"Thế giới hôn nhân": Ân ái nóng bỏng là thế nhưng Kim Hee Ae sẵn sàng đâm chết chồng khi tìm ra được bằng chứng ngoại tình

Tiếp nối diễn biến tập trước, tập 2 The World Of The Married - Thế giới hôn nhân mở đầu với phân cảnh Sun Woo (Kim Hee Ae) tổ chức sinh nhật cho gã chồng bội bạc Lee Tae Oh (Park Hae Joon).

Tại đây, Sun Woo phát hiện chồng mình đã mời rất nhiều bạn bè đến dự trong đó cả "tiểu tam" Yeo Byeong Gyu - con gái Hoa hậu Uhm Hyo Jung và cô bạn thân của mình - Go Ye Rim.

Tức giận vì vừa tìm ra bằng chứng ngoại tình, trong khi chồng lại hả hê dẫn "tiểu tam" về ra mắt, Sun Woo giấu sẵn chiếc kéo với kế hoạch đâm chết chồng trong buổi tiệc sinh nhật. Tuy nhiên rất may, cậu con trai của cô bất ngờ xuất hiện ngay vào thời điểm đó, khiến Sun Woo đành phải hủy bỏ kế hoạch đâm chết Lee Tae Oh.

Sun Woo đã nghĩ đến viễn cảnh đâm chết Tae Oh sau khi tìm ra được bằng chứng ngoại tình.

Sự xuất hiện của cậu con trai đã khiến Sun Woo bỏ ngang kế hoạch mưu sát chồng.

Tại buổi tiệc sinh nhật, Tae Oh còn giả vờ gửi lời cảm ơn đến Sun Woo khiến cô vô cùng lúng túng, tuy nhiên vì biết có sự hiện diện của 2 cô bồ nhí của chồng, Sun Woo liền chạy đến hôn Tae Oh để giữ thể diện cho anh, đồng thời cũng để "dằn mặt" 2 ả "tiểu tam" trơ trẽn khiến Yeo Byeong Gyu và Go Ye Rim khó chịu ra mặt.

2 "mợ tiểu tam" cay cú khi thấy Sun Woo hôn Tae Oh.

Sau nụ hôn dằn mặt, Sun Woo liền bỏ về phòng, dọn tất cả đồ đạc của Tae Oh với ý định sẽ đuổi anh ta ra khỏi nhà. Nhận thấy biểu hiện của cô bạn thân không mấy vui vẻ, "tiểu tam" Go Ye Rim liền nhanh chóng đến gặp Sun Woo. Tại đây, Sun Woo đã dằn mặt bạn thân mình và cảnh báo đã biết hết mọi chuyện, khiến Go Ye Rim đành phải khai nhận đã "đưa đẩy" với chồng bạn trong suốt hơn 1 tháng nay.

Sun Woo dằn mặt bạn thân vì dám phản bội mình khiến Go Ye Rim bẽ bàng.

Về phía Yeo Byeong Gyu, đây mới là "tiểu tam" mặt dày nhất khi ra lệnh cho Tae Oh trong vòng một ngày phải giải quyết xong chuyện vợ chồng với Sun Woo. Tại buổi sinh nhật, ả ta không quên quyến rũ chồng Sun Woo bằng một nụ hôn khiến Tae Oh mê như điếu đổ và hứa sẽ bỏ vợ ngay lập tức.

Yeo Byeong Gyu yêu cầu Tae Oh phải ly hôn Sun Woo ngay lập tức.



Sun Woo sẽ đối phó với "tiểu tam" Yeo Byeong Gyu như thế nào? Đón xem những diễn biến tiếp theo của The World Of The Married - Thế giới hôn nhân sẽ được phát sóng vào lúc 23g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.