Để duy trì sức khỏe trong suốt những năm tháng tuổi già, bên cạnh việc ngủ đủ giấc và tập thể dục đầy đủ, chế độ ăn uống và cách ăn uống cũng rất quan trọng! Chuyên gia dinh dưỡng người Nhật Tamami Ohyanagi đã phát hiện ra rằng những người cao tuổi thường xuyên than phiền về tình trạng yếu ớt và khó chịu thực ra có chung 5 thói quen ăn uống đáng ngạc nhiên.

Sức khỏe kém không chỉ đơn thuần là do lão hóa. Nó có thể là hậu quả của chế độ ăn uống kém! Chuyên gia dinh dưỡng Tsumi Ohyanagi chỉ ra rằng nhiều người cao tuổi bị suy giảm năng lượng qua từng năm, và theo bản năng, họ cho rằng đó là do lão hóa. Tuy nhiên, đây không chỉ đơn thuần là vấn đề về sức mạnh, khả năng tập trung hay trí nhớ. Nó thường liên quan đến thói quen ăn uống kém.

Oyanagi Tamami giải thích rằng người cao tuổi thường xem thức ăn chỉ "vừa đủ no", đặc biệt là khi con cái họ đã lớn và không còn cần nấu những bữa ăn quá nhiều dinh dưỡng cho gia đình nữa. Họ thường tự nấu ăn đơn giản và thoải mái, bỏ qua việc cân bằng dinh dưỡng. Kết quả là thói quen ăn uống của họ ngày càng tệ đi. Theo thời gian, họ bắt đầu cảm thấy khó chịu về thể chất, giảm cảm giác thèm ăn, và cuối cùng thậm chí không thể mở nổi một lon đồ hộp.

Tama Ohyanagi cũng đã đúc kết nhiều năm kinh nghiệm tư vấn dinh dưỡng tại phòng khám. Hóa ra có 5 thói quen ăn uống xấu phổ biến nhất chính là thủ phạm khiến mọi người "cảm thấy già nua"!

1. Không ăn sáng đầy đủ nhưng lại ăn tối thịnh soạn

Nhiều người cao tuổi có thói quen ăn sáng qua loa rồi ăn tối thịnh soạn. Ohyanagi Tamami tin rằng chế độ ăn uống đúng đắn nên ngược lại. Tốt nhất là "ăn sáng và ăn trưa đầy đủ, ăn tối thông minh".

Nhiều bác sĩ nhấn mạnh rằng bữa sáng là bước khởi động sức khỏe hàng ngày cho người cao tuổi. Bữa sáng không chỉ giúp no bụng, thiết lập lại nhịp sinh học và kích thích nhu động ruột, mà còn là thời điểm quan trọng để bổ sung dinh dưỡng. Ví dụ, protein là thành phần chính giúp duy trì khối lượng cơ và độ dẻo dai của chân. Lý tưởng nhất, protein nên được tiêu thụ đều đặn trong cả ba bữa ăn để kích hoạt quá trình tổng hợp cơ và duy trì khả năng vận động hiệu quả.

2. Bữa sáng chỉ gồm bánh mì và ngũ cốc

Nhiều người cao tuổi cảm thấy phiền phức và không muốn nấu nướng. Kết quả là họ thường chọn bữa sáng chỉ gồm bánh mì và ngũ cốc. Tuy nhiên, điều này thường dẫn đến việc thiếu cân bằng dinh dưỡng và chế độ ăn nhiều calo và carbohydrate.

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa người Nhật, Tiến sĩ Masatsugu Fukushima, cũng cảnh báo rằng việc chỉ ăn bánh mì vào bữa sáng có thể khiến lượng đường trong máu dao động mạnh, gây tổn thương mạch máu và có khả năng làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Tệ hơn nữa, lượng đường dư thừa sẽ được chuyển hóa thành mỡ và tích tụ trong cơ thể. Sự tích tụ lâu dài có thể dẫn đến cholesterol cao, đường huyết cao và các bệnh chuyển hóa.

3. Chỉ một bát mì cho bữa trưa

Sự tiện lợi là lý do chính. Nhiều người cao tuổi có thói quen ăn "một tô mì" vào bữa trưa. Dù là mì lạnh vào mùa hè, mì nước vào mùa đông, hay mì ống... dinh dưỡng thường khá đơn giản và dễ bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng khác nhau.

4. Hầu hết mọi người không có đủ protein hoặc chất xơ

Vì mì ống và bánh mì chỉ cần một bát carbohydrate là đủ để lấp đầy dạ dày nên Ohyanagi Tamami phát hiện ra rằng những người có thói quen trên thường không tiêu thụ đủ protein và chất xơ trong thời gian dài, dẫn đến giảm sức mạnh thể chất và các vấn đề về sức khỏe đường ruột.

5. Chế độ ăn uống không điều độ

Nhiều người cao tuổi ăn uống thất thường, đôi khi thậm chí bỏ bữa. Ohyanagi Tamami cảnh báo rằng điều này có thể làm rối loạn sự kiểm soát của hệ thần kinh tự chủ và dẫn đến nhiều khó chịu khác nhau. Càng lớn tuổi, việc duy trì lịch trình ba bữa ăn đều đặn và bổ sung dinh dưỡng bằng "đồ ăn vặt lành mạnh" càng quan trọng để tránh suy dinh dưỡng.

2 mẹo giúp bổ sung dinh dưỡng cho một cơ thể tràn đầy sức sống

Một chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ bí quyết dinh dưỡng của những người cao tuổi có khẩu vị tốt là những người không kén ăn. Họ thích thưởng thức bít tết và thịt nướng, nạp đủ protein và họ cũng biết cách thay đổi chế độ ăn uống để tránh chế độ ăn đơn điệu.

Chuyên gia dinh dưỡng Tamayuki Ohyanagi chỉ ra rằng mặc dù một số người có thể chịu đựng được chế độ ăn uống kém lành mạnh khi còn trẻ nhờ vóc dáng, nhưng sau 60 tuổi, sự mất cân bằng dinh dưỡng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ. May mắn thay, có một cách thông minh hơn để tận dụng tối đa các bữa ăn của bạn mà không cần phải vất vả chuẩn bị 30 nguyên liệu khác nhau.

- Nạp đủ protein: Không cần phải mất công nấu nướng một bữa tiệc bít tết mỗi ngày. Cá, trứng, đậu phụ và sữa đều là những lựa chọn tuyệt vời. Trứng luộc là món ăn không thể thiếu cho những người lười biếng, vì chúng thậm chí không cần dao hay thớt. Bác sĩ chống lão hóa nổi tiếng Hideki Wada cũng khuyên bạn nên thêm ức gà, sữa và sữa chua vào bữa sáng, hoặc thậm chí thêm bột protein vào sữa chua để có một bữa sáng bổ dưỡng hơn.

- Ăn đủ chất xơ: Chất xơ thúc đẩy nhu động ruột, cải thiện môi trường đường ruột và giúp loại bỏ đường và lipid. Không chỉ rau củ, nấm và rong biển cũng là những nguồn cung cấp chất xơ tốt. Và nà ngay cả thực phẩm khô cũng có thể hữu ích. Ohyanagi Tamae đặc biệt khuyên dùng rong biển khô, chẳng hạn như rong biển nori, có thể ăn ngay bằng cách chỉ cần mở ra. Giá đỗ và rong biển wakame có thể được rắc vào súp để bổ sung chất xơ bị thiếu hụt một cách nhanh chóng và tiện lợi.