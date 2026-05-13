Khi Thân vương William lên ngôi, mọi thứ trong gia đình hoàng gia sẽ thay đổi trong đó có tước vị của cô con gái duy nhất. Nhà tiểu sử học hoàng gia Robert Jobson vừa chia sẻ hai khả năng đang được cân nhắc cho Công chúa (Vương tôn nữ) Charlotte, và một trong số đó là cái tên ít ai trong công chúng nghĩ đến.

Tước vị nào đang chờ Công chúa Charlotte?

Công chúa Charlotte hiện vẫn đang là một cô học trò 11 tuổi tại trường Lambrook, chơi đùa cùng anh trai George, em trai Louis và chú chó Otto mới của gia đình - cậu bé lông xù vừa xuất hiện đáng yêu trong video mừng sinh nhật lần thứ 11 của cô bé. Nhưng ở hậu trường, câu hỏi về tương lai tước vị của Vương tôn nữ đã được giới nghiên cứu hoàng gia bàn luận từ lâu.

Trao đổi với tạp chí Hello!, nhà tiểu sử học hoàng gia Robert Jobson tiết lộ hai khả năng đang được đặt ra cho cô con gái duy nhất của Thân vương William và Vương phi xứ Wales.

Princess Royal - truyền thống lâu đời nhưng không chắc chắn

Theo thông lệ hoàng gia Anh, con gái cả của nhà vua thường được phong tước Princess Royal - tước vị danh giá nhất dành cho một Vương nữ. Trường hợp điển hình nhất là Vương nữ Anne, con gái duy nhất của Nữ vương Elizabeth II, được phong tước này năm 1987 tức gần 15 năm sau hôn lễ đầu tiên của bà.

Tuy nhiên, đây là tước vị không cha truyền con nối. Vương nữ Anne giữ danh hiệu suốt đời, nhưng khi bà mất đi, tước vị sẽ quay về Vương thất chứ không truyền cho con gái bà là Zara Tindall. Điều đó có nghĩa: Khi Thân vương William lên ngôi, ngài hoàn toàn có thể phong tước Princess Royal cho Charlotte nhưng cũng hoàn toàn có thể chọn một hướng khác.

Trong lịch sử, có những Vương nữ được phong tước này ngay từ khi chào đời, có người phải đợi đến sinh nhật thứ 18. Không có quy định cứng nhắc nào buộc nhà vua phải tuân theo.

Nữ Công tước Edinburgh - cái tên bất ngờ

Đây mới là điểm thú vị mà Robert Jobson tiết lộ. Theo ông, có thông tin cho rằng Vua Charles từng muốn dành tước vị Duchess of Edinburgh - Nữ Công tước Edinburgh riêng cho Công chúa Charlotte trong tương lai.

Hiện tại, tước vị này đang thuộc về Sophie, vợ của Vương tử Edward - Công tước Edinburgh. Nhưng theo luật hoàng gia Anh, khi Vương tử Edward qua đời, tước hiệu Công tước sẽ thu về Vương thất. Lúc đó, Sophie nếu còn sống có thể sẽ được gọi là Dowager Duchess of Edinburgh, tức Nữ Công tước Edinburgh. Và tước Duchess of Edinburgh hoàn toàn có thể được trao cho Charlotte theo danh nghĩa riêng của cô - một điều khá hiếm gặp với phụ nữ trong hệ thống tước vị hoàng gia Anh.

Jobson nói thẳng: "Tôi được biết nhà Vua muốn dành tước Duchess of Edinburgh cho Charlotte, điều đó có thể xảy ra".

Vẫn còn nhiều năm để chờ

Dù là tước nào, Charlotte vẫn còn nhiều năm trước mắt trước khi những quyết định đó được đưa ra. Thân vương William hiện là người kế vị trực tiếp và chưa lên ngôi. Bản thân Vương nữ Anne vẫn đang nắm tước Princess Royal và sẽ tiếp tục giữ cho đến cuối đời.

Điều đáng chú ý là không có mốc thời gian cố định nào. Thân vương William và Vương phi xứ Wales được phong tước Duke và Duchess of Cambridge ngay trong ngày cưới, nhưng trường hợp của Vương nữ Anne cho thấy một tước vị quan trọng cũng có thể đến muộn hàng thập kỷ. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của người đang ngồi trên ngai vàng tại thời điểm đó.

Còn với Charlotte lúc này, cô bé đang bận rộn với sách vở, sân chơi và một chú chó mới. Tước vị, hãy cứ để thời gian lo.

*Theo Marie Claire