"Chị đại" Kim Hee Ae tái xuất: 35 năm chuyên trị dòng phim ngoại tình, trái đạo đức, sắp U60 vẫn đóng cảnh giường chiếu với trai trẻ

Sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ kể từ bộ phim Tình yêu cuối cùng được phát hành vào năm 2016, chị đại” Kim Hee Ae sắp sửa trở lại với dự án truyền hình mới gắn mác 18+ có tên The World Of The Married - Thế giới hôn nhân.

Vốn là bản remake của phim truyền hình Mỹ đình đám đài BBC có tên Doctor Foster, The World Of The Married gây chú ý khi được xác nhận có sẽ có rất nhiều cảnh "giường chiếu" của Kim Hee Ae cùng bạn diễn. Với 35 kinh nghiệm diễn xuất, đây không hẳn là một thử thách quá lớn đối nữ diễn viên sinh năm 1967, bởi xuyên suốt sự nghiệp của mình, Kim Hee Ae không ít lần đảm nhận kiểu vai quyến rũ, gợi cảm và được khán giả ưu ái gọi cô với danh hiệu diễn viên chuyên trị những dòng phim ngoại tình.

Tạo hình nhân vật của Kim Hee Ae trong phim World Of The Married.

Kim Hee Ae chính thức ra mắt vào năm 1985 với tác phẩm điện ảnh có tên My Love Jjang Gu. Cũng nhờ màn ra mắt ấn tượng này mà cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn. Một năm sau đó, Kim Hee Ae tiếp tục xuất hiện trong bộ phim truyền hình A Woman’s Heart và giành được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc tại KBS Awards và Baeksang.

Trong suốt khoảng thời gian từ năm 1999 đến 2003, Kim Hee Ae giành được vô số các giải thưởng và "đút túi" cho mình 20 bộ phim truyền hình lớn nhỏ. Đặc biệt, giải thưởng Daesang tại lễ trao giải Baeksang lần thứ 29 cho vai diễn chính trong bộ phim Sons and Daughters chính là cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Kim Hee Ae.

Sau chiến thắng ngoạn mục tại lễ trao giải Baeksang, tần suất xuất hiện của Kim Hee Ae không nhiều như trước, các vai diễn của cô chủ yếu là các dạng nhân vật như ngoại tình, tiểu tam, giật chồng, tuy nhiên đây đều là những vai diễn nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả.

Ở bộ phim Người tình của chồng tôi, Kim Hee Ae hóa thân thành "tiểu tam" Hwa Young. Vì khao khát có một gia đình hạnh phúc nên cô không ngại trở thành kẻ thứ 3, phá nát hạnh phúc của người khác chỉ để chiếm được trái tim chồng người. Đây cũng chính là vai diễn khiến Kim Hee Ae trở thành "cái gai trong mắt" khán giả vì quá trơ trẽn, thủ đoạn.

Trong bộ phim Mối tình bí mật, Kim Hee Ae tiếp tục sắm cho mình vai diễn cũng trơ trẽn không kém khi hóa thân thành người người phụ nữ đã có gia đình nhưng vẫn lén lút đi vụn trộm với trai trẻ kém 20 tuổi Lee Sun Jae (Yoo Ah In). Vào thời điểm phim phát hành, vai diễn của Kim Hee Ae cũng nhận phải không ít gạch đá vì đi ngược với chuẩn mực đạo đức.

Tuy nhiên công bằng mà nói những vai diễn này đã mang về cho Kim Hee Ae không ít các giải thưởng và được khán giả ưu ái gọi cô với danh hiệu nữ diễn viên chuyên trị phim ngoại tình.

Và trong năm 2020, một lần nữa Kim Hee Ae tiếp tục tái xuất với dòng phim đậm chất drama có tên The World of The Married, khi phim xoay quanh nhân vật Ji Sun Woo (Kim Hee Ae), một nữ bác sĩ gia đình đã kết hôn với anh chồng Lee Tae Oh (Park Hae Joon). Tuy nhiên biến cố ập đến khi Ji Sun Woo phát hiện Ji Sun Woo phản bội và cặp kè với người phụ nữ khác dù luôn miệng hứa sẽ yêu thương cô suốt đời.

Tiếp tục đóng cảnh giường chiếu với bạn diễn kém 9 tuổi.

Liệu rằng Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) sẽ phải làm gì để bảo vệ hạnh phúc cho mình hay sẽ trả thù Ji Sun Woo bằng một màn ngoại tình ngoạn mục nào khác? Đón xem The World Of The Married dự kiến phát sóng tập đầu tiên vào ngày 27/3 trên đài jTBC.