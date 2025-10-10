Vài tháng trước, tôi đã đưa ra quyết định lớn là ngừng uống thuốc tránh thai sau gần 10 năm uống đều đặn. Không phải vì tôi ngừng "chuyện ấy" hay là quyết định có thai, mà là bởi vì thuốc tránh thai gần như đã hủy hoại mối quan hệ của tôi. Nó làm tôi lẫn cuộc sống của tôi rối tung.

Nếu bạn không nghĩ rằng thuốc tránh thai có thể phá hủy các mối quan hệ thì tức là bạn chưa bao giờ phải trải qua những gì tôi đã trải qua.

Tôi cảm thấy mất kiểm soát khi tôi bắt đầu dùng thuốc tránh thai

Thuốc tránh thai đã làm cho cảm xúc của tôi rối loạn đến mức khiến tôi cảm thấy như trở thành một con người hoàn toàn khác. Trong hơn một năm, tôi hầu như không còn cảm thấy là chính mình.

Có những lúc tôi cảm thấy "bình thường", nhưng phần lớn thời gian, tôi lại tức giận một cách vô lý vì những chuyện không đâu, trầm cảm đến mức nghĩ đến những biện pháp cực đoan và lo âu đến mức khiến tôi hành động hoàn toàn trái với tính cách của mình.

Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc và đó là một cảm giác kinh khủng. Điều này gần như đã khiến bạn trai tôi rời bỏ tôi mãi mãi. Điều này nghe thật nực cười nhưng theo như một nghiên cứu trên Tạp chí Kế hoạch hóa gia đình (Contraception Journal) đã chỉ ra thì không chỉ mình tôi trải qua điều này!

Tôi bắt đầu dùng thuốc tránh thai khi chưa đến 20 tuổi. Không thể phủ nhận rằng, thuốc tránh thai có rất nhiều ưu điểm. Nó đã giúp tôi gần như loại bỏ hoàn toàn mụn trứng cá cứng đầu, có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn lần đầu tiên trong đời và làm dịu những cơn đau bụng kinh khủng khiếp mà tôi từng phải chịu mỗi tháng không sót lần nào.

Tôi tiếp tục dùng loại thuốc đó suốt thời đại học, cho đến khi bất ngờ bảo hiểm y tế của tôi không còn chi trả cho nhãn hiệu đó nữa. Tôi tạm ngừng dùng thuốc vài tháng.

Khi gặp bạn trai hiện tại, bác sĩ phụ khoa gợi ý một lựa chọn tương tự. Tôi thử dùng vì nghĩ rằng công dụng cũng như nhau.

Thoạt đầu, loại thuốc này có tác dụng tốt. Nó không giống như loại thuốc đầu tiên của tôi, nhưng cũng không tệ.

Rồi đột nhiên, mọi thứ trở nên khác lạ. Tôi không thể nói chính xác nó bắt đầu từ khi nào, nhưng đến một thời điểm, tôi nhận ra mỗi khi đến kỳ tiền kinh nguyệt, thay vì những cơn đau bụng kinh khủng, tôi lại có một sự thay đổi hoàn toàn về cảm xúc.

Tôi dễ dàng cảm thấy tức giận một cách vô lý vì những chuyện không đâu. Chỉ cần ai đó nói với tôi bằng giọng điệu không ưa là tôi đã cảm thấy muốn đấm vào mặt họ. Là một người thường rất bình tĩnh, phản ứng bạo lực này khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi trút giận lên những người thân cận nhất, như gia đình và bạn trai.

Tôi gây gổ với anh ấy vì những chuyện không đáng, chỉ để cảm thấy thỏa mãn cảm giác được hét lên với ai đó.

Không chỉ là sự tức giận không kiểm soát. Tôi còn buồn, rất rất buồn, và không chỉ khi đang ở thời điểm tiền kinh nguyệt. Có những lúc ngẫu nhiên, tôi cảm thấy những đợt trầm cảm nặng nề ập đến. Tôi khóc đến khi ngủ thiếp đi chỉ vì một bình luận bị hiểu sai, hoặc khi bạn bè bận không thể đi chơi, tôi cảm thấy cô đơn đến mức tột cùng.

Đôi khi tôi cảm thấy khổ sở đến mức tự hỏi nếu mình không còn tồn tại thì sẽ thế nào.

Tôi có một công việc tốt, một người bạn trai tuyệt vời, một gia đình tuyệt vời, những người bạn quan tâm đến tôi, và mọi thứ khác mà tôi có thể mong muốn. Thế nên, không có lý do gì để trầm cảm cả.

Ngoài sự tức giận và trầm cảm, tôi còn lo âu về mọi thứ. Tôi chủ yếu trút sự lo âu này lên bạn trai dưới dạng ghen tuông. Tôi trở nên ghen tuông một cách điên cuồng với mọi thứ anh ấy làm mà không có tôi.

Dù anh ấy chưa bao giờ làm gì sau lưng để tổn thương tôi hay cho tôi lý do để không tin tưởng, tôi vẫn nghi ngờ mọi hành động của bạn trai. Tôi xem tin nhắn của anh khi anh không ở trong phòng, hỏi đi hỏi lại và gọi điện liên tục khi anh ấy không trả lời. Tôi biết mình đang cư xử vô lý, khó chịu và kiểm soát, nhưng đồng thời, tôi cảm thấy như không thể dừng lại.

Đôi khi tôi làm những việc mà sau khi bình tĩnh trở lại, tôi tưởng như đang xem 1 bộ phim về ai đó chứ không phải là về mình. Đó là một cảm giác kinh khủng.

Mối quan hệ của tôi bắt đầu rạn nứt.

Bạn trai tôi không hiểu tại sao tôi không tin tưởng anh ấy, tại sao không điều gì anh ấy nói khiến tôi cảm thấy có thể dựa vào anh ấy — và thành thật mà nói, tôi cũng không hiểu.

Anh ấy ghét việc bị chất vấn, không biết cách đối phó với những thay đổi tâm trạng của tôi (từ tức giận đến khóc lóc, cười đùa rồi lại tức giận). Và anh ấy cảm thấy tôi như một con người khác. Anh ấy không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.

Đi tìm nguyên nhân

Sau vài tháng như thế, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải thuốc tránh thai là nguyên nhân, như một nghiên cứu trên Tạp chí Giả thuyết Y khoa (Medical Hypotheses Journal) đã khám phá. Ý nghĩ này chưa từng xuất hiện trong đầu tôi trước đó vì không ai cảnh báo tôi về những tác dụng phụ cảm xúc như thế này.

Tôi từng nghe nói thuốc tránh thai có thể khiến tăng cân, gây cục máu đông, hoặc làm cơ thể bị đầy hơi, nhưng tôi chưa từng nghe rằng nó có thể khiến bạn cảm thấy như một người xa lạ trong chính cơ thể mình.

Tôi nghi ngờ bản thân, nhưng đồng thời, tôi cân nhắc việc đổi thuốc.

Mọi thứ trong mối quan hệ của tôi trở nên tồi tệ hơn. Bạn trai tôi và tôi lúc nào cũng giận nhau. Tôi từ chối cho anh ấy không gian mà anh ấy cần và anh ấy dần xa cách tôi.

Tôi nói với anh ấy rằng tôi nghĩ đó có thể là do thuốc, nhưng rồi một ngày nọ, anh ấy đưa ra tối hậu thư: Thử một loại thuốc khác, hoặc chúng tôi sẽ chia tay.

Đây là mối quan hệ tốt nhất mà tôi từng có, một mối quan hệ mà tôi có thể thấy kéo dài rất lâu. Tôi nhận ra rằng cảm xúc của mình đang phá hủy tất cả những điều tốt đẹp mà chúng tôi từng có. Tôi muốn lấy lại những điều đó.

Tôi đã đổi thuốc và sau đó vài tuần, tôi cảm thấy trở lại là chính mình. Tôi không còn cảm thấy tức giận bạo lực với những người tôi hầu như không tiếp xúc. Tôi ngừng gây gổ với bạn trai, và niềm tin vào anh ấy trở lại. Tôi không còn lo lắng về mọi thứ anh ấy làm.

Mối quan hệ của chúng tôi cải thiện gần như ngay lập tức.

Cuối cùng, loại thuốc tôi đổi sang đã giúp tôi về mặt cảm xúc nhưng lại có một số tác dụng phụ thể chất khó chịu.

Khi bác sĩ phụ khoa nói rằng bà lo lắng về nguy cơ cục máu đông, bà cũng gần như yêu cầu tôi đổi thuốc một lần nữa. Tôi thử thêm một lần, nhưng sau vài tháng, tôi cảm thấy mình lại bắt đầu mất kiểm soát.

Quyết định cuối cùng

Tôi đã ngừng dùng thuốc tránh thai được vài tháng nay. Tôi cảm thấy đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra.

Tôi vẫn buồn hoặc thất vọng khi đang PMS, nhưng tôi không cảm thấy mất kiểm soát. Tôi không cảm thấy hoàn toàn vô lý. Những cơn đau bụng kinh khủng đã quay lại, chu kỳ kinh nguyệt của tôi lại không đều, và tất nhiên tôi phải lo lắng về việc mang thai ngoài ý muốn. Nhưng bạn biết không? Nó đáng giá!

Tôi không còn cảm thấy như một người xa lạ, bạn trai tôi và tôi rất hạnh phúc. Quan trọng hơn, tôi đã lấy lại quyền kiểm soát cảm xúc của mình.

Tôi sẽ không đánh đổi điều đó để quay lại với thuốc tránh thai, bất kể bác sĩ phụ khoa có cố thuyết phục tôi thế nào đi nữa.