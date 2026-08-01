6 món hấp này nấu cực dễ và chỉ trong 10 phút là xong, ngon đến mức bạn sẽ gắp không ngừng đũa

Khi những đợt nắng nóng ập đến, bạn cảm thấy như một quả bóng bị xì hơi. Hãy quên chuyện xào nấu trên lửa lớn trong bếp đi; chỉ cần nghĩ đến khói và hơi nóng thôi cũng đủ khiến bạn đổ mồ hôi như tắm. Ăn xong một bữa mà quá mệt mỏi không là một vấn đề thường gặp vào mùa hè. Bạn cũng đang tìm kiếm một bữa ăn mát mẻ, thoải mái, nhanh chóng và không cầu kỳ? Các món hấp là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày hè nóng bức, đáp ứng cả mong muốn về tốc độ và sự thoải mái.

Hấp là một trong những phương pháp nấu ăn nhẹ nhàng nhất, giúp giảm thiểu sự mất chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin, trong các nguyên liệu. Phương pháp này tránh được việc nướng ở nhiệt độ cao và sử dụng quá nhiều dầu, giữ được độ tươi ngon tự nhiên của nguyên liệu và tạo ra hương vị tươi mát, dễ chịu. Quan trọng hơn, hấp giúp loại bỏ sự cần thiết phải liên tục đứng bên bếp chịu đựng sự chịu và ngột ngạt khi nhà cửa đầy khói dầu, nóng bức. Nó biến việc nấu ăn từ một cực hình mệt mỏi thành một trải nghiệm thư thái và dễ chịu. Dưới đây là 6 món hấp nhanh chóng và dễ làm, cho phép bạn chuẩn bị một bữa ăn ngon chỉ trong 10 đến 20 phút.

1. Cải thìa hấp miến tỏi

Đây là một món ăn thanh mát. Cải thìa ngọt, mọng nước và giòn, giúp cân bằng vị béo ngậy. Chỉ cần sơ chế cải thìa, chẻ dọc thân thành 4-6 miếng (tùy theo kích thước), xếp quanh đĩa với phần cuống chĩa hướng ra ngoài. Ngâm miến cho mềm sau đó để ráo rồi xếp lên đĩa, phủ lên trên những lá cải thìa tươi. Bí quyết là nhanh chóng phi thơm tỏi với một ít dầu nóng, rồi cho nước tương, dầu hào, một chút muối và một chút đường, khuấy đều cho hòa quyện. Sau đó rưới đều nước sốt này lên cải thìa và hấp. Dưới hơi nước lưu thông, nước cốt sẽ được tiết ra hoàn toàn sau khoảng 8 phút, thấm vào miến và hấp thụ nước sốt. Rắc hành lá thái nhỏ và rưới thêm một chút dầu nóng trước khi dùng - một món ăn thực sự ngon miệng.

2. Đậu hũ hấp thịt băm

Sử dụng đậu hũ non, cắt thành các lát rồi xếp dàn đều vào đĩa. Đặt thịt băm đã ướp gia vị (gồm nước tương, dầu hào, một chút ớt băm) giữa các miếng đậu hũ hoặc cuộn quanh bề mặt. Hấp trong nước sôi chỉ 10 phút, đậu hũ sẽ đạt được độ mềm mịn hoàn hảo và tỏa ra hương thơm quyến rũ. Món ăn hấp này giữ được độ tươi ngon ban đầu của các nguyên liệu mà không gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

3. Mướp hấp miến tỏi - món ăn đánh thức vị giác mùa hè

Món ăn này thể hiện hoàn hảo vẻ đẹp của mùa hè. Mướp tươi mát, giàu nước và chất dinh dưỡng, trở nên mềm mại và sảng khoái hơn sau khi hấp. Kết hợp với miến gạo dai ngon, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Nước sốt đậm đà giúp món ăn khai vị thêm ngon miệng mà vẫn giảm bớt vị cay. Thưởng thức một bát lớn món này trong những ngày hè nóng bức mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái và nhẹ nhàng, bổ dưỡng mà không hề ngấy. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần bạn gọt vỏ mướp, rửa sạch rồi thái miếng vừa ăn, để tránh bị oxy hóa hãy ngâm mướp trong nước muối pha loãng. Sau đó xếp vào đĩa sâu lòng. Ngâm miến cho mềm rồi cắt thành các đoạn ngắn vừa phải, xếp vào đĩa mướp. Tiếp theo phi thơm nhiều tỏi băm rồi thêm nước tương, dầu hào, một chút bột nêm vị gà, muối, khuấy đều cho hòa quyện. Sau đó rưới nước sốt tỏi lên mướp và miến. Đặt vào xửng hấp và chờ khoảng 8-10 phút. Sau đó lấy ra, rắc chút hành lá lên là có thể thưởng thức.

4. Đậu nành hấp xúc xích/lạp xưởng

Các món ăn từ đậu vào mùa hè đặc biệt ngon, và món ăn này cho phép hương thơm đậm đà độc đáo của xúc xích/lạp xưởng thấm đẫm vào những hạt đậu nành tròn, tươi ngon. Rửa sạch lượng đậu nành tươi vừa phải rồi rải đều lên đĩa sâu lòng, rắc một chút muối đều lên. Sau dó cắt chéo xúc xích hoặc lạp xưởng thành các lát vừa ăn rồi cho vào nồi hấp. Hấp món ăn trong khoảng 10 phút là hoàn thành. Đậu hấp thụ nước cốt từ thịt, tạo nên một món ăn đậm đà hương vị mà không hề nhạt nhẽo. Trong quá trình nấu, thịt và rau củ kết hợp hài hòa, tạo nên sự cộng hưởng tuyệt vời trong mỗi miếng ăn, mang đến trải nghiệm hương vị đa tầng mà không hề gây cảm giác ngấy ngấy.

5. Thịt lợn hấp mướp

Đây là một ví dụ khác về sự kết hợp tinh tế giữa protein và rau củ. Thịt lợn mềm, thái mỏng được ướp trước với chút nước tương, dầu hào và tinh bột bắp, bột tiêu. Sau 15 phút ướp, thịt lợn thấm đẫm hương thơm và vị mặn của các loại gia vị. Mướp sau khi gọt vỏ, rửa sạch thì thái miếng hơi to rồi cho vào đĩa sâu lòng. Sau đó rải đều thịt lợn đã ướp lên rồi cho vào nồi hấp đã đun sôi nước. Chỉ 10-12 phút là món ăn hoàn thành. Bí quyết của món ăn này là để hơi nước hòa quyện hoàn toàn hương thơm đậm đà của thịt với vị ngọt của rau củ, làm cho nước sốt trở nên tinh khiết và đậm đà hơn, tạo nên một món ăn mềm, ngon và không hề bị khô.

6. Thịt gà hấp nấm hương

Món ăn này với hương thơm phức hợp và đậm đà, là một ví dụ điển hình cho hương vị mềm ngon của thịt gà với nấm hương. Sau khi sơ chế và chặt thịt gà thành các miếng nhỏ thì ướp với một chút nước tương, dầu hào, bột nêm vị gà và một chút tinh bột bắp. Nấm hương tươi, rửa sạch sau đó thái thành các miếng vừa ăn. Xếp nấm hương xuống đát đĩa sâu lòng. Sau đó rải thịt gà đã ướp lên trên và hấp. Thịt gà mềm, kết hợp với hương thơm độc đáo của nấm, tạo nên một hương vị vô cùng hấp dẫn.

Khi thời tiết nóng bức, thay vì phải vật lộn với nhiệt độ cao và khói bếp, lãng phí năng lượng và làm giảm hứng thú với cuộc sống, tại sao không quay trở lại với sự đơn giản và sử dụng phương pháp nấu ăn thanh lịch này để giảm bớt sự mệt mỏi của công việc bếp núc? 6 món ăn trên đều là những món ăn đơn giản và nhanh chóng, có thể được phục vụ riêng lẻ hoặc cùng nhau; ít dầu, ít muối, nhẹ nhàng nhưng vẫn đậm đà hương vị; chúng mang lại sự thoải mái và niềm vui cho bữa ăn gia đình đồng thời giảm bớt gánh nặng trao đổi chất cho cơ thể, khiến chúng trở thành lựa chọn hàng đầu cho những mẹo nấu ăn mùa hè!