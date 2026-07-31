3 món ăn này vừa dễ nấu lại ngon miệng và giúp giải nhiệt, "thổi bay" nắng nóng mùa hè, kích thích vị giác

Mùa hè nóng nực khiến môi trường xung quanh như một phòng xông hơi khổng lồ, mang lại cảm giác khó chịu. Tuy nhiên nhiều người không biết rằng cái nóng oi bức này thực chất là thời điểm tốt để bồi bổ cơ thể, đặc biệt là tỳ vị. Vì vậy, lúc này, chúng ta không thể chỉ ăn đồ lạnh mà cần tập trung vào "bổ dưỡng nhẹ nhàng," thanh nhiệt đúng cách, tăng cường tỳ vị và trừ thấp. Chỉ khi cơ thể cảm thấy sảng khoái từ trong ra ngoài, chúng ta mới thực sự cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Hôm nay, tôi xin chia sẻ "bộ 3 món" và công thức cực dễ để ngay cả những người vụng nhất cũng có thể dễ dàng nấu được. Nếu trong các bữa ăn bạn thường xuyên mất khẩu vị hay cơ thể thiếu năng lượng trong mùa hè, có thể áp dụng những công thức đơn giản này để có món ăn ngon giúp thanh nhiệt, sảng khoái ngày hè đồng thời bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể nhé.

1. Canh bí đao, thịt vịt và hạt ý dĩ - Ngon miệng, thanh mát và rất dễ chịu

Có rất nhiều người có thành kiến với món hầm dùng thịt vịt già. Bởi chúng ta luôn nghĩ thành phẩm sẽ có mùi tanh và lớp mỡ vàng nổi trên bề mặt trông rất ngấy. Tuy nhiên thực tế theo y học cổ truyền, thịt vịt bổ âm, tốt cho việc thanh trừ độc tố. Nó là một loại nguyên liệu rất phù hợp cho những người hiện đại như chúng ta - thường thức khuya, tiếp xúc với điều hòa, dẫn đến nóng trong người. Hạt ý dĩ theo quan niệm của y học cổ truyền thì giống như một chiếc chổi nhỏ, được dùng để quét sạch độ ẩm dính trong cơ thể. Còn bí đao là kho báu rẻ nhất ở chợ hè, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc rất tốt.

Cách nấu món canh bí đao, thịt vịt và hạt ý dĩ

Sau khi mua thịt vịt già về, sơ chế sạch, chặt thành từng miếng vừa ăn rồi cho vào nồi. Sau đó thêm vài lát gừng, 1 thìa canh rượu nấu ăn cùng lượng nước lạnh và ngâm khoảng 20 phút. Điều này sẽ giúp rút bớt phần lớn máu và khử mùi tanh. Sau đó, chần trong nước sôi, hớt hết bọt rồi vớt ra, rửa lại bằng nước ấm. Bạn nên ngâm hạt ý dĩ trước, cắt bí đao thành lát dày vừa ăn (lưu ý để nguyên vỏ sẽ giúp tăng hiệu quả trừ ẩm). Cho hạt ý dĩ và thịt vịt vào nồi, đổ nước sôi ngập nguyên liệu khoảng 2 đốt ngón tay, đun sôi ở lửa lớn, sau đó lập tức hạ nhỏ lửa. Sau khoảng 20 phút thì cho bí đao vào, tiếp tục ninh cho đến khi các nguyên liệu chín mềm. Chỉ cần thêm muối trước khi dùng; không cần thêm gia vị nào khác. Món ăn này có nước dùng trong và rất thanh mát. Nhấp một ngụm, bạn sẽ cảm nhận được hơi ấm từ cổ họng đến dạ dày. Bạn sẽ thấy mồ hôi nhẹ phả ra lưng, và toàn thân lập tức cảm thấy sảng khoái.

2. Mướp đắng xào trứng - Món ăn đơn giản nhưng thanh mát

Có nhiều người thường lười ăn mướp đắng bởi không thích vị đắng từ nó mà không biết rằng, vào những ngày hè nóng nực, ăn mướp đắng sẽ giúp giải quyết được rất nhiều vấn đề. Mướp đắng rẻ tiền nhưng là kho báu dinh dưỡng, tốt cho việc thanh nhiệt, giải nhiệt mùa hè.

Cách nấu món mướp đắng xào trứng

Bí quyết để giúp mướp đắng bớt đắng là sau khi bổ đôi, dùng thìa cạo bỏ phần cùi trắng bên trong, đặc biệt là lớp màng trắng bám vào thành quả mướp - đó chính là nguồn gốc của vị đắng. Càng cạo nhiều, mướp càng bớt đắng. Sau đó, rửa sạch rồi thái mướp thành từng lát dày, rắc một ít muối lên, trộn đều và ướp khoảng 10 phút. Sẽ có rất nhiều nước màu xanh chảy ra; đổ hết nước đó đi và rửa lại 2 lần với. Sự kết hợp các bước này giúp mướp đắng chỉ còn lại vị ngọt thanh mát, đồng thời vẫn giữ được độ giòn. Đập 3 quả trứng vào bát, thêm vài giọt rượu nấu ăn để trứng bông xốp và khử mùi tanh, đánh đều cho hòa quyện. Làm nóng chảo với dầu ăn, cho trứng vào chiên đến khi đông đặc thì đảo đều cho trứng tạo thành từng miếng nhỏ, chín khoảng 80%, lấy ra đĩa.

Để lại một ít dầu trong chảo và phi thơm tỏi băm. Sau đó cho mướp đắng đã vào và xào trên lửa lớn. Ngay khi mướp đắng chuyển từ màu trắng sang màu xanh ngọc tươi sáng, lập tức cho trứng vào, rắc thêm muối, đảo đều, và món ăn đã sẵn sàng chỉ trong vòng 1 phút. Khi thưởng thức món này, bạn sẽ cảm nhận được vị trứng mềm mại, vị mướp đắng đậm đà, nhưng sau vị đắng nhẹ, một chút vị ngọt sẽ xuất hiện trên đầu lưỡi, giống như cảm giác thư thái trong những ngày hè oi bức, rất tốt để giải tỏa căng thẳng.

3. Củ mài xào mộc nhĩ - Món ăn giản dị nhưng giòn ngon, giàu dinh dưỡng

Món ăn này thoạt nhìn có vẻ nhàm chán và kém hấp dẫn, nhưng nó sẽ là món hết đầu tiên trong 3 món ăn hôm nay. Bởi vì hai món đầu tiên thì một món đậm đà hương vị, món kia thì hơi có vị đắng (thực ra không đắng chút nào), và đến cuối cùng, miệng bạn có thể cảm thấy hơi nặng. Lúc đó, một miếng củ mài và mộc nhĩ giòn tan sẽ mang lại cảm giác sảng khoái, giúp làm sạch hoàn toàn vị giác của bạn.

Nhớ đeo găng tay khi gọt vỏ củ mài, nếu không nhựa dính sẽ làm ngứa tay. Sau khi thái lát, hãy ngâm ngay chúng trong nước có pha giấm trắng. Ngâm một ít nấm mộc nhĩ trong nước ấm. Đừng ngâm qua đêm, vì chúng dễ sinh sôi vi khuẩn. Sau đó rửa sạch và xé thành miếng nhỏ. Đun sôi nước trong nồi, chần riêng củ mài, sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Bước này rất quan trọng; nó giúp giữ được độ giòn của củ mài. Xào nhanh mộc nhĩ trên lửa lớn, thêm muối và một chút đường để tăng hương vị. Cuối cùng, làm đặc nước sốt bằng một ít bột bắp để món ăn được phủ đều gia vị. Khi cho vào miệng, mộc nhĩ dai giòn, củ mài vừa mềm lại giòn. Món ăn nhẹ nhàng nhưng không nhạt nhẽo, giống như làn gió mát buổi tối mùa hè, làm dịu dạ dày và lá lách mà không gây khó chịu.

3 món ăn này là "bữa ăn mùa hè bổ dưỡng". Chúng không đòi hỏi kỹ thuật nấu nướng phức tạp hay nguyên liệu đắt tiền, nhưng mỗi miếng ăn đều là một cuộc đối thoại với cơ thể phù hợp với mùa. Nếu gần đây bạn cũng cảm thấy buồn ngủ, yếu ớt, hoặc lưỡi có lớp màng nhờn dày, hãy thử dành hai tiếng đồng hồ vào cuối tuần này để nấu canh và xào 2 món còn lại. Sau khi ăn xong, bạn sẽ thấy sảng khoái và tràn đầy sức sống, từ dạ dày đến tay chân.