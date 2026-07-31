Mỗi lần mẹ tôi nấu món canh này là bố tôi háo hức đón đợi được nhấp ngụm nước dùng đầu tiên

Khi bạn không biết ăn gì, chỉ cần làm món này. Nó dễ làm, tiện lợi và rất ngon khi ăn kèm với cơm. Món này có đủ nước dùng, rau và thịt, đặc biệt thích hợp cho mùa hè nóng bức. Mẹ tôi thường nấu món canh này vào bữa cơm mùa hè để giúp gia đình lấy lại khẩu vị. Và mỗi lần mẹ nấu món canh này là y như rằng bố tôi cứ quanh quẩn bên bếp để đợi được thử ngụm nước dùng đầu tiên. Công thức rất đơn giản.

Nguyên liệu của món ăn hôm nay gồm có thịt bò viên, ngô ngọt, bí đao và trứng gà. Nếu không có thịt bì viên bạn có thể làm thịt heo viên. Điều quan trọng nhất là gia vị cho món ăn này chủ yếu dùng nhiều hành lá thái nhỏ để tăng hương vị, cùng với một chút tiêu và dầu mè, giúp nâng tầm hương vị của món canh này lên nhiều bậc. Một ngụm canh trước bữa ăn đặc biệt ngon và đáng để thử. Giờ thì hãy cùng xem các bước chi tiết để nấu món canh này nhé:

Nguyên liệu nấu món canh bí đao, thịt bò viên và ngô

Thịt bò viên (lượng tùy khẩu phần ăn và khẩu vị), một bắp ngô, một miếng bí đao, 2 quả trứng gà, 2-3 cây hành lá, bột tiêu đen (tùy khẩu vị), muối, một nhúm bột nêm gà, một muỗng canh dầu mè và dầu ăn (tùy khẩu vị).

Cách nấu nấu món canh bí đao, thịt bò viên và ngô

Bước 1: Đầu tiên, khi chọn thịt bò viên bạn nên chọn loại nguyên chất. Với món canh này bạn không cần thiết phải rã đông mà có thể nấu trực tiếp luôn cũng được. Nếu thích bạn có thể để nguyên viên hoặc cắt làm đôi. Tiếp theo rửa sạch ngô, cắt thành các miếng nhỏ. Gọt vỏ bí đao, bỏ hạt và ruột rồi rửa sạch, cắt thành lát dày. Hành lá rửa sạch rồi thái nhỏ và cho vào bát sứ. Lưu ý hương vị của món ăn này hoàn toàn đến từ hành lá. Do đó bạn hãy dùng nhiều hơn bình thường. Sau đó, rắc thêm một ít bột tiêu và rưới một thìa canh dầu mè vào.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho dầu ăn vào. Khi dầu ăn nóng thì đập trứng vào chiên cho đến khi đạt mức độ chín lòng đào. Dùng thìa cắt trứng thành những miếng lớn, sau đó cho lượng nước sôi vừa đủ vàoi. Đun sôi ở lửa lớn nhất. Cho ngô vào rồi nấu trong khoảng 10 phút. Nêm nếm với một chút muối và bột nêm vị gà.

Bước 3: Sau đó cho cát lát bí đao vào. Đun nhỏ lửa cho đến khi các lát bí đao chín mềm. Lấy bát sứ đựng hành lá thái nhỏ ra, đổ canh nóng và tất cả các nguyên liệu vừa nấu xong vào, khuấy đều, Như vậy là món canh đã hoàn thành và sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món canh bí đao, thịt bò viên và ngô

Đây là một công thức nấu canh đơn giản, dễ làm và vô cùng ngon miệng. Đặc biệt là nước dùng - khi nấu xong, hãy nhấp một ngụm; nó sẽ ngay lập tức kích thích vị giác của bạn. Các nguyên liệu phong phú và đậm đà hương vị, khiến món canh này trở nên hoàn hảo để ăn kèm với cơm. Chắc chắn rất đáng để bạn nấu cho gia đình thưởng thức!

Chúc bạn ngon miệng với món canh bí đao, thịt bò viên và ngô!