Bị chê kém sắc, "nàng Tinh Vệ" Thư Sướng nhanh chóng lấy lại phong độ chỉ trong 2 tháng nhờ vào bí quyết "1 cách ăn, 2 bài tập" vừa hiệu quả lại an toàn sức khỏe

Ngày nay hầu như ai cũng có mối quan tâm đặc biệt đến vóc dáng của mình, huống hồ gì là phái đẹp như phụ nữ. Chính vậy nên họ ít khi bỏ qua bất kỳ phương pháp giảm cân nào, đặc biệt là những bí quyết đến từ những nữ diễn viên như Thư Sướng – đối tượng thường phải ăn kiêng vì tính chất công việc.

Thư Sướng là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh xứ Trung, cô sinh năm 1987 và đã bắt đầu bước vào làng giải trí từ năm 15 tuổi. Bắt đầu với một vai nhỏ trong bộ phim Hoàng cung bảo bối (2001), sau này Thư Sướng được chú ý hơn với vai Kim Mai Lệ trong Kim phấn thế gia (2002) đóng cùng với dàn mỹ nhân nổi tiếng Đổng Khiết, Trần Khôn và Lưu Diệc Phi.

Một vài hình ảnh nổi bật trong sự nghiệp diễn xuất của Thư Sướng.

Dần dần, mọi người đã quen mặt cô thông qua một số vai diễn như Cô Ngốc trong Chiếc điện thoại thần kỳ, Kiến Ninh công chúa trong Tân Lộc Đỉnh Ký... và được khán giả Việt yêu mến nhờ hóa thân vào nàng Tinh Vệ xinh đẹp trong Chuyện nàng Tinh Vệ lấp biển.

Mặc dù hiện tại không còn "phủ sóng" nhiều như trước, nhưng "nhất cử nhất động" của cô đều được người hâm mộ quan tâm đón đọc.

Nét đẹp lẫn vóc dáng của Thư Sướng luôn được các nhà làm phim để ý đến.

Thư Sướng tâm sự rằng, gần đây vì không xuất hiện nhiều trên màn ảnh nên cô có hơi tăng cân một chút. Nhưng từ khi nhận được dự án mới, cô liền hạ quyết tâm phải giảm cân để lấy lại vóc dáng, nhằm xuất hiện trước công chúng với diện mạo thon gọn nhất có thể. Kết quả là, cô đã giảm được 13kg chỉ trong 2 tháng nhờ vào "công thức" bí mật của mình. Hiện tại nàng diễn viên chỉ nặng khoảng 43kg mà thôi.

"Ai cũng nghĩ tôi ốm thế này thì rất hại cho sức khỏe, nhưng nhờ công thức 1 cách ăn, 2 bài tập tự bản thân đúc kết này, tôi luôn duy trì được cân nặng và vóc dáng như mong muốn mà không hề yếu hay mắc bệnh chút nào cả" – Thư Sướng chia sẻ.

Mỗi nữ diễn viên, ai cũng giữ cho mình một "bí kíp" giảm cân riêng và ít khi chia sẻ rộng rãi. Nhưng với Thư Sướng, cô vẫn vui vẻ tâm sự những kinh nghiệm của mình, nhằm giúp chị em phụ nữ có cái nhìn đa chiều và an toàn hơn khi bắt đầu ăn kiêng, cụ thể như sau:

1 cách ăn:

- Ăn kiêng với những thực phẩm có lượng calo thấp

Theo cô thì một bữa ăn kiêng giảm cân cần phải đáp ứng đủ tiêu chí là lành mạnh và khoa học. Cụ thể, hãy chọn những thực phẩm có lượng calo thấp mà có thể ăn được nhiều, chẳng hạn như những loại rau xanh giàu chất xơ.

Thư Sướng đặc biệt uống nhiều nước để cải thiện khả năng trao đổi chất, nhờ vậy mà "công cuộc" giảm cân cũng dễ dàng hơn.

Thu Sướng cũng khuyên mọi người nên ăn rau kèm thêm một lượng nhỏ cá, ức gà và ngũ cốc thô để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng mà không sợ tăng cân. Ngoài ra, cần uống nước đủ 2 lít mỗi ngày để hỗ trợ trao đổi chất và đốt mỡ thừa hiệu quả hơn.

2 bài tập gồm

- Tập yoga nóng

Chắc ai cũng từng nghe bộ môn yoga nhưng yoga nóng thì có lẽ chưa bao giờ. Theo đó, yoga nóng (bikram yoga) là một hình thức tập yoga trong một căn phòng ấm áp có nhiệt độ từ 35 – 38 độ C cùng độ ẩm cao khoảng 40 – 60%. Một buổi tập thường kéo dài 90 phút nên khá vất vả, nhưng bù lại thì rất có lợi cho sức khỏe.

Thu Sướng chia sẻ, tập yoga nóng không chỉ mang lại một số lợi ích cơ bản như tốt cho cơ bắp, sinh lý, rèn luyện tinh thần… mà còn có tác dụng hiệu quả trong việc đốt cháy calo. Mỗi buổi tập yoga nóng 90 phút có thể đốt cháy 1000 calo và tác động tới trái tim hệt như chạy bộ khoảng 1,6km.

Nếu thực sự chuyên tâm giảm cân thì tập yoga nóng sẽ hiệu quả hơn nhiều so với yoga thường. Nhưng vì thời gian tập khá lâu nên yoga nóng có thể không phù hợp với một số người thể trạng yếu, hãy đến gặp bác sĩ hoặc chuyên viên thể thao để được tư vấn phù hợp hơn.

- Đi bộ nhanh

Đi bộ là một môn thể thao đơn giản nhưng luôn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt dành cho những ai thường bận rộn như mỹ nhân Thư Sướng. Cô cho biết, ngày xưa mình thường chạy marathon khoảng 30 phút mỗi ngày, nhưng vì lịch trình bận rộn nên đã chuyển sang đi bộ nhanh. Tuy không đốt cháy calo nhiều bằng chạy marathon, nhưng đi bộ nhanh cũng giúp duy trì sự dẻo dai và nhất là có thể tập ở đâu cũng được.

Nhờ đi bộ thường xuyên mà Thư Sướng luôn duy trì vóc dáng và cân nặng ở mức hoàn hảo.

Để đạt hiệu quả tốt nhất khi đi bộ nhanh, bạn nên để tâm trí mình hoàn toàn thư giãn, không suy nghĩ nhiều về công việc hay những việc nhỏ nhặt. Thu Sướng tin rằng, đi bộ thật sự không khó tập và không tốn tiền, chỉ cần bạn siêng năng và chịu khó thì bao nhiêu cân cũng có thể giảm được.

Theo QQ