết rơi vào nguy kịch chỉ sau vài ngày sốt cao. Bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy tạng, đe dọa tính mạng.

Sốt xuất huyết thường bắt đầu với triệu chứng sốt cao, đau đầu, đau mỏi người. Tuy nhiên, từ ngày thứ 4 – khi hạ sốt – bệnh có thể trở nặng, nhất là ở người cao tuổi, béo phì hoặc có bệnh nền. Bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan khi thấy đỡ sốt và cần được khám, theo dõi hằng ngày, đặc biệt trong giai đoạn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 để phát hiện sớm biến chứng.

PGS-TS Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết virus sốt xuất huyết Dengue có 4 type huyết thanh (D1–D4), lây truyền qua muỗi vằn. Bệnh diễn tiến qua ba giai đoạn: Sốt (ngày 1–3), nguy hiểm (ngày 4–7) và hồi phục (ngày 7–10).

Hai cơ chế chính gây biến chứng là hạ tiểu cầu do virus ức chế tủy xương và tăng tính thấm thành mạch gây thoát huyết tương, dẫn đến cô đặc máu, sốc giảm thể tích – nguyên nhân chính gây tử vong.

Các trường hợp nhẹ có thể điều trị tại nhà nhưng uống đủ nước, dùng paracetamol hạ sốt, nghỉ ngơi và xét nghiệm máu hằng ngày. Tuyệt đối không tự truyền dịch, không dùng kháng sinh hoặc corticoid.

Người bệnh có dấu hiệu cảnh báo nặng như đau tức bụng, nôn nhiều, mệt lả, chảy máu mũi, lợi, tức ngực, khó thở… cần đến cơ sở y tế cấp cứu ngay.

Thời điểm mưa bão, lũ lụt tạo điều kiện virus, vi khuẩn gây bệnh như sốt xuất huyết phát triển. Ảnh: Hữu Hưng

"Nhiều người chủ quan, nghĩ sốt vài ngày sẽ khỏi nên ở nhà. Nhưng có trường hợp chưa xuất huyết vẫn bị cô đặc máu dẫn đến sốc và tử vong. Khi có biểu hiện sốt, cần đến cơ sở y tế để xét nghiệm, không tự điều trị tại nhà"- PGS Cường nói.

Bộ Y tế cảnh báo thời điểm mưa bão, lũ lụt hiện nay tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh phát triển, dễ gây các bệnh như tiêu chảy cấp, bệnh hô hấp, ngoài da, bệnh về mắt và sốt xuất huyết. Bộ yêu cầu các đơn vị y tế chuẩn bị lực lượng cơ động, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, giám sát dịch tễ, xử lý môi trường và tiêm chủng khi cần.

Người dân được khuyến cáo tích cực diệt bọ gậy, loại bỏ vật dụng chứa nước đọng, ngủ màn cả ban ngày để phòng muỗi truyền bệnh.