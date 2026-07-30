"Laura cà phê" phủ sóng toàn MXH: Đậm đà, sánh kẹo, hậu vị không bị chua - thực tế ra sao mà hot thế?

Thời gian gần đây, khắp các nền tảng MXH như TikTok, Facebook Reels xuất hiện dày đặc các video hướng dẫn cũng như "đu trend" thưởng thức ly cafe đang được "chốt đơn rần rần" cà phê Laura. Được biết Laura Coffee là sản phẩm do ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh sáng lập và điều hành. Dòng cà phê này không chỉ "hot" nhờ tên tuổi người sáng lập mà còn bởi định vị khác biệt và câu thoại của sản phẩm "Đậm đà, sánh kẹo, hậu vị không bị chua" đang được giới trẻ gần như thuộc làu. Hiện tại sản phẩm được bán trên website chính thức của hãng với giá 150.000 đồng/2 hộp; mỗi hộp 10 gói. Đây là mức giá tương đương với nhiều dòng cà phê hòa tan hiện đang bán trên thị trường.

Laura cà phê do Nhật Kim Anh sáng lập và điều hành (Ảnh: MXH)

Nhiều người cho biết mặc dù họ chưa từng thử loại cà phê này nhưng tần suất xuất hiện dày đặc trên MXH với nhiều video về sản phẩm đã kích thích sự tò mò và có xu hướng muốn thử. Họ muốn trực tiếp kiểm chứng xem hương vị có đúng như những gì được giới thiệu hay không. Và liệu Laura cà phê có thực sự ngon và "thần thánh" như lời đồn, hay chỉ là một trào lưu được đẩy thành trend của giới trẻ? Hôm nay chúng ta hãy cùng thử trải nghiệm 2 dòng sản phẩm của thương hiệu cà phê này gồm: Cà phê Đông trùng hạ thảo và cà phê nấm linh.

Cảm quan quy cách đóng gói - mở túi và ngửi mùi

Hộp bên ngoài thiết kế gọn, màu sắc bắt mắt theo phong cách thương hiệu. Về cơ bản, bao bì của dòng sản phẩm cứng cáp và nhìn "sang" hơn một số dòng cà phê hòa tan thông thường, có đường và có tem chống hàng giả. Trên nắp hộp có dải xé với các đường đục lỗ dễ mở, không bị rách, giữ hộp đẹp.

Bên ngoài bao bì ghi rõ ràng các công thức pha chế, thành phần nguyên liệu. Gói cà phê dạng stick (gói nhỏ dài), xé ra pha ngay được, rất tiện mang theo đi làm, đi chơi hay để bàn làm việc. Quy cách này khá phổ biến với các dòng cà phê hòa tan "3 trong 1", dễ tính số lượng dùng (1 hộp có thể dùng được khoảng 5–10 lần tùy pha 1 hay 2 gói).

Khi bóc sản phẩm, mùi cà phê hòa tan quen thuộc, gần như giống hầu hết các loại đang bán trên thị trường. Điểm khác biệt nhỏ là thoang thoảng mùi thảo dược, rõ hơn ở phiên bản đông trùng hạ thảo. Mùi này không gắt, cũng không nổi bật đến mức "đặc trưng ngay từ đầu".

Thử 2 cách pha theo hướng dẫn

Cách 1: Công thức gu nhẹ (1 gói + 50ml nước nóng + 120g đá)

Theo hướng dẫn bạn sẽ cho vào cốc 1 gói cà phê rồi thêm 50ml nước nóng. Sau đó khuấy tan hoàn toàn rồi thêm đá. Ở cả 2 phiên bản là cà phê Đông trùng hạ thảo và cà phê Nấm linh chi. Sau khi pha theo hướng dẫn thì cảm nhận đầu tiên là mùi nồng đậm bay lên ngay khi cho nước nóng và dùng thìa khuấy. Không đạt được độ đặc dẻo kẹo, mà chỉ sánh nhẹ, đặc trưng màu sắc là vàng nâu nhẹ. Khi cho đá vào theo đúng hướng dẫn thì thành phẩm loãng, mùi thảo dược biến mất gần như hết, bị mùi cà phê hòa tan nồng lấn át. Uống vào gần như không khác gì nhiều loại cà phê hòa tan thông thường trên thị trường. Hương vị trung bình, không có điểm nhấn đặc biệt. Và không có hậu vị chua đúng như sản phẩm quảng cáo.

Cách 2: Công thức gu mạnh (2 gói + 70ml nước sôi + 180g đá)

Cách pha Laura cà phê theo công thức gu mạnh nhưng biến tấu với cách mix 2 vị.

Đây mới là phần thú vị. Khi cho 2 gói cà phê vào cốc và thêm 70ml nước, hỗn hợp trở nên sánh dẻo, nhấc thìa lên có thể kéo sợi rõ. Đây chính là điểm tạo sức hút trên mạng: độ đặc, độ sánh dẻo và khả năng kéo sợi. Nếu bạn muốn đặc hơn có thể cho ít nước hơn và thưởng thức nó trong trạng thái "dẻo kẹo" này. Khi nếm cà phê ở trạng thái sánh kẹo, cảm nhận đầu tiên là "thấy hương vị quen quen" rồi chợt nhận ra nó có hương vị hơi giống loại kẹo cà phê kopiko, tuy nhiên độ ngậy sẽ không bằng, vị cà phê đậm.

Khi rót cà phê vào cốc đá, dòng chảy cà phê giữ được độ sánh, đậm đặc. Khi dùng thìa khuấy sẽ tan từ từ và khi uống đến đáy cốc sẽ thấy vẫn đọng lạnh vệt cà phê đậm sánh. Việc pha cà phê với độ đậm đặc tăng lên cũng đồng nghĩa với mùi cà phê đậm hơn, hương thảo dược là nấm linh chi và nấm đông trùng hạ thảo không còn cảm nhận được. Hương vị cốc cà phê lúc này "đúng chuẩn là một ly cà phê sữa đá chất miền Tây sông nước". Khi uống, cảm nhận đầu tiên là vị ngọt sau đó đến vị đắng và nếu chững lại một nhịp để "thẩm thấu" thì cũng không thấy vị chua. Uống thêm sẽ cảm nhận rõ vị khét, đậm của cà phê hòa tan. Người thích cà phê hòa tan kiểu "đậm - ngọt - đặc" sẽ thấy thú vị. Ngược lại, ai không ưa đồ uống nhiều đường sẽ thấy ngọt khá "khé cổ", khó uống hết ly.

Phiên bản thứ 3: Mix 2 vị cà phê theo xu hướng mạng xã hội

Sau một thời gian rầm rộ thì cộng đồng mạng gợi ý: "Mix 2 vị với nhau sẽ ngon hơn". Chúng tôi cũng đã thử nghiệm mix 2 vị và pha theo công thức gu mạnh. Nhìn chung cảm nhận không có gì khác biệt lắm khi pha 2 vị riêng biệt. Độ sánh tương tự, vị cà phê cũng vẫn thế, cảm nhận mùi thảo dược không có như các công thức khác.

Về cơ bản, khi bạn pha lượng cà phê lớn với lượng nước ít thì tổng lượng đường trong các gói cà phê sẽ khiến chúng tạo ra độ sánh, có thể kéo sợi. Theo thông tin trên bao bì, tổng lượng đường trong mỗi gói là 9g (thực tế là 9.36g do nhà sản xuất làm tròn số). Vậy khi bạn pha 2 gói cà phê tương đương với18g (thực tế gần 19g). Khi pha chừng đó đường với 70ml nước sôi thì việc sánh kẹo hoàn toàn dễ hiểu. Và nhiều người khi uống cảm nhận thấy "ngọt khé" cũng là đương nhiên. Và dĩ nhiên nếu ngày nào bạn cũng nạp chừng đó đường từ 1 ly cà phê sau đó kết hợp lượng đường từ những nguồn thực phẩm khác thì tất yếu là lượng đường nạp vào cơ thể thì không ổn cho sức khỏe rồi.

Tổng kết nhanh

• Điểm cộng: Độ sánh dẻo và kéo sợi thật, khác biệt so với hầu hết cà phê hòa tan thông thường trên thị trường. Sáng tạo trong cách pha chế. Bạn có thể thưởng thức cà phê ở dạng dẻo kẹo mà trước đây chưa từng thử. Hậu vị không chua đúng như lời quảng cáo của nhà sản xuất.

• Điểm trừ: Mùi thảo dược chỉ thoang thoảng khi khô, gần như mất khi pha. Điểm nhấn truyền thông lớn nhất của Laura Coffee nằm ở việc bổ sung hai loại dược liệu cao cấp vốn thường thấy trong các sản phẩm bổ trợ sức khỏe. Tuy nhiên với tỉ lệ rất ít (0.5%) thì nó chỉ "tạo nét" độc đáo cho sản phẩm chứ không có vai trò gì trong vấn đề bổ trợ sức khỏe. Vị không có sự khác biệt lớn so với các loại hòa tan phổ biến (ngoại trừ độ đặc). Ngọt khá nhiều, không hợp người uống ít đường.

• Phù hợp với ai: Người thích thử nghiệm đồ uống "trend", thích cà phê hòa tan đậm đặc, ngọt và có texture lạ. Không quá khuyến khích nếu bạn tìm hương vị cà phê thật hoặc muốn hạn chế đường.

Nhìn chung, Laura cà phê bán được "câu chuyện" độ sánh và kéo sợi hơn là một ly cà phê có hương vị vượt trội. Nếu bạn tò mò vì video mạng thì có thể mua thử 1-2 hộp, pha theo cách 2 để cảm nhận rõ nhất. Hoặc nếu bạn là tín đồ của cà phê hòa tan, có gu uống đậm đặc, ngọt thì đây là sản phẩm đáng để bạn mua, tuy nhiên hãy điều chỉnh số lần uống nhé vì không nên nạp quá nhiều đường vào cơ thể mỗi ngày đâu. Còn nếu đang tìm cà phê uống hàng ngày, không thích đường thì nên cân nhắc kỹ vì bạn sẽ không dùng đến do quá ngọt và vị khá "hòa tan" điển hình.