Món ăn này dễ nấu với mùi thơm hấp dẫn, hương vị đậm đà, ăn cùng cơm siêu ngon

Vào mùa hè, bạn có thể thèm một món gì đó đơn giản, nhưng hương vị thanh mát giúp lấy lại cảm giác thèm ăn chỉ qua một ngụm nước dùng?! Trong thế giới ẩm thức, có rất nhiều nguyên liệu đơn giản nhưng khi kết hợp với nhau có thể tạo ra một món ăn vô cùng đặc sắc. Nếu kết hợp tốt, nước dùng thậm chí có thể là một lựa chọn tuyệt vời để chan với cơm. Ví dụ, bạn có thể thử sự kết hợp này hôm nay.

Món ăn hôm nay có nguyên liệu chính là bí đao - loại quả số một giúp giải nhiệt và bồi bổ cơ thể trong mùa hè. Đây là nguyên liệu không thể thiếu trong mùa hè, lại rẻ và có thể mua được ở bất cứ đâu. Bí đao được ăn kèm với váng đậu thắt nút. Tôi thấy đậu hũ cuốn ngon hơn đậu hũ lá, lại giàu protein và bổ dưỡng. Phần quan trọng nhất của món ăn này là gia vị. Tôi dùng cá mòi và đậu đen lên men làm gia vị cho món ăn; hương vị thu được thực sự tuyệt vời, thậm chí còn ngon hơn cả ăn thịt. Sự kết hợp đơn giản của các nguyên liệu tạo nên một món canh mộc mạc và ngon miệng. Cùng xem các bước chi tiết nấu món ăn ngày ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu làm canh bí đao nấu váng đậu buộc nút và cá mòi đậu đen

400g bí đao, một hộp cá mòi kho đóng hộp, một ít đậu đen lên men, một ít váng đậu khô, hành lá, tỏi, ớt khô, một chút muối, một chút bột nêm gà, nước tương, một ít dầu ăn.

Cách làm món canh bí đao nấu váng đậu buộc nút và cá mòi đậu đen

Bước 1: Đầu tiên gọt vỏ, bỏ hạt và ruột bí đao, rửa sạch rồi cắt thành các lát có độ dày vừa phải. Tốt nhất bạn nên cắt hơn dày một chút để tránh khi nấu sẽ bị nhão. Tiếp theo bạn ngâm váng đậu cho đến khi mềm, cắt thành dải dài, sau đó cuộn lại và buộc nút. Tiếp theo chính là loại gia vị đặc biệt trong món ăn này - "cá mòi đậu đen", một loại cá kho đóng hộp có thể mua ở siêu thị. Sau khi mở hộp, lấy thịt cá ra, cho thêm một ít tương đậu đen vào. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ, tỏi băn nhỏ và ớt khô cắt miếng nhỏ.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, chúng ta bắt đầu nấu. Đun nóng và khô nồi, đổ một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì thêm hành lá, tỏi và ớt khô vào xào thơm. Sau đó cho cá đóng hộp và đậu đen lên men vào, xào nhanh để các nguyên liệu dậy mùi thơm. Cho các miếng bí đao và đậu phụ vào nồi, vặn lửa lớn và xào nhanh.

Bước 3: Sau đó, cho lượng nước sôi vừa đủ vào nồi. Giữ lửa ở mức cao nhất và đun sôi. Nêm một chút muối, một chút bột nêm gà, tiêu và rưới một ít nước tương. Tiếp tục đun nhỏ lửa khoảng 5 phút để các miếng bí đao chín và ngấm gia vị. Cuối cùng, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn trước khi tắt bếp. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món canh bí đao nấu váng đậu buộc nút và cá mòi đậu đen

Mùi thơm rất hấp dẫn, với hương vị đậm đà của đậu hũ lên men. Bí đao mềm và ngon, còn đậu hũ có kết cấu giống thịt, rất ngon miệng và hợp với cơm. Đây là một món ăn tuyệt vời cho bất kỳ thực đơn mùa hè nào và chắc chắn rất đáng để thử.

Lưu ý khi nấu món ăn: Đừng cắt bí đao thành miếng quá dày, nếu không chúng sẽ không chín kỹ. Khi nấu, nếu thấy vẫn còn phần lõi trắng ở giữa các miếng bí đao thì tắt bếp, đừng tiếp tục nấu. Chỉ cần tắt bếp, và nguyên trong nồi vài phút là bí sẽ chuyển trong hoàn toàn và đã đủ độ chín. Nếu không thích cá, bạn có thể dùng thịt băm để nấu nhé!