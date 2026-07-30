Thực đơn tuyệt vời cho bữa cơm nhà: 10 món ăn ngon và dễ làm, chỉ nửa tiếng để chuẩn bị sẽ giúp bạn gây ấn tượng

Những buổi họp mặt gia đình thường "làm khó" bạn bởi những món ăn lặp đi lặp lại, nhiều dầu mỡ, nặng nề, phức tạp và tốn thời gian! Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 10 món ăn theo phong cách kiểu nhà làm, rất ngon miệng, sáng tạo, nhanh chóng và dễ làm, độc đáo. Những món ăn này cũng cân bằng dinh dưỡng, kết hợp thịt và rau củ, phù hợp với mọi lứa tuổi. Tất cả các món đều không cần chuẩn bị cầu kỳ, sẵn sàng trong nửa giờ, trông bắt mắt, luôn ngon miệng và chắc chắn sẽ gây ấn tượng với những vị khách của bạn.

1. Salad nấm đùi gà xé nhỏ - Món ăn lạnh thanh mát và ít chất béo

Thành phần: Nấm đùi gà, tỏi băm, hành lá thái nhỏ, ớt băm, nước tương, giấm, dầu mè, một chút đường.

Cách làm món salad nấm đùi gà xé nhỏ

Rửa sạch nấm đùi gà và hấp nguyên cây trong 8 phút. Sau khi hấp chín, lấy ra khỏi nồi, để nguội, rồi xé nhỏ bằng tay. Chuẩn bị một chiếc bát, thêm tỏi băm, ớt băm, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm, một chút đường và dầu mè. Rưới nước sốt đều lên các sợi nấm, rắc hành lá thái lên trên và trộn đều. Món ăn có kết cấu tương tự như thịt xé - dai, tươi mát và ít chất béo.

2. Mướp xào tôm sông và tỏi - Món xào tươi ngon

Thành phần: 2 quả mướp, 200g tôm sông, tỏi băm, muối, một ít tinh chất cốt gà.

Cách làm món mướp xào tôm sông và tỏi

Cắt bỏ râu tôm, rửa sạch và để ráo. Gọt vỏ mướp và cắt thành từng miếng. Làm nóng dầu trong chảo và phi thơm tỏi băm. Cho tôm vào xào trên lửa lớn đến khi tôm chuyển sang màu đỏ và cong lại. Cho mướp vào xào nhanh trong 2 phút, đến khi mướp mềm. Nêm muối và một chút tinh chất cốt gà trước khi dùng. Món ăn này tươi ngon, ngọt ngào và thanh mát với hương thơm tự nhiên; từ trẻ em đến người lớn, ai cũng sẽ thích.

3. Thịt gà xào ớt chuông và củ năng - Món thịt nhẹ nhàng và thanh mát

Thành phần: 2 miếng thịt ức gà, 5-7 củ năng, 1/2 quả ớt chuông, một ít bột bắp, nước tương, tinh chất cốt gà, một chút muối.

Cách làm món thịt gà xào ớt chuông và củ năng

Rửa sạch thịt gà và thấm khô nước bằng khăn bếp. Sau đó thái thịt gà thành dạng hạt lựu, ướp với một ít nước tương, bột bắp, dầu ăn trong 5 phút để giữ độ ẩm và làm thịt mềm. Rửa sạch và gọt vỏ củ năng, sau đó cắt thành lát mỏng, cắt ớt chuông thành dạng hạt lựu. Xào thịt gà với một ít dầu ăn cho đến khi chín hẳn rồi lấy ra khỏi chảo. Để lại một ít dầu trong chảo và xào ớt chuông cùng củ năng. Cuối cùng, cho gà trở lại chảo và xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu quyện vào nhau. Nêm nếm một chút muối, tinh chất cốt gà. Kết quả là một món ăn giòn, mềm, ngọt, ít chất béo, giàu protein, tươi mát mà vẫn bổ dưỡng.

4. Đậu đũa xào nước tương - Món chay ăn kèm với cơm rất ngon

Thành phần: Một nắm đậu đũa, 1-2 quả ớt khô, 3 tép tỏi băm, một ít tương đậu đen, nước tương, một chút muối.

Cách làm món đậu đũa xào nước tương

Loại bỏ xơ đậu đũa và bẻ thành từng khúc. Đun nóng một lượng dầu ăn vừa phải rồi thả đậu đũa vào xào đến khi vỏ hơi nhăn lại và có vân. Cho tỏi băm, ớt khô thái miếng nhỏ và một ít tương đậu lên men vào xào đến khi dầu chuyển sang màu đỏ. Thêm một ít nước tương để nêm nếm, rồi xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện đều. Kết quả là một món ăn thơm và đậm đà, rất hợp với cơm.

5. Thịt heo xào mộc nhĩ và rau diếp ngồng

Thành phần: 1 cây rau diếp ngồng, 2 cây nhỏ mộc nhĩ ngâm, 150g thịt heo nạc, gừng thái sợi, nước tương, muối.

Cách làm món thịt heo xào mộc nhĩ và rau diếp ngồng

Rửa sạch và thái thịt heo thành lát. Cho vào bát ướp sơ với chút muối, nước tương và bột bắp. Loại bỏ vỏ rau diếp ngồng, rửa sạch rồi thái mỏng. Chần mộc nhĩ đã xé miếng nhỏ rồi để riêng. Phi thơm gừng trong dầu nóng, sau đó cho thịt heo vào xào đến khi thịt đổi màu. Cho rau diếp ngồng và mộc nhĩ vào, xào nhanh trên lửa lớn trong 3 phút. Nêm muối và một chút nước tương, nấu đến khi rau củ chín mềm. Món ăn này là sự kết hợp tươi mát giữa thịt và rau, giúp giảm độ ngấy, hỗ trợ tiêu hóa và giàu chất xơ.

6. Ngô xào trứng muối - Món ăn sáng tạo được mọi người yêu thích

Nguyên liệu: Hạt bắp ngô ngọt, 2 lòng đỏ trứng muối, một nhúm đường.

Cách làm món ngô xào trứng muối

Tách hạt ngô ra khỏi lõi rồi rửa sạch, để ráo. Hấp chín lòng đỏ trứng muối rồi nghiền mịn. Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng ở lửa nhỏ rồi xào hỗn hợp lòng đỏ trứng cho đến khi sủi bọt và bông xốp. Cho hạt ngô vào và đảo nhanh để hạt ngô được phủ đều hỗn hợp. Cuối cùng, rắc thêm một chút đường để tăng hương vị. Mỗi hạt ngô sẽ được phủ một lớp vụn vàng óng, tạo nên vị ngọt, giòn và thơm ngon - một món ăn được cả trẻ em và người lớn tuổi yêu thích.

7. Phi lê cá xào nấm hương - Món ăn mềm, không xương

Thành phần: Phi lê cá basa, nấm hương tươi, hành lá thái nhỏ, nước tương, bột tiêu trắng, tinh bột bắp.

Cách làm món phi lê cá xào nấm hương

Ướp phi lê cá với muối, tiêu trắng, bột bắp và một ít dầu ăn trong 5 phút. Sơ chế và rửa sạch nấm hương sau đó cắt thành lát mỏng và chần sơ để khử mùi tanh. Làm nóng một ít dầu trong chảo, xào phi lê cá đến khi chín khoảng 80%, sau đó lấy cá ra khỏi chảo. Tiếp theo, xào nấm hương đến khi nấm tiết ra nước, rồi cho phi lê cá trở lại chảo và đảo nhẹ cho đều. Nêm thêm một chút nước tương, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và dùng. Cá mềm, mịn và không xương, hoàn hảo cho một bữa ăn an toàn và ngon miệng.

8. Ngồng tỏi xào đậu phụ

Thành phần: 1 bó ngồng tỏi, vài miếng đậu phụ khô (hoặc đậu phụ chiên giòn cắt sợi), 1 quả ớt khô, muối, nước tương.

Cách làm món ngồng tỏi xào đậu phụ

Cắt đậu hũ khô thành sợi. Cắt bỏ phần gốc già rồi rửa sạch ngồng tỏi sau đó thái thành khúc. Làm nóng chảo với một ít dầu ăn, chiên đậu hũ khô cho đến khi cả hai mặt hơi vàng, sau đó cho ớt khô vào xào thơm. Nếu bạn không có đậu phụ khô có thể dùng đậu phụ thông thường thái lát mỏng rồi chiên vàng, sau đó cắt sợi. Cho ngồng tỏi vào xào nhanh trên lửa lớn, thêm một ít nước tương và muối cho vừa ăn, xào đến khi ngồng tỏi chín tới. Kết quả là một món ăn có hương vị thơm ngon và tinh tế, không hề nhạt nhẽo, cân bằng với độ béo ngậy của các món thịt khác.

9. Củ mài hấp sốt táo gai chua ngọt - Hấp dẫn về mặt hình thức và bổ dưỡng

Món ăn có vị chua ngọt, mềm dai, tốt cho tỳ vị, ngon cả khi nóng lẫn lạnh, là món ăn hoàn hảo cho bất kỳ bữa tiệc nào.

Thành phần: Lượng củ mài vừa đủ, sốt/siro táo gai, đường trắng, một ít nước.

Cách làm củ mài hấp sốt táo gai chua ngọt

Gọt vỏ củ mài và cắt thành từng đoạn ngắn vừa phải. Hấp trong 8 phút cho đến khi mềm, dẻo và chín kỹ. Cho nước, đường và siro táo gai vào nồi, đun nhỏ lửa cho đến khi tạo thành một loại nước sốt sánh đặc, có vị chua ngọt. Rưới nước sốt lên củ mài hấp và để yên cho ngấm gia vị. Món ăn có kết cấu mềm mịn, vị chua ngọt thanh mát, không gây ngấy và hỗ trợ tiêu hóa. Cả người già và trẻ em đều yêu thích món này.

10. Ức vịt xào gừng và hành baro - Món ăn đặc sắc, làm nhanh và dễ

Nguyên liệu: 2 phần ức vịt, 1 cây hành baro, gừng, nước tương, rượu nấu ăn, một ít nước tương đậm.

Cách làm món ức vịt xào gừng và hành lá

Cắt mỏng ức vịt và ướp trong 5 phút với rượu nấu ăn, nước tương để khử mùi tanh. Xào hành baro và gừng trong dầu nóng cho thơm, sau đó cho ức vịt vào và đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi đổi màu. Thêm một chút nước tương đậm, đảo đều và đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại. Thịt vịt săn chắc, đậm đà, không có mùi tanh hay ngấy, mang đến hương vị độc đáo và tươi mát khác hẳn thịt gà, vịt hay cá.

Bạn thân mến, trên đây là toàn bộ 10 món ăn bạn có thể cân đối chuẩn bị cho bữa ăn tiếp khách. Các món ăn đa dạng từ món trộn, cá sông, gia cầm, nấm, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ theo mùa... Chúng là những món ăn có thể cung cấp đầy đủ protein, vitamin, chất xơ và khoáng chất, phù hợp với mọi lứa tuổi, cực kỳ dễ làm và có thể chuẩn bị nhanh chóng trong vòng nửa tiếng.