Tháng 4 Âm lịch năm Bính Ngọ thường được xem là khoảng thời gian "chuyển mình" của nhiều cung mệnh, khi tiết Lập Hạ chính thức đẩy năng lượng dương lên cao. Đây là lúc người làm ăn dễ gặp đối tác hợp duyên, người đi làm công sở có cơ hội được cấp trên để mắt, còn người đang loay hoay tìm hướng đi cũng bất ngờ tìm thấy lối ra. Đặc biệt, có 4 con giáp được dự báo sẽ đón "quý nhân gõ cửa" liên tục trong giai đoạn này, vận trình hanh thông đến mức chính bản thân họ cũng phải bất ngờ.

1. Tuổi Tý

Bước vào những ngày đầu tháng 4 Âm lịch, người tuổi Tý có thể sẽ nhận được một cuộc gọi, một tin nhắn từ người quen cũ có thể là đồng nghiệp từng làm chung, bạn học thời sinh viên, hoặc một mối quan hệ tưởng đã nhạt đi theo năm tháng. Điều thú vị là chính những người này lại đóng vai trò "chiếc cầu nối" đưa tuổi Tý đến với cơ hội mới: một dự án ngoài giờ, một lời mời hợp tác, hoặc đơn giản là một thông tin có giá trị mà người khác phải trả tiền mới có được.

Khoảng từ ngày mùng 5 đến mùng 10 tháng 4 Âm lịch, tuổi Tý nên chủ động giữ liên lạc với những người từng giúp đỡ mình. Đừng ngại mời họ một bữa cà phê hay gửi một lời hỏi thăm. Tài lộc của tuổi Tý trong giai đoạn này không đến từ việc "cày cuốc nhiều hơn" mà đến từ việc "kết nối đúng người". Một mẹo nhỏ: nếu có khoản tiền nhàn rỗi, tuổi Tý nên cân nhắc các kênh đầu tư có tính ổn định thay vì lao theo trend lướt sóng.

2. Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn có khí chất lãnh đạo, nhưng đôi khi lại bị lu mờ bởi những người giỏi "đánh bóng tên tuổi" hơn là làm việc thật. Tháng 4 Âm lịch chính là lúc tuổi Thìn được "phơi sáng" đúng nghĩa. Một quyết định quan trọng từ cấp trên, một dự án được giao bất ngờ, hoặc một lời đề nghị thăng tiến có thể đến vào khoảng giữa tháng cụ thể là từ ngày 12 đến 18 Âm lịch.

Điểm đặc biệt là quý nhân của tuổi Thìn trong giai đoạn này thường là người lớn tuổi hơn, có vị trí cao hơn, và đã âm thầm quan sát tuổi Thìn từ lâu. Vì vậy, đây không phải lúc để tuổi Thìn khoa trương hay tranh giành, mà là lúc giữ phong thái điềm tĩnh, làm tốt phần việc của mình. Càng không vội vàng, tuổi Thìn càng được trao thêm quyền lực. Về tài chính, tuổi Thìn nên tránh cho vay mượn trong nửa đầu tháng vì dễ gặp trục trặc, nhưng nửa sau lại rất thuận lợi để ký kết hợp đồng dài hạn.

3. Tuổi Thân

Người tuổi Thân thường nhanh nhạy, hoạt ngôn và có khả năng nắm bắt cơ hội tốt. Bước sang tháng 4 Âm lịch, vận may của tuổi Thân đến theo cách rất "động" tức là qua những chuyến công tác, những buổi gặp gỡ đông người, hoặc thậm chí là một chuyến du lịch ngắn ngày tưởng chừng chỉ để giải trí. Khoảng từ ngày 8 đến 15 Âm lịch, tuổi Thân nên sẵn sàng nhận lời tham gia các sự kiện, hội thảo, hay những bữa tiệc kết nối, bởi đó chính là nơi quý nhân đang chờ.

Một điểm cần lưu ý: Tài lộc của tuổi Thân tháng này có yếu tố "tay phải nhận, tay trái cho đi". Nghĩa là tuổi Thân kiếm được tiền nhanh nhưng cũng dễ tiêu vào những khoản không tên. Nếu biết tách riêng một phần thu nhập vào tài khoản tiết kiệm ngay khi vừa nhận, tuổi Thân sẽ giữ được phần lớn lộc của tháng. Trong công việc, đừng ngần ngại chia sẻ ý tưởng vì có khi chính ý tưởng tưởng "vu vơ" của tuổi Thân lại được ai đó nhìn ra giá trị và sẵn sàng đầu tư.

3. Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vốn được xem là con giáp có phúc khí dày, và tháng 4 Âm lịch càng làm phúc khí ấy thêm rõ rệt. Đặc biệt trong khoảng từ ngày 20 đến cuối tháng Âm lịch, tuổi Hợi có thể đón nhiều nguồn thu cùng lúc: lương thưởng, hoa hồng, một khoản nợ cũ được trả, hoặc một món lợi nhỏ từ đầu tư. Quý nhân của tuổi Hợi tháng này thường là phụ nữ có thể là sếp nữ, đối tác nữ, hoặc một người chị/em trong gia đình.

Tuy nhiên, cái khó của tuổi Hợi không phải là kiếm tiền, mà là giữ tiền. Khi mọi thứ đến quá dễ, tuổi Hợi rất dễ rơi vào tâm lý "tiêu cho bõ" hoặc bị người khác nhờ vả vay mượn. Lời khuyên là tuổi Hợi nên có một kế hoạch tài chính rõ ràng ngay từ đầu tháng, đặt ra giới hạn chi tiêu và kiên quyết không phá vỡ nó. Ngoài ra, nửa cuối tháng cũng là thời điểm tốt để tuổi Hợi nghĩ đến những khoản đầu tư mang tính dài hạn như bảo hiểm, vàng tích lũy, hoặc một khóa học nâng cao bản thân.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.