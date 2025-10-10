Có thêm một thành viên mới là một niềm vui trong mỗi gia đình, nhưng có những gia đình, niềm vui ấy lại không trọn vẹn. Bởi khi đó đôi khi lại là một bước ngoặt quá lớn của gia đình, khi mà số thành viên trong nhà không tăng lên và đi kèm mất mát. Đó là câu chuyện buồn của cô gái tên Phương chia sẻ trong chương trình Inside the box.

Ảnh: Inside the box

Niềm vui và sự mất mát khi đón thêm thành viên mới của gia đình

"Có thể là nhiều gia đình khi có thêm một thành viên mới là điều vui. Nhưng với gia đình mình thì nó lại là một vấn đề cần phải suy nghĩ rất nhiều. Và với mình, đó chính là bước ngoặt cuộc đời" , Phương chia sẻ. Bước ngoặt mà Phương nhắc tới ở đây là sự ra đi của mẹ cô sau khi sinh em bé.

Phương kể: Mẹ mình lúc đó 45 tuổi, một độ tuổi mà việc mang thai đã khá là lớn. Vào khoảng tháng 9, năm ngoái, mẹ đi khám và báo lại cho mình với bố rằng mẹ đã có bầu. Tuổi thai cũng đã khá lớn rồi, khoảng hơn 4 tháng, gần 5 tháng.

Đối với gia đình mình, tin này thực sự khiến ai cũng vừa bất ngờ vừa lo lắng. Khi có thêm em thứ ba thì đó là do vỡ kế hoạch. Bản thân mẹ mình cũng không hề biết đến sự xuất hiện của em nên không có sự chuẩn bị gì trước.

Vì đã quyết định giữ em bé lại, cả nhà buộc phải chuẩn bị rất nhiều cả về kinh tế, tâm lý lẫn sức khỏe cho mẹ và em.

Trưa hôm ấy, mình còn gọi điện về cho mẹ. Mẹ cùng thím rủ nhau đi ăn lẩu sau khi khám xong. Mọi người nghĩ đơn giản là cứ ăn uống, trò chuyện, chưa có dấu hiệu gì bất thường cả. Mình vẫn đi làm bình thường.

Đến tầm chiều 5 giờ, mình gọi điện cho bố, bố bảo không cần về, cứ làm cho hết tuần, mẹ đi ăn xong rồi về nhà nghỉ ngơi là được. Mọi thứ tưởng chừng như bình thường.

Cho đến tối, khoảng gần 8 giờ, mình đi ăn với chị về, gọi lại cho bố thì bố bảo: "Em bé ra rồi, nhưng mẹ vẫn còn đang cấp cứu bên trong." Bác sĩ nói mẹ phải mổ, không thể sinh thường. Sau khi mổ xong, mẹ sẽ phải nằm hồi sức khoảng 12 tiếng mới ra ngoài. Mình cũng nghĩ chắc chỉ vì mẹ đang hồi sức nên chưa ra thôi.

Nhưng đến tầm 10 giờ kém, thím mình nhắn tin: Người ta đã chuyển mẹ sang bệnh viện tuyến trên.

Lúc đó, mình bắt đầu thấy bất an, gọi xe về ngay trong đêm. Khi về đến nơi, mẹ mình… đã không còn phản ứng nữa.

Cũng theo chia sẻ của Phương, ngay từ lúc còn ở bệnh viện tuyến huyện, mẹ của cô đã được chẩn đoán sốc phản vệ độ 4 (độ cao nhất), tim ngừng đập do suy tim và hạ huyết áp.

Ảnh minh họa

Câu chuyện của Phương đã chạm đến trái tim của nhiều người, khiến không ít khán giả rơi nước mắt khi lắng nghe. Niềm vui chào đón một thành viên mới xen lẫn nỗi đau mất đi người mẹ thân yêu là một bài học sâu sắc về sự mong manh của cuộc sống.

Nhưng câu chuyện của gia đình Phương cũng là lời cảnh báo về những nguy cơ sức khỏe đối với người phụ nữ khi mang thai ở độ tuổi không còn trẻ.

Phụ nữ lớn tuổi mang thai và sinh con: Thách thức lẫn nguy hiểm còn cao hơn

Theo các bác sĩ sản phụ khoa, phụ nữ trên 35 tuổi, đặc biệt là trên 40 tuổi, đối mặt với nhiều thách thức hơn khi mang thai và sinh con.

Theo bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ (Hà Nội) cho hay, phụ nữ lớn tuổi thường sẵn nhiều vấn đề bệnh lý hơn so với phụ nữ trẻ như bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp dễ dẫn tới nguy cơ tiền sản giật. Nguy cơ mắc tiểu đường hay tiểu đường thai kỳ cũng gia tăng theo tuổi, gây nhiều biến chứng đe dọa trực tiếp đến tính mạng người mẹ.

Đáng lưu ý, người mẹ lớn tuổi mang thai khiến nguy cơ thai nhi nhỏ hơn so với tuổi thai, trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ nhẹ cân, nguy cơ đẻ non, thai nhi dị tật, sảy thai cao hơn so với người mẹ trẻ tuổi.

Còn theo TS.BS Phan Chí Thành (BV Phụ sản Trung ương), phụ nữ lớn tuổi thường đối mặt với nhiều rủi ro hơn so với những người trẻ tuổi do các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và sự thay đổi tự nhiên của cơ thể.

Ảnh minh họa

Phụ nữ lớn tuổi thường có nhiều bệnh lý nền hơn, chẳng hạn như bệnh tim mạch, tăng huyết áp, hoặc tiểu đường. Những tình trạng này làm tăng nguy cơ tiền sản giật – một biến chứng nghiêm trọng trong thai kỳ. Ngoài ra, nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ cũng cao hơn, gây ra các biến chứng nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của mẹ.

Bên cạnh đó, thai nhi của những bà mẹ lớn tuổi cũng đối mặt với nhiều rủi ro. Trẻ có thể phát triển chậm, nhẹ cân, suy dinh dưỡng hoặc sinh non. Nguy cơ dị tật bẩm sinh, sảy thai cũng tăng đáng kể so với các thai phụ trẻ tuổi. "Quá trình mang thai có thể làm trầm trọng thêm các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, suy tim hay suy thận. Những bệnh lý này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ mà còn tạo thành một vòng xoắn bệnh lý, khiến thai nhi chịu tác động tiêu cực", bác sĩ Thành nhấn mạnh.

Phụ nữ sinh con sau 35 tuổi cần lưu ý gì

BS Thành khuyến cáo, phụ nữ mang thai, đặc biệt là mang thai muộn sau 35 tuổi cần lưu ý nhiều điều để đảm bảo sức khỏe của bản thân và thai nhi.

Thứ nhất, người phụ nữ nên khám sức khỏe trước khi dự định mang thai để xem đủ điều kiện, sức khỏe làm mẹ hay không. Nếu không đủ sức khỏe thì không nên cố mang thai mà cần được tư vấn các biện pháp tránh thai, tránh trường hợp mang thai ngoài ý muốn khi mẹ có bệnh lý nền nặng.

Thứ hai, trong quá trình mang thai phải sàng lọc dị tật, đồng thời theo dõi chặt chẽ cả quá trình thai kỳ.

Thứ ba, phụ nữ mang thai nên xây dựng một chế độ ăn uống khoa học, đa dạng các loại thực phẩm để bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, tăng cường sức đề kháng cho mẹ cũng như sự phát triển của thai nhi.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ lớn tuổi khi mang thai cần được thăm khám định kỳ thường xuyên, lựa chọn cơ sở y tế uy tín, và chuẩn bị tâm lý cũng như sức khỏe thật tốt.

Dù không thể thay đổi được những gì đã xảy ra, câu chuyện của Phương là một lời nhắc nhở rằng mỗi khoảnh khắc bên người thân yêu đều đáng trân trọng. Hãy yêu thương và chăm sóc nhau khi còn có thể, bởi cuộc sống, đôi khi, là những điều bất ngờ không thể lường trước.