Ở tuổi 54, diễn viên Khánh Huyền, gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình Việt, vẫn khiến người đối diện trầm trồ bởi vẻ ngoài rạng rỡ, làn da sáng mịn và vóc dáng gọn gàng đến khó tin. Dù đã qua thời đỉnh cao nhan sắc, nhưng mỗi khi xuất hiện, nữ diễn viên vẫn toát lên thần thái tươi trẻ, nhẹ nhàng, đầy năng lượng. Và ít ai biết rằng, bí quyết giữ dáng và trẻ lâu của cô lại nằm ở một thói quen rất đơn giản: Ăn ít cơm - món ăn quen thuộc trên bàn của người Việt.

Ăn ít cơm cũng như các món giàu tinh bột giúp Khánh Huyền giữ dáng và trẻ lâu

Nếu phần lớn người Việt coi cơm là món "không thể thiếu trong mỗi bữa ăn", thì Khánh Huyền lại chọn cách ăn ít tinh bột, đặc biệt là cơm trắng. Cô tiết lộ, mình gần như chỉ ăn một lượng nhỏ cơm trong ngày, đôi khi thay bằng rau, cá, thịt nạc hoặc khoai, yến mạch.

Theo các chuyên gia, việc ăn ít tinh bột tinh chế như cơm trắng, bún, mì... giúp hạn chế tích tụ mỡ thừa, ổn định đường huyết và làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Khi lượng đường trong máu không tăng cao đột ngột, cơ thể sẽ ít sản sinh insulin - hormone kích thích tích trữ mỡ bụng và thúc đẩy lão hóa.

Ngoài ra, tinh bột trắng sau khi được tiêu hóa dễ chuyển thành đường glucose. Lượng đường này nếu dư thừa sẽ bám vào protein trong da, gây ra hiện tượng glycation, làm da mất đàn hồi, nhăn nheo và sạm màu. Bằng cách giảm cơm, giảm bánh mì trắng, mì ống..., Khánh Huyền không chỉ kiểm soát cân nặng mà còn bảo vệ được làn da khỏi nguy cơ "xuống cấp" sớm.

Theo nhiều nghiên cứu, chế độ low-carb (ít tinh bột) còn giúp cơ thể tăng khả năng đốt mỡ, giảm tích nước, đồng thời duy trì sự tỉnh táo và năng lượng bền vững hơn trong ngày. Điều này lý giải vì sao ở tuổi ngoài 50, Khánh Huyền vẫn giữ được nét linh hoạt, nhanh nhẹn và thần sắc trẻ trung như thời son rỗi.

Chia sẻ thêm về việc ăn ít tinh bột giúp giữ dáng, HLV Phạm Hoàng Vũ (làm việc tại Đà Nẵng) khuyên, chị em có thể giảm ăn cơm để giảm cân nhưng tuyệt đối không nên cắt bỏ hoàn toàn. Chị em có thể lựa chọn chế độ ăn uống mình thích, mình thấy tốt nhưng tuyệt đối đừng để bị đánh lừa bởi những chiêu trò giảm cân cấp tốc. Trong thực tế, vị huấn luyện viên này đã gặp nhiều trường hợp giảm cân tức thì, được vài hôm đã tăng trở lại, sau đó chán nản quay về với cơ thể ốm yếu của mình.

Ngoài thói quen ăn ít cơm, Khánh Huyền còn có 2 thói quen khác giúp trẻ lâu

1. Kiêng ăn đồ ngọt

Không chỉ ăn ít tinh bột, Khánh Huyền còn giữ cho mình một kỷ luật ăn uống nghiêm ngặt - điều khiến nhiều người nể phục. Suốt hàng chục năm nay, cô kiêng hoàn toàn đồ ngọt, từ bánh kẹo, nước ngọt có gas cho tới trà sữa hay cà phê sữa.

Các nhà khoa học cũng đồng tình rằng, đường là "kẻ thù" của làn da và vóc dáng. Đường kích thích sản sinh AGE (Advanced Glycation End Products) - một hợp chất phá hủy collagen, khiến da chảy xệ và kém săn chắc. Vì vậy, việc kiêng ngọt dài hạn chính là "thần dược" tự nhiên giúp phụ nữ trung niên trẻ lâu mà không cần can thiệp thẩm mỹ.

2. Tập luyện điều độ

Nữ diễn viên chia sẻ, trước đây cô ỷ lại vào vóc dáng vốn đã khá cân đối nên không tập luyện nhiều nhưng sau khi có ba con, cô nhận ra càng nhiều tuổi càng khó giữ body nên mới chăm chỉ luyện tập.

Cô yêu thích các bài tập nhẹ nhàng ngay tại nhà mỗi ngày. Việc vận động đều đặn không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và cơ bắp mà còn kích thích tuần hoàn máu, giúp da dẻ hồng hào, căng mịn hơn. Đặc biệt, tập yoga còn giúp giảm hormone căng thẳng (cortisol), từ đó làm chậm quá trình lão hóa nội sinh.

Tuổi 50, 60 không còn là "điểm kết thúc của nhan sắc", mà có thể trở thành giai đoạn rực rỡ nhất nếu phụ nữ biết yêu thương bản thân đúng cách. Bạn có sẵn sàng thay đổi như cách Khánh Huyền đã và đang làm?

(Nguồn ảnh: Internet)