"Bản sao" Song Hye Kyo - "Tiểu tam" giật chồng của Kim Hee Ae trong phim 18+ lộ ảnh quá khứ chơi bời

Mặc dù được ra mắt ở công ty chủ quản là U-ATTO Entertainment không mấy tiếng tăm, tuy nhiên Han So Hee vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng xứ Hàn khi được gọi là "bản sao" Song Hye Kyo vì gương mặt có nhiều nét tương đồng.

Góp mặt trong bộ phim The World Of The Married - Thế giới hôn nhân vừa được nhà đài jTBC phát sóng mới đây, Han So Hee lại càng nhận được sự quan tâm của khán giả khi cô nàng đảm nhận vai diễn "tiểu tam" giật chồng của "chị đại" Kim Hee Ae.

Tạo hình của Han So Hee trong phim The World Of The Married.

Tuy nhiên mới đây, loạt ảnh quá khứ nổi loạn của Han So Hee được netizen xứ Hàn “đào” lại khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Trong loạt ảnh này, có thể thấy Han So Hee để tóc ngắn cá tính khác hẳn với những bức ảnh nữ tính, dịu dàng mà cô nàng hay chia sẻ trên Instagram. Không chỉ vậy, "bản sao" Song Hye Kyo còn không ngần ngại tạo dáng khi đang ngậm thuốc lá hay dán chi chít hình xăm trên người.

Loạt ảnh quá khứ "ăn chơi" của Han So Hee.

Tuy nhiên, khác với dự đoán của nhiều khán giả, netizen Hàn Quốc lại thích thú với hình ảnh trong quá khứ của Han So Hee. Thậm chí có người còn hy vọng cô nàng sẽ sớm nổi tiếng hơn ở bộ phim The World Of The Married.

"Nhìn giống Ryujin (ITZY) với Song Hye Kyo nhỉ?", "Tôi thích Han So Hee từ 100 Days My Prince và muốn cô ấy ngày càng nổi tiếng hơn. Cô ấy thật sự rất đẹp", "Không ngờ Han So Hee lại quyến rũ và cá tính thế này", "Han So Hee quả thật rất xinh đẹp, tôi yêu cô ấy mất rồi". - Netizen Hàn nhận xét về Han So Hee.

Netizen Hàn nhận xét về loạt ảnh quá khứ của Han So Hee.

Han So Hee bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2017. Chỉ sau một năm ra mắt, So Hee có trong tay nhiều vai diễn nặng ký trong các bộ phim nổi tiếng như Money Flower, 100 Days My Prince. Không chỉ là diễn viên, "bản sao" Song Hye Kyo còn là người mẫu quen thuộc trong các MV nổi tiếng như của SHINee, Jung Yong Hwa, Roy Kim.

Han So Hee được ví như "tiểu Song Hye Kyo".

Trong phim The World Of The Married, Han So Hee đảm nhận vai "tiểu tam" Yeo Da Kyung. Vốn xuất thân từ gia đình quyền quý, có mẹ là Hoa hậu nên Yeo Da Kyung luôn tỏ ra phách lối và muốn cướp đi người chồng của Sun Woo (Kim Hee Ae). Hiện tại, The World Of The Married đã phát sóng đến tập 2 và nhận được sự yêu thích của khán giả bởi sự trơ trẽn của Yeo Da Kyung cũng như những cảnh nóng trong phim.

Han So Hee và "chị đại" Kim Hee Ae.

The World Of The Married - Thế giới hôn nhân đang được phát sóng vào lúc 23g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.