"Work from home" - Ca khúc đáng nghe nhất hiện nay khi người người đều ở nhà mùa dịch

Work from home - cụm từ được chia sẻ nhiều nhất những ngày này, bên cạnh social distancing - cách ly xã hội. Với tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, rất nhiều công ty trên khắp thế giới đã cho phép nhân viên làm việc tại nhà, vừa để đảm bảo sự an toàn cho nhân viên, vừa thực hành cách ly xã hội một cách hiệu quả.

Cũng vì lý do này mà ca khúc Work from home của nhóm nhạc Fifth Harmony bỗng dưng được "đào" lại và trở thành tâm điểm đáng chú ý khi mang đúng tinh thần mùa đại dịch.

Work from Home - Fifth Harmony.

Work from home là bài hát của Fifth Harmony hợp tác với rapper Ty Dolla Sign, phát hành vào ngày 26/2/2016. Ngay từ thời điểm ra mắt, ca khúc đã nhận nhiều phản ứng tích cực từ giới phê bình âm nhạc lẫn người nghe vì giai điệu nhạc pop trẻ trung, sôi động. Và cho đến thời điểm hiện tại, ca khúc này đã bán được hơn 9 triệu bản trên toàn cầu và trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại.



Bên dưới MV chính thức được đăng tải trên YouTube, nhiều khán giả cho rằng đây là ca khúc xứng đáng để nghe nhất ở thời điểm hiện tại. Thậm chí có người còn cho rằng girlgroup 5 thành viên có thể đoán được tương lai và cho phát hành ca khúc với ngụ ý muốn cảnh báo với mọi người trên thế giới về dịch bệnh Covid-19.

Nhiều khán giả cho rằng Work from home của Fifth Harmony chính là ca khúc đáng nghe nhất hiện nay.

Fifth Harmony là đàn chị của One Direction, được thành lập vào mùa giải thứ hai của X Factor Mỹ. Nhưng phải đến năm 2014, nhóm mới cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên và lập tức tạo nên hiệu ứng với âm nhạc bắt tai và tuyên ngôn nữ quyền mạnh mẽ.

Thành công tiếp nối thành công, Fifth Harmony sau đó tung ra album thứ 2 mang tên 7/27 vào cuối tháng 5/2016. Ca khúc chủ đề của album là Work from home cũng lọt vào top 10 trong Hot 100 của Billboard và thu hút hơn 2 tỷ lượt xem trên Youtube. Đến cuối năm 2016, thành viên Camila Cabello bất ngờ rời nhóm để tập trung cho sự nghiệp solo. Bốn thành viên còn lại tiếp tục gắn bó nhưng các sản phẩm của nhóm bắt đầu có dấu hiệu "flop" không phanh. Đầu tháng 3 năm 2018, Fifth Harmony thông báo tan rã và các thành viên muốn chinh phục những thử thách mới theo cách của riêng mình.