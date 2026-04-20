Trong chuyến công du hai ngày tới Amsterdam mới đây, Công chúa Catharina-Amalia, 22 tuổi, con gái lớn của Vua Willem-Alexander và Vương hậu Maxima, đã chứng minh rằng thời trang không chỉ là vỏ bọc hào nhoáng mà còn là ngôn ngữ của sự hiện đại. Không chọn những bộ suit cứng nhắc hay váy áo đính kết cầu kỳ thường thấy ở các thành viên Hoàng gia, vị Nữ hoàng tương lai đã khiến công chúng thích thú khi bước ra phố với một diện mạo hoàn toàn khác biệt.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu phong cách cá nhân đang dần bộc lộ rõ nét của Amalia mà còn ngầm gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ về cách chế độ quân chủ sẽ tiếp cận với thế giới trong tương lai: Gần gũi, thực tế và dễ đồng cảm hơn.

Phá vỡ quy chuẩn với thiết kế đắp chéo và túi xách "bình dân"

Theo thông tin được trích dẫn từ tạp chí Hello! , vào ngày 17/4 vừa qua, vị công chúa 22 tuổi đã có buổi gặp gỡ Thị trưởng Amsterdam, bà Femke Halsema, trước khi cùng dạo quanh thành phố để giao lưu với người dân và các đại diện từ nhiều lĩnh vực như khoa học, thể thao, văn hóa và xã hội.

Điểm nhấn khiến truyền thông lập tức đổ dồn sự chú ý chính là trang phục của cô. Thay vì chọn những bộ trang phục hoàng gia quá trang trọng, Amalia xuất hiện đầy rạng rỡ trong một chiếc bodysuit dáng đắp chéo tay dài ôm sát. Các chuyên gia từ trang Royal Fashion Police trên Instagram đã nhanh chóng "soi" ra đây là thiết kế mang tên 'Nigella' đến từ nhà mốt Max Mara.

Cô kết hợp khéo léo thiết kế này cùng quần âu xanh navy và bốt cao gót, tạo nên một tổng thể vừa thanh lịch vừa năng động. Nhưng chi tiết đắt giá và gây bất ngờ nhất lại nằm ở chiếc ví cầm tay đến từ thương hiệu thời trang nhanh Zara cùng mái tóc vàng buông xõa tự nhiên không tạo kiểu cầu kỳ.

Việc người thừa kế ngai vàng không ngần ngại sử dụng các món đồ thời trang đại chúng chứng tỏ cô đang muốn xóa bỏ khoảng cách giữa Hoàng gia và công chúng. Chuyên gia tạo hình thời trang Leanne Jones nhận định rằng đây chính là dấu hiệu rõ nét nhất cho thấy một nền quân chủ của tương lai đã bắt đầu, nơi sự xa hoa nhường chỗ cho tính ứng dụng.

Ngoại giao quyền lực mềm từ sự giản dị

Chia sẻ với tạp chí Hello! , chuyên gia phong cách Leanne Jones phân tích sâu hơn về sự lựa chọn này của Công chúa. Theo bà, đây là một minh chứng xuất sắc cho phong cách ăn mặc smart-casual và nó báo hiệu một sự thay đổi rộng lớn hơn trong cách các nền quân chủ hiện đại lựa chọn xuất hiện trước công chúng. Chúng ta từng thấy sự chuyển dịch tương tự ở Hoàng gia Anh, nơi những bộ trang phục thoải mái và mang tính thời đại không chỉ được chấp nhận mà còn được công chúng kỳ vọng.

Điểm nổi bật nhất ở Amalia trong chuyến đi này chính là sự tự tin tỏa ra từ thần thái. Từ đôi khuyên tai to bản, kiểu tóc tối giản cho đến bộ trang phục đang mặc trên người, vị công chúa trẻ đang thể hiện cái tôi cá nhân rất rõ ràng. Bằng cách đó, vị Nữ hoàng tương lai khiến Hoàng gia trở nên dễ tiếp cận và bắt nhịp với thế giới xung quanh hơn, một điều vô cùng đáng ngưỡng mộ và dễ gây thiện cảm.

Thời trang thường bị nhiều người xem là bề ngoài phù phiếm, nhưng trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng như thế này, nó lại trở thành một hình thức "ngoại giao mềm" đầy quyền lực, âm thầm truyền tải những giá trị của sự cởi mở và văn minh. Chiếc ví Zara dễ nhận diện kia đã chứng minh một chân lý: Phong cách tuyệt vời không nhất thiết phải quá phức tạp hay đắt tiền thì mới tạo ra sức ảnh hưởng sâu rộng.

Chuỗi trang phục mang tính ứng dụng cao nhưng ghi điểm tuyệt đối

Không dừng lại ở đó, Amalia tiếp tục chứng minh gu thẩm mỹ ổn định và tính thực tế của mình trong cùng ngày. Khi đến thăm đồn cảnh sát ở trung tâm Amsterdam-Noord và được Giám đốc cảnh sát Peter Holla chào đón, cô đã nhanh chóng thay đổi trang phục để phù hợp với bối cảnh năng động, đòi hỏi sự di chuyển nhiều hơn.

Công chúa diện chiếc quần jeans ống rộng màu tối, áo thun trắng cơ bản, khoác ngoài bằng một chiếc blazer dáng oversized màu be và kết hợp cùng giày lười màu nâu êm ái. Đôi khuyên tai tròn to bản bằng vàng tiếp tục được giữ lại, tạo thêm điểm nhấn trẻ trung, hiện đại cho tổng thể. Sự tinh tế trong cách chọn đồ, biết cách làm mới mình đúng lúc đúng chỗ của Công chúa Amalia cho thấy cô đã hoàn toàn sẵn sàng cho vai trò của một nhà lãnh đạo thế hệ mới.

Một thế hệ Hoàng gia thấu hiểu rằng, họ không cần đến những vương miện lấp lánh mọi lúc mọi nơi vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ và thu phục lòng người bằng chính sự chân thành, mộc mạc và phong thái tự tin của mình.