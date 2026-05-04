Có những người mua đồ mới mỗi mùa và vẫn không biết mình đang mặc gì. Rồi có Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha - người chứng minh rằng phong cách thực sự không nằm ở số lượng, mà ở cách bạn hiểu từng món đồ trong tủ của mình. Tại một buổi tiệc văn học ở Madrid vào cuối tháng Tư vừa rồi, bà xuất hiện trong bộ trang phục xanh phấn đơn sắc từ đầu đến chân và không ai nhận ra rằng chiếc chân váy đó đã có mặt trong tủ đồ hoàng gia từ năm 2019.

Một chiếc váy, bảy năm, tám lần ra mắt

Chiếc chân váy bút chì màu xanh phấn của Hugo Boss - kiểu dáng "Vrima" có kèm thắt lưng rộng đồng màu lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 13 tháng 6 năm 2019, khi Vương hậu Letizia dự một cuộc họp với Viện Hàn lâm Hoàng gia Tây Ban Nha tại Madrid, phối cùng áo blouse xanh navy. Từ đó đến nay, bà đã luân phiên đưa nó trở lại sự kiện này qua sự kiện khác, khi thì với áo tối màu, lúc lại với áo trắng tinh và lần nào cũng tạo ra cảm giác tươi mới như thể vừa mua về.

@Carlos Alvarez/Getty Images

Lần xuất hiện mới nhất tại buổi tiệc văn chương tháng 4/2026 là lần thứ tám chiếc chân váy này được diện ra nơi công cộng. Vương hậu chọn phong cách đơn sắc hoàn toàn (monochromatic), phối chiếc váy với một áo blouse cùng tông xanh phấn đủ để tạo nên cái "ảo giác mới tinh" mà bà vẫn hay làm với những món đồ quen thuộc.

Vogue ghi nhận đây là một trong những cách phối đồ đáng chú ý nhất của mùa xuân hè 2026: Tông xanh nhạt trên tổng thể gọn gàng, hiện đại, không cần phụ kiện phô trương vẫn đủ sức chiếm spotlight.

Khi hoàng gia cũng "mặc lại đồ cũ"

Có một điều đáng nói: Vương hậu Letizia không phải ngoại lệ trong văn hóa hoàng gia châu Âu khi nói đến việc mặc lại trang phục. Chính chiếc chân váy "Vrima" của bà cũng đã xuất hiện trong tủ đồ của Vương hậu Mary của Đan Mạch và Vương nữ Sofia của Thụy Điển. Một thiết kế duy nhất được ba vị Vương hậu/Vương nữ ở ba quốc gia lựa chọn, đó không phải trùng hợp, đó là dấu hiệu của một món đồ thực sự tốt.

@Carlos Alvarez/Getty Images

Nhưng điều tạo nên sự khác biệt của Letizia không phải là việc bà mặc lại đồ cũ mà là cách bà mặc lại. Mỗi lần tái xuất, bà đều điều chỉnh tổng thể đủ để người xem không nhận ra ngay, nhưng đủ để phong cách vẫn nhất quán với chính mình. Đó là thứ mà các chuyên gia thời trang gọi là tủ đồ vòng tròn (circular wardrobe) - mua ít, chọn kỹ, mặc lâu.

Xanh nhạt: Màu của mùa này

Không phải ngẫu nhiên mà Vương hậu Letizia chọn xanh phấn cho sự kiện mùa xuân. Trong những tuần gần đây, bà dần chuyển sang bảng màu ấm hơn, nữ tính hơn khi xuân về từ cam đất đến hồng pastel, rồi lại trở về với xanh nhạt quen thuộc. Xanh nhạt năm 2026 không còn chỉ là màu "an toàn" nữa, nó trở thành tuyên ngôn thanh lịch, tự tin, không cần chứng minh.

Cách Vương hậu Letizia diện nguyên cây một tông màu xanh phấn cũng phản ánh xu hướng đang lên mạnh trong mùa hè này: Tonal dressing - chọn các tông màu cùng gia đình, từ nhạt đến đậm, thay vì phối màu tương phản. Hiệu quả trông vừa tinh tế vừa thanh lịch tự nhiên đúng cái vẻ mà nhiều người muốn đạt được nhưng không phải ai cũng làm được.

Thời trang của Vương hậu Letizia không chỉ là chuyện váy áo. Bà là một trong số ít những biểu tượng phong cách toàn cầu đang thực hành điều mà nhiều người chỉ nói: Mua ít hơn, mặc thông minh hơn, và hiểu rằng giá trị của một món đồ không đến từ lần đầu tiên bạn mặc nó mà từ lần thứ tám.

Chiếc váy Hugo Boss "Vrima" đó không trở nên đặc biệt vì nó đắt tiền hay vì nó mới. Nó đặc biệt vì người mặc nó biết mình đang mặc gì, biết nó hợp với ai, và không cần sự xác nhận của bất kỳ ai để mặc nó lần thứ tám với sự tự tin như lần đầu.