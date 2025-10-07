Hôm nay, tôi xin chia sẻ một món canh ngọt mà tôi mới mê tít. Nó không chỉ ngon tuyệt vời mà còn hoàn hảo cho những ai thường xuyên bận rộn và thỉnh thoảng cảm thấy uể oải. Thật lòng mà nói, trước đây tôi chẳng mấy quan tâm đến long nhãn. Nó chỉ là một loại quả khô được bảo quản. Cho đến một ngày, tôi được ăn một bát canh long nhãn, khoai mỡ và táo tàu ở nhà một người bạn.

Khoảnh khắc ấy, vị giác của tôi như được đánh thức! Món canh ngọt thanh mát mà không hề ngấy, thịt long nhãn mềm ngọt, khoai mỡ tan chảy trong miệng, hương thơm của táo tàu từ từ tan chảy, làm ấm cả người. Bạn tôi mỉm cười nói: "Món canh này chính là 'thần dược bổ máu' của tôi. Tôi uống một bát mỗi ngày, và da dẻ đẹp hơn hẳn!". Từ đó, tôi mê mẩn món canh này và phát hiện ra long nhãn thực sự là một "kho báu".

Long nhãn ngọt hơn cả táo đỏ, dinh dưỡng phong phú hơn hoàng kỳ

Long nhãn trông có vẻ dân dã, giản dị, nhưng giá trị dinh dưỡng của nó lại vô cùng ấn tượng. Thứ nhất, nó thậm chí còn ngọt hơn cả táo tàu đỏ, và vị ngọt tự nhiên, không hề ngấy. Quan trọng hơn, giá trị dinh dưỡng của nó còn phong phú hơn cả hoàng kỳ.

Giàu glucose, sucrose, protein, sắt và nhiều loại vitamin, ăn 5 quả long nhãn mỗi ngày có thể giúp bổ khí huyết, an thần và cải thiện làn da. Đặc biệt đối với những người thường xuyên mệt mỏi, da xanh xao và ngủ kém, long nhãn là một thanh năng lượng tự nhiên.

Một số người có thể hỏi: "Ăn quá nhiều long nhãn có gây nóng trong người không?" Thực ra, miễn là ăn vừa phải thì hoàn toàn ổn. Ăn khoảng 5 quả long nhãn mỗi ngày là bạn đã có thể tận hưởng được những lợi ích mà nó mang lại mà không gây áp lực cho cơ thể.

Hơn nữa, long nhãn có thể được thưởng thức theo nhiều cách khác nhau: Ăn vặt, nấu súp và cháo. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một trong những công thức nấu ăn yêu thích của mình: Canh long nhãn, khoai mỡ và táo tàu. Món ăn này không chỉ ngon mà còn rất dễ chế biến, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể làm được.

Dưới đây, tôi sẽ giải thích chi tiết công thức. Hãy chuẩn bị nguyên liệu và bắt đầu thôi!

Nguyên liệu: 15 quả long nhãn khô (khoảng 5 phần ăn, mỗi người 5 phần/ngày), 1 củ khoai mỡ, 10 quả táo tàu, đường phèn (tùy chọn) và nước. Tốt nhất nên chọn những quả long nhãn khô căng mọng và có màu sắc tự nhiên. Khoai mỡ dẻo và mềm hơn. Bỏ hạt táo tàu để món ăn có hương vị đậm đà hơn.

Hướng dẫn:

Đầu tiên, ngâm long nhãn khô trong nước ấm khoảng 10 phút. Việc này sẽ giúp thịt nhãn mềm ra, tiết ra nhiều vị ngọt và dưỡng chất hơn. Trong khi đó, gọt vỏ và cắt khoai mỡ thành từng miếng (lưu ý: Lớp nhớt có thể gây ngứa tay, nên đeo găng tay khi chế biến). Rửa sạch và bỏ hạt táo tàu.

Đổ một lượng nước vừa đủ vào nồi, cho long nhãn và táo tàu đã ngâm vào, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm nhỏ lửa và ninh trong 20 phút. Hương thơm ngọt ngào của long nhãn và vị đậm đà của táo tàu sẽ dần hòa quyện vào súp, lan tỏa khắp căn phòng với hương thơm ngọt ngào.

Cho khoai mỡ vào và tiếp tục ninh trong khoảng 15 phút, cho đến khi khoai mỡ mềm và đậm đà. Nếu thích ngọt hơn, bạn có thể thêm một chút đường phèn vào cuối cùng. Long nhãn và táo tàu đã có vị ngọt sẵn rồi, nên tôi thường bỏ qua và súp vẫn giữ được vị thanh và ngọt.

Tắt bếp, đậy nắp và ninh trong 5 phút để các nguyên liệu hòa quyện hoàn toàn. Sau đó, dọn ra và thưởng thức! Món súp nóng hổi này vô cùng ấm áp và hoàn hảo cho mùa thu đông, hoặc sau những ngày hè dài ngồi máy lạnh.

Tôi đã ngủ ngon và làn da hồng hào, nhuận sắc nhờ món canh long nhãn này

Sức hấp dẫn của món súp này nằm ở tầm quan trọng của nó, không chỉ là một món ăn ngon; mà còn là một nghi lễ. Hãy dành nửa tiếng mỗi ngày nấu một nồi canh này cho bản thân hoặc gia đình, bạn sẽ tìm thấy sự ấm áp, sức khỏe và sắc đẹp. Mẹ tôi vẫn thường nói: "Phụ nữ nên chăm sóc bản thân, bắt đầu từ một bát canh long nhãn". Giờ đây, mỗi ngày tôi đều uống một bát nhỏ, làn da hồng hào và giấc ngủ cũng tốt hơn rất nhiều.

Tất nhiên, lợi ích của long nhãn không chỉ dừng lại ở đó. Ngoài món canh này, long nhãn còn có thể dùng để nấu cháo nhãn, trà nhãn, hay đơn giản là làm món ăn vặt. Nhưng nhớ nhé, mỗi ngày chỉ cần 5 viên là đủ, đừng tham lam. Suy cho cùng, những thứ tốt cần phải dùng điều độ mới đạt hiệu quả tốt nhất.

