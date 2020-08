7 dấu hiệu nổi bật nhất của kẻ tự ti, chớ nên đánh đồng kiểu tính cách tiêu cực này với sống khép mình

Tự ti là một nét tính cách có phần tiêu cực. Nó khác hẳn với khiêm tốn, sống khép mình hay hướng nội. Theo các nhà tâm lý học, tự ti không chỉ ngăn cản bạn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp nhiều màu sắc này mà nó còn gây những hệ lụy tiêu cực đến sức khỏe tinh thần. Thậm chí, tự ti thái quá còn có thể là nguyên nhân của trầm cảm, lo lắng.

Trên thực tế, nhiều người đặc biệt là dân công sở đang phải đối mặt với sự tự ti này. Nhưng có thể bạn chưa hiểu kỹ càng về tự ti, cũng như nhầm lẫn giữa tự ti và khiêm tốn, khép mình. Do đó, cùng nhìn vào 7 dấu hiệu dưới đây để nhận biết về tình hình của bản thân nhé!

1. Không thoải mái chấp nhận những lời khen ngợi

Khiêm tốn là một điều tốt song nên kiềm chế để không khiêm tốn thái quá dẫn tới tự ti. Nếu bạn không thoải mái với mọi lời khen ngợi của người khác, điều đó cũng có nghĩa bạn không đủ tin tưởng vào bản thân. Hãy xác định xem lúc nào nên khiêm tốn (trước mặt sếp, lãnh đạo cấp cao) và khi nào cần tỏ ra tự hào (trước mặt người thân, bạn bè và đồng nghiệp).

Mặt khác, tự hào cũng mang nhiều ý nghĩa tích cực, nó thể hiện lòng thỏa mãn sau khi cố gắng hết sức đạt được thành quả. Đôi khi "thể hiện" một chút cũng không sao mà!

2. Coi những gì mình làm được là tầm thường

Dường như người tự ti sẽ luôn ám ảnh với việc mình nằm ở dưới đáy thấp nhất của tiêu chuẩn. Điều đó đồng nghĩa những việc họ làm được, dù là cố gắng nỗ lực để đạt thành quả cũng đều là tầm thường mà bất cứ một ai khác cũng có thể thực hiện.

Từ những suy nghĩ tự ti sẽ dẫn tới cảm giác thất vọng. Nó giống như thể bạn đã leo núi lên đến đỉnh, thật đáng để tự hào nhưng đúng lúc ở trên đỉnh cao, bạn nhận ra người khác cũng thế. Chính sự hụt hẫng này đẩy kẻ tự ti đến bờ vực của trầm cảm.

3. Luôn nghĩ người khác đánh giá về khuyết điểm của mình

Trong đầu của kẻ tự ti luôn giữ những suy nghĩ có phần hoang tưởng như việc người khác chăm chăm đánh giá về điểm xấu của họ. Thay vì tập trung phát huy thế mạnh, kẻ tự ti luôn dằn vặt, day dứt mình về những thứ bản thân chưa hoàn hảo. Nhưng trên thực tế, có thể người khác không đánh giá tồi tệ như vậy, họ đơn giản chỉ đang nói chuyện về chủ đề khác. Vì thế, kể cả khi bạn để ý đến lời bàn tán của thiên hạ, đừng quên mình còn nhiều điểm tích cực để phát huy nha!

4. Phụ thuộc nhiều vào ý kiến của mọi người xung quanh

Một dấu hiệu chắc chắn rằng bạn rất tự ti là sợ bày tỏ ý kiến của riêng mình. Nó xuất phát từ tư duy đặt bản thân xuống cuối, đẩy tất thảy người khác lên và rồi coi trọng ý kiến của họ hơn. Mặt khác, việc phớt lờ quan điểm cá nhân còn là dấu hiệu cho thấy bạn thiếu quyết đoán, không đủ bản lĩnh để tự làm chủ tình huống.

5. Không biết cách chiều chuộng bản thân

Một bộ váy mới, một đôi giày cao gót đẹp... tất cả đều không làm bạn rạng rỡ và thoải mái hơn. Nếu chỉ vì bạn tự ti mình không thể xinh xắn trong trang phục thì thật đáng tiếc. Là phụ nữ, bạn hoàn toàn có quyền được làm đẹp, ăn mặc theo ý thích và hơn cả là trân trọng bản thân. Bởi nếu không tự yêu lấy chính mình thì thật khó để người khác làm được việc đó.

6. So sánh mình với bất cứ một ai khác

Thông thường, những người tự ti sẽ so sánh bản thân với người khác và cho rằng mình kém cỏi, thua cuộc. Thực chất, cuộc sống này vận hành không phải theo cái cách ai hơn ai. Mỗi người là một màu sắc, vẻ đẹp riêng. Ấy là khi bạn có điểm tốt, điểm xấu trong một chuỗi mắt xích của xã hội. Mọi sự so sánh với người khác đều rất khập khiễng. Thứ duy nhất mà bạn cần so sánh là bản thân của ngày hôm nay đã thay đổi ra sao so với hôm qua. Từ đó cố gắng không ngừng để trau dồi bản thân chứ đừng chạy theo một ai cả.

7. Không dám trải nghiệm điều mới lạ vì sợ thất bại

Như đã nói, tự ti là rào cản của thành công. Nếu tự tin là đôi cánh thì tự ti chính là cái kéo cắt đi những ước mơ, hoài bão. Nếu không dám thử, làm sao bạn có thể tận hưởng trải nghiệm. Từ đó, bạn cũng không dám thất bại để cuối cùng đạt được thành công.

Nếu đang có những dấu hiệu kể trên, đồng nghĩa với bạn đang thực sự tự ti về bản thân mình chứ không chỉ dừng lại ở sống khép mình, hướng nội. Lời khuyên cho chị em là hãy tập trung vào những gì tốt đẹp của bản thân để phát huy, để mỗi sớm mai bạn đều hoàn hảo hơn ngày hôm qua.

Theo B.S