Món tôi nấu chỉ trong 10 phút mà khi ăn kèm với cơm, các con ngon miệng đến nỗi gắp không ngừng đũa

Độ ẩm cao trong những ngày hè nóng bức dễ khiến người ta mất cảm giác thèm ăn và thiếu năng lượng. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một món ăn hoàn hảo cho thời điểm này trong năm. Khi ăn kèm với cơm, món này ngon đến nỗi các con tôi ăn rất ngon miệng, và nó đã có mặt trên bàn ăn của gia đình tôi mấy ngày nay rồi.

Đây chỉ là sự kết hợp đơn giản của những nguyên liệu thông thường, nhưng hiệu quả lại đáng kinh ngạc. Món ăn này có váng đậu khô giàu protein và ít chất béo, mộc nhĩ giúp tiêu hóa và giải độc, cà rốt tốt cho thị lực, và tất nhiên, thịt heo giúp phục hồi năng lượng tức thì khi bạn cảm thấy mệt mỏi. Điều quan trọng là cách chế biến cũng rất đơn giản. Món ăn hôm nay là một món ngon và hấp dẫn cho những ngày hè nóng nực: Thịt heo thái sợi xào mộc nhĩ và váng đậu. Hãy cùng xem các bước chế biến ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu làm món thịt heo thái sợi xào nấm và váng đậu

200-250g váng đậu que, 150g thịt nạc vai, 1 cây mộc nhĩ khô, 1 gói nấm ngọc châm nâu, một đoạn cà rốt, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, muối, bột tiêu, rượu nấu ăn, 1 thìa canh bột bắp, một ít dầu mè.

Cách làm món thịt heo thái sợi xào nấm và váng đậu

Bước 1: Rửa sạch thịt heo sau đó thái mỏng rồi cắt thành từng dải nhỏ. Cho thịt heo vào bát, thêm 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút muối, bột bắp và vài giọt dầu mè. Trộn đều và ướp trong 10 phút. Ngâm nấm ngọc châm trong nước pha bột mì để loại bỏ tạp chất và rửa sạch. Nếu bạn không thích kết cấu của nấm ngọc châm, bạn có thể sử dụng các loại nấm tươi khác thay thế.

Bước 2: Ngâm mộc nhĩ trong nước cho đến khi mềm, rửa sạch rồi xé miếng nhỏ. Ngâm váng đậu khô trong nước ấm. Điều này sẽ giúp chúng không bị vụn nát dễ dàng và tạo độ dai, mang lại hương vị ngon nhất. Sau đó cắt thành các đoạn ngắn. Tiếp theo, đun sôi nước trong nồi. Khi nước sôi, cho nấm ngọc châm, mộc nhĩ xé nhỏ và đậu hũ đã ngâm vào. Vớt ngay khi nước sôi trở lại và để ráo nước.

Bước 3: Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt heo thái sợi đã ướp vào xào đến khi đổi màu. Sau đó cho phần gốc hành lá và tỏi thái lát (hoặc băm nhỏ tùy thích) vào. Tiếp theo, cho các nguyên liệu gồm váng đậu que đã cắt khúc ngắn, nấm ngọc châm, mộc nhĩ (nhớ để ráo thật kỹ, nếu không sẽ có quá nhiều nước khi xào vì nấm có hàm lượng nước cao), cùng cà rốt bào sợi đã chuẩn bị sẵn. Đảo đều các nguyên liệu, xào trên lửa lớn một lúc rồi thêm một chút rượu nấu ăn và nước tương. Khi các nguyên liệu chín và thấm gia vị, tắt bếp, rắc một chút hành lá lên rồi lấy ra đĩa là có thể thưởng thức. Bạn cũng có thể thêm một chút bột thì là; cá nhân tôi thấy nó làm món ăn ngon hơn.

Thành phẩm món thịt heo thái sợi xào nấm và váng đậu

Vào những ngày hè nóng nực nhất - khi mất cảm giác thèm ăn, chỉ cần chúng ta giải quyết được nguyên nhân gốc rễ và nấu những món ăn phù hợp với khẩu vị gia đình, chúng ta không cần phải lo lắng về việc này nữa. Món xào nhanh và dễ làm này có thể giúp cả gia đình thưởng thức bữa ăn ngon miệng hơn. Váng đậu thì mềm mướt béo thơm, nấm ngọc châm và mộc nhĩ giòn ngon thấm vị ngọt từ thịt. Tất cả các nguyên liệu hòa quyện, bổ sung hương vị cho nhau thành món ăn hoàn hảo khi kết hợp với cơm.

Chúc bạn ngon miệng với món thịt heo thái sợi xào nấm và váng đậu!