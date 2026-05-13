Không phải dạ hội, không phải tiệc cung đình, những hình ảnh xuất hiện từ Madrid, Aalborg, Almere đến Copenhagen tuần này kể một câu chuyện khác về vai trò của các hoàng gia châu Âu hiện đại: Những người phụ nữ đứng đầu hoặc bên cạnh ngai vàng đang lặng lẽ làm những việc có ý nghĩa thực sự, từ trao giải văn học thiếu nhi đến bảo vệ động vật hoang dã, từ khánh thành bệnh viện đến lên tiếng vì quyền lợi trẻ em trên trường quốc tế.

Vương hậu Letizia (Tây Ban Nha): Tôn vinh sách cho trẻ em

Ngày 12/5/2026, Vương hậu Letizia đã chủ trì lễ trao giải văn học thiếu nhi SM lần thứ 48, tổ chức tại Real Casa de Correos ở Madrid. Bà được đón tiếp bởi Chủ tịch vùng Madrid Isabel Díaz Ayuso và Bộ trưởng Giáo dục Milagros Tolón. Đây là giải thưởng thường niên do Quỹ SM tổ chức nhằm thúc đẩy văn hóa đọc và nuôi dưỡng các giá trị nhân văn trong thế hệ trẻ.

Vương hậu đã trao giải SM "Gran Angular" 2026 cho Alba Quintas với tác phẩm La cuarta vida de Blanca Cuervo, và giải SM "El Barco de Vapor" 2026 cho Josan Hatero với tác phẩm La memoria de las bicicletas. Trong buổi lễ, bà diện chân váy da đen midi của Hugo Boss, phong cách chỉn chu và dứt khoát như thường thấy ở người phụ nữ đã 54 tuổi vẫn giữ được hình ảnh rất riêng.

Vương hậu Mary (Đan Mạch): Cắt băng khánh thành bệnh viện lớn nhất Bắc Jutland

Cũng trong ngày 12/5, Vương hậu Mary của Đan Mạch tham dự lễ khánh thành chính thức Bệnh viện Đại học Aalborg tại Bắc Jutland. Với diện tích khoảng 180.000 mét vuông, đây là công trình xây dựng lớn nhất từng được thực hiện tại khu vực này.

Trước khi diễn ra lễ khánh thành, Vương hậu đã tham gia tour tham quan có hướng dẫn, trong đó bà có cơ hội trò chuyện với bệnh nhân, người thân và nhiều nhân viên thuộc khoa nhi và thanh thiếu niên của bệnh viện. Sợi băng khánh thành do các em nhỏ từ xưởng sáng tạo của bệnh viện tự tay làm, một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Nhà nguyện của bệnh viện, được trang trí bởi nghệ sĩ Bjørn Nørgaard, là nơi tổ chức các tiết mục âm nhạc trong buổi lễ.

Vương hậu Mary mặc đầm in hoa chiffon xếp ly Narella của Erdem kết hợp áo khoác wrap navy của Scanlan Theodore, nhẹ nhàng và đúng chất của một ngày lịch sử.

Vương hậu Máxima (Hà Lan): Bảo vệ động vật hoang dã bị bỏ rơi

Vương hậu Máxima đã khai trương tòa nhà nuôi thú có vú mới của tổ chức Stichting AAP tại Almere. Tòa nhà này cung cấp môi trường sống phù hợp hơn với bản năng tự nhiên của các loài động vật ngoại lai, với không gian rộng hơn, chăm sóc chuyên nghiệp hơn và khí hậu được điều chỉnh phù hợp.

AAP là tổ chức phúc lợi động vật châu Âu chuyên về phúc lợi của các loài ngoại lai như linh trưởng, sư tử và hổ. Sau khi khai trương, Vương hậu gặp gỡ tình nguyện viên và nhân viên của Stichting AAP, tham quan cơ sở và lắng nghe câu chuyện của những động vật được giải cứu. Bà chọn bộ áo và chân váy xanh lá của Natan kết hợp mũ pillbox cùng tông, phong cách rực rỡ và tự tin như chính con người bà.

Nữ Công tước Edinburgh (Anh): Bảo vệ trẻ em trong thời đại AI

Nữ Công tước Edinburgh đã có chuyến thăm ngắn đến Quốc hội Đan Mạch, tham gia hội nghị quốc tế của tổ chức Save the Children tổ chức tại Cung điện Christiansborg ở Copenhagen. Đây là sự kiện kết hợp giữa hai hoàng gia Anh và Đan Mạch vì cùng một mối quan tâm: Quyền lợi và sự an toàn của trẻ em trên toàn thế giới.

Quốc vương Frederik đã khai mạc hội nghị với bài phát biểu về tác động của trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đến sức khỏe tinh thần của trẻ em và thanh thiếu niên. Nữ Công tước tham dự hội nghị với tư cách là người bảo trợ của tổ chức từ thiện bảo vệ trẻ em NSPCC của Anh. Hội nghị do Save the Children tổ chức phối hợp với cựu Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Margrethe Vestager và tổ chức Sense Media của Mỹ.

Bà mặc bộ suit wool xanh rừng của Victoria Beckham, gọn gàng và đúng tinh thần của một ngày làm việc thực sự quan trọng.

Nhìn lại cả tuần, điều nổi bật không phải trang phục hay danh hiệu, mà là nội dung phía sau mỗi chuyến xuất hiện. Vương hậu Letizia chọn văn học thiếu nhi. Vương hậu Mary chọn y tế. Vương hậu Máxima chọn bảo vệ động vật. Nữ Công tước Edinburgh chọn đứng cùng những đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất trong thời đại số. Mỗi người một hướng, nhưng tất cả đều chỉ về cùng một điều: Chức danh không quan trọng bằng việc dùng vị trí đó để làm gì.

*Theo New My Royals