"Thế giới hôn nhân": Kim Hee Ae đau đớn phát hiện chồng giấu bao cao su để à ơi đến tận 2 cô bồ nhí

Tập 1 The World Of The Married - Thế giới hôn nhân vừa lên sóng trên đài jTBC đã nhận được sự quan tâm của khán giả khi có sự góp mặt của "chị đại" Kim Hee Ae - nữ diễn viên chuyện trị dòng phim ngoại tình, tiểu tam.

Trong tập 1 của bộ phim, khán giả không chỉ đỏ mặt với cảnh ân ái của Sun Woo (Kim Hee Ae) bên người chồng Lee Tae Oh (Park Hae Joon), mà còn "đau tim" với màn đi tìm bằng chứng ngoại tình của chồng khi nghi ngờ anh ta qua lại với người phụ nữ khác bên ngoài.

Sau khi cho người đi theo dõi và được mách bảo nên kiểm tra cốp xe của Lee Tae Oh, Sun Woo liền nhanh chóng làm theo. Tại đây, cô gần như đứng hình khi phát hiện chồng cô giấu một chiếc túi bên trong toàn đồ lót và bao cao su. Đây gần như là những bằng chứng nhằm khẳng định Tae Oh đã thực sự "ăn vụng" bên ngoài.

Chưa dừng lại ở đó, Sun Woo còn phát hiện thêm chiếc điện thoại bí mật của Lee Tae Oh chứa rất nhiều ảnh thân mật với bồ nhí, mà người này không ai khác chính là con gái của Hoa hậu Uhm Hyo Jung - một người quen của cô.

Sun Woo không tin vào mắt khi thấy chồng mình chụp hình vui vẻ bên cạnh người phụ nữ khác.

Cũng trong quá trình kiếm tra điện thoại của Lee Tae Oh, Sun Woo còn phát hiện thêm một sự thật đầy phũ phàng rằng cô đồng nghiệp, bạn thân của mình là Son Je Hyuk cũng "qua lại" với chồng cô. Đọc những dòng tin nhắn mà Tae Oh nhắn cho Je Hyuk phải cẩn thận đừng để bị phát hiện, Sun Woo chỉ biết òa khóc khi không ngờ người chồng mà cô yêu thương bấy lâu nay lại "bắt cá" đến tận 2 người phụ nữ khác bên ngoài.

Sun Woo òa khóc nức nở khi biết được sự thật những người mà cô quen biết trước đây đều âm thầm phản bội lại mình.

Liệu rằng sau khi phát hiện chuyện chồng ngoại tình, bạn thân phản bội, Sun Woo sẽ phải giải quyết mớ bòng bong này như thế nào? Đừng bở lỡ những tình tiết hấp dẫn tiếp theo của The World Of The Married - Thế giới hôn nhân sẽ được phát sóng vào lúc 23g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.