Không dùng để xào, mẹ tôi nấu đậu cove kiểu này, vừa ngọt lại mát ruột, cả nhà "giành nhau" ăn hết sạch

Hôm nay, chúng ta hãy cùng học cách làm một món ăn ngon, thanh mát cho bữa cơm mùa hè. Đây là một món ăn đặc biệt tươi ngon và hấp dẫn. Cách nêm nếm khá đơn giản, hoàn toàn dựa vào chính các nguyên liệu để làm nổi bật hương vị. Phương pháp chế biến cũng rất dễ, ngay cả người mới bắt đầu học nấu nướng cũng có thể thử.

Món ăn này gồm 3 nguyên liệu: Đậu cove, ngao và miến. Vào tháng 7, đậu cove đang vào mùa, được bán nhiều ở các chợ. Lâu nay chúng ta chủ yếu vẫn quen nấu đậu cove trong các món xào, ăn mãi cũng sẽ chán. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng đậu cove kết hợp với hương vị tươi mát của ngao, dùng những phương pháp nấu nướng và gia vị đơn giản nhất để tạo ra hương vị tự nhiên và chân thực nhất. Thêm một ít miến sẽ làm tăng thêm độ giòn cho món ăn. Toàn bộ món ăn không hề nhiều dầu mỡ, và vô cùng thanh mát - hoàn hảo cho một ngày hè nóng bức. Mẹ tôi vẫn dùng công thức này, mỗi tuần nấu 1 lần, món ăn ngon đến nỗi cả nhà "giành nhau" ăn hết sạch. Ngay dưới đây cùng xem các bước hướng dẫn chi tiết nhé.

Nguyên liệu làm món canh đậu cove thái sợi nấu ngao và miến

300g đậu cove (hoặc lượng phù hợp khẩu phần ăn), 1kg ngao, một nắm miến dong, hành lá, tỏi, ớt khô (tùy thích), một ít nước tương, muối và lượng dầu ăn vừa phải.

Cách làm món canh đậu cove thái sợi nấu ngao và miến

Bước 1: Bạn ngắt bỏ 2 đầu và tước xơ 2 bên cạnh của đậu cove. Sau đó ngâm với nước muối pha loãng cùng 1 thìa tinh bột để loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu và tạp chất. Sau đó rửa thật sạch đậu cove, để ráo nước. Dùng dao thật sắc cắt thành dạng sợi, để riêng dùng sau. Bạn hãy chuẩn bị một nắm miến dong sợi nhỏ. Khi nấu món ăn này bạn không cần ngâm miến trước, chỉ cần rửa sạch rồi cho vào nồi. Đun sôi một nồi nước, sau đó cho đậu cove vào chần khoảng 2 phút, vớt ra. Sau đó lập tức cho đậu cove vừa chần vào chậu nước lạnh để làm nguội, tránh rau bị đổi màu.

Bước 2: Ngao sau khi mua về, ngâm và rửa thật sạch để loại bỏ hết cát. Sau đó cho ngao vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó đun nhỏ lửa cho đến khi tất cả ngao mở vỏ. Vớt ngao ra và để nguội một chút trước khi nhặt lấy thịt ngao. Sau khi nhặt phần thịt ngao xong, bạn rửa sạch vài lần với nước để loại bỏ toàn bộ phần tạp chất và cát còn dư. Phần nước luộc ngao, bạn cho sang một bát to, đợi lắng rồi lọc lấy phần nước không còn cặn.

Bước 3: Đặt nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Tiếp đó cho hành lá thái nhỏ và tỏi vào xào thơm. Nếu thích ăn cay, bạn có thể cho thêm một ít ớt khô. Sau đó, cho đậu cove đã chần vào nồi, vặn lửa lớn nhất và xào nhanh để loại bỏ bớt nước đồng thời làm dậy mùi thơm tươi mát của rau. Đổ phần nước luộc ngao đã lắng vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó, cho miến và thịt ngao vào, khuấy đều. Nêm nếm với chút nước tương, muối và lượng bột tiêu nhiều hơn một chút so với thông thường. Nấu trên lửa lớn khoảng 3 phút, sau đó tắt bếp và lấy món ăn ra bát.

Thành phẩm món canh đậu cove thái sợi nấu ngao và miến

Đây là một món canh rất thanh mát, không béo, hoàn hảo cho mùa hè. Phần nước dùng ngọt đậm vị umani từ ngao, sợi miến dai mềm vừa phải không bị nát, và đậu cove thái sợi giòn ngọt giữ nguyên màu xanh tươi mát. Món canh này rất ngon miệng và "mát ruột" chắc chắn sẽ khiến cả gia đình ăn hết sạch.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh đậu cove thái sợi nấu ngao và miến!