Chỉ chăm sóc ngoài da là chưa đủ, tôi đã tìm ra con đường chống lão hóa hiệu quả hơn

Tôi đã bước sang tuổi 30+ được vài năm. Hai năm gần đây, tôi cảm nhận rõ sự “tụt dốc không phanh” của làn da. Đặc biệt mùa đông vừa rồi, tôi thật sự “vỡ trận”: da chảy xệ, khô héo, nếp nhăn rãnh cười sâu hơn hẳn. Tôi nhận ra chỉ chăm sóc bằng kem dưỡng thôi thì không còn đủ sức nữa.

Một tháng trước, tôi quyết định thử Swisse L-Ergothioneine HA Collagen - viên uống chống lão hóa cấp cao. Và kết quả khiến tôi phải thốt lên: “Quá bất ngờ!”. Sau vài tuần, đường nét khuôn mặt của tôi rõ ràng và săn chắc hơn, rãnh cười cũng mờ đi thấy rõ. Da không chỉ bớt khô mà còn có cảm giác bóng mượt, căng mọng như vừa được “hồi xuân”.

Vì sao tôi chọn bổ sung đường uống thay vì chỉ skincare?

Khi tuổi tác tăng lên, cộng thêm tia UV hàng ngày, làn da sẽ dần bị tổn hại. Collagen và elastin – hai yếu tố quan trọng giữ da trẻ trung – cứ thế mà bị phá hủy. Thoa kem bên ngoài chỉ giải quyết được phần ngọn, còn đường uống thì đi sâu hơn, nuôi dưỡng từ gốc, thậm chí đến tận lớp cân cơ của da.

Tôi vốn rất kỹ tính khi chọn sản phẩm uống. Nhiều năm nay, tôi tin tưởng Swisse vì độ uy tín. Trước khi thử, tôi cũng tìm hiểu kỹ và thấy công thức 3 tác động của sản phẩm này thật sự đáng giá:

+ Ergothioneine: một chất mà cơ thể không tự tổng hợp được, chỉ hấp thụ qua thực phẩm. Nó giúp ổn định tình trạng da, nâng cơ, làm da săn chắc, giảm rõ nếp nhăn, đường viền hàm cũng gọn hơn.

+ Collagen peptide: ứng dụng công nghệ kép được cấp bằng sáng chế ở Trung Quốc và châu Âu. Các phân tử nhỏ thấm sâu vào da, bổ sung collagen hiệu quả, lấp đầy nếp nhăn nhỏ, làm da căng mọng.

+ Hyaluronic Acid (HA): cấp ẩm từ tận lớp trung bì, khóa nước chặt chẽ, tạo hiệu ứng da căng bóng rạng rỡ.

Nói một cách dễ hiểu, Ergothioneine giúp nâng cơ → Collagen peptide làm da căng → HA mang lại độ ẩm căng bóng. Bộ ba này kết hợp với nhau, hiệu quả chống lão hóa mạnh gấp nhiều lần so với chỉ dùng đơn lẻ.

Sau 1 tháng – điều bất ngờ nhất với tôi

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là trong suốt một tháng qua, dù có những ngày thức khuya liên tục và thời tiết mùa đông khô lạnh, nhưng da tôi không hề xuống cấp. Ngược lại, khuôn mặt còn có vẻ “nâng cơ” hơn, da vốn khô héo nay trở nên căng mịn, đầy sức sống.

Nhiều bạn bè gặp tôi còn hỏi có phải mới đi làm thủ thuật gì không. Nhưng câu trả lời là không. Tất cả chỉ nhờ tôi kết hợp uống với chăm sóc ngoài da thường ngày.

Nếu bạn cũng đang thấy da ngày càng chùng nhão, mất đàn hồi, hãy thử thay đổi tư duy: chống lão hóa không chỉ là bôi ngoài, mà còn phải bổ sung từ trong. Với tôi, đây thật sự là một “vũ khí bí mật” giúp làn da quay ngược thời gian.

