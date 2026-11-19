Để được ôm con trong vòng tay là một hành trình dài, với những cặp đôi làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thì hành trình đó còn trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Sau những ngày tiêm thuốc kích trứng, thăm khám và chọc hút, họ bước vào một giai đoạn đặc biệt là "chờ kết quả phôi".

Lúc này, gia đình gần như không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi. Họ không nhìn được thấy những chiếc đĩa nuôi cấy phôi, không biết từng noãn đang phát triển ra sao, cũng không thể đoán trước ngày nhận kết quả sẽ có bao nhiêu phôi đủ điều kiện cho bước tiếp theo... Tất cả là những bí ẩn phía trong phòng Lab.

Không gian phòng lab tại IVF Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh

Năm ngày phát triển của phôi - hành trình ngắn ngủi nhưng mang theo hy vọng lớn

Chị Thùy Dung đã chuẩn bị cho ngày chuyển phôi từ rất lâu. Chị dành thời gian, tài chính, ổn định tâm lý vững vàng để mong thu được nhiều phôi nhất có thể. Ngày chọc hút trứng, các bác sĩ thu được 21 trứng. Sáng hôm sau, cuộc gọi từ phòng Lab báo: 13 trứng thụ tinh. Từ lúc đó, chị Dung chỉ còn một việc để làm là "chờ đợi". Chị không được vào phòng Lab, không nhìn thấy những chiếc phôi của mình "lớn lên" ra sao. Và sau 5 ngày, bác sĩ thông báo,không phải tất cả số phôi được tạo thành đều có thể sử dụng. Vậy trong những ngày ấy, các phôi của chị đang trải qua điều gì?

Câu chuyện của chị Thùy Dung cũng là câu chuyện của rất nhiều cặp vợ chồng làm IVF gặp phải. Trong hỗ trợ sinh sản, hành trình 5 ngày nuôi cấy phôi không phải là một đường thẳng, mà là quá trình chọn lọc tự nhiên thu nhỏ với những thuật ngữ y khoa chuyên biệt, đánh dấu từng cột mốc sinh tồn của mầm sống.

Chia sẻ trong số "Nước mắt trong phòng Lab" của series podcast "Kỳ tích từ phòng Lab", BS Vũ Viết Hoàng, Trung tâm y học sinh sản & hiếm muộn Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết, quá trình tạo phôi là một hành trình có nhiều giai đoạn liên tiếp. Số noãn thu được ban đầu không đồng nghĩa với số noãn thụ tinh thành công, và số noãn đã thụ tinh cũng không phải số phôi cuối cùng có thể sử dụng. Đằng sau mỗi kết quả là quá trình phát triển sinh học phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Sự phát triển của phôi được chia thành các giai đoạn cụ thể.

BS Vũ Viết Hoàng, Trung tâm y học sinh sản & hiếm muộn Hồng Ngọc Phúc Trường Minh

- Ngày 0: Trứng và tinh trùng được thu thập, xử lý. Chuyên viên phôi học chọn tinh trùng phù hợp để tiêm trực tiếp vào bào tương của noãn (trứng) dưới kính hiển vi để tạo phôi (kỹ thuật ICSI).

- Ngày 1: Đánh giá số trứng đã thụ tinh thành công.

- Ngày 2-3: Phôi liên tục phân chia từ 2, 4 đến khoảng 8 tế bào vào ngày 3.

- Ngày 5: Phôi phát triển thành phôi nang, gồm khối tế bào bên trong hình thành thai nhi và lớp tế bào bên ngoài góp phần tạo nhau thai. Đây là giai đoạn quan trọng để đánh giá, lựa chọn phôi.

5 ngày chờ đợi mòn mỏi và bí mật phía sau cánh cửa phòng Lab IVF

Tuy nhiên, theo BS Vũ Viết Hoàng, quá trình phát triển của phôi chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, bao gồm chất lượng noãn, tinh trùng và những đặc điểm sinh học của phôi. Vì thế, không phải tất cả noãn được thụ tinh đều tiếp tục phát triển đến giai đoạn phôi nang. Không phải noãn thụ tinh nào cũng có thể sống sót đến ngày thứ 5. Có những phôi phát triển chậm cần nuôi thêm đến ngày 6, ngày 7, nhưng cũng có những phôi vĩnh viễn dừng lại ở ngày 3.

Sự sụt giảm số lượng này thường khiến người bệnh hụt hẫng, nhưng dưới góc độ khoa học, đây là cơ chế đào thải tự nhiên tất yếu nhằm loại bỏ những phôi mang bất thường di truyền, giữ lại những phôi có tiềm năng làm tổ và phát triển thành em bé khỏe mạnh nhất.

Bộ vi thao tác tự động thực hiện kỹ thuật ICSI

Phía sau cánh cửa phòng Lab là sự hỗ trợ của công nghệ

Chất lượng của hành trình IVF phụ thuộc vào nhiều khâu, từ thăm khám, kích thích buồng trứng, chọc hút noãn, xử lý tinh trùng đến thụ tinh, nuôi cấy và đánh giá phôi. Trong suốt quá trình ấy, bác sĩ và chuyên viên phôi học phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát sao diễn tiến thực tế để đưa ra những quyết định phù hợp cho từng gia đình.

Các công nghệ hỗ trợ như hệ thống nuôi cấy tích hợp ghi hình theo thời gian (time-lapse) giúp chuyên viên quan sát quá trình phát triển của phôi và có thêm dữ liệu để đánh giá. Tuy nhiên, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể bảo đảm phôi sẽ làm tổ hay thai kỳ thành công.

Vì vậy, mỗi cuộc gọi thông báo kết quả phôi không đơn thuần là việc cung cấp một con số. Chuyên viên phôi học sẽ trực tiếp trao đổi về tình hình phôi và giải thích các thông tin liên quan, còn bác sĩ dựa trên kết quả đó cùng tình trạng cụ thể của hai vợ chồng để tư vấn hướng đi tiếp theo. Đằng sau mỗi quyết định là sự theo dõi tỉ mỉ, phối hợp chuyên môn và đồng hành cùng gia đình trên hành trình IVF.

Mỗi cuộc gọi báo kết quả đều mang sức nặng đặc biệt

Với người làm IVF, những cuộc gọi thông báo kết quả phôi thường chứa đựng nhiều cảm xúc đan xen. Một con số ít hơn kỳ vọng có thể khiến họ lập tức nghĩ đến những kịch bản xấu nhất: Có phải trứng của mình kém chất lượng? Liệu mình còn cơ hội làm mẹ? Nếu lần này không có phôi tốt thì những tháng ngày chuẩn bị vừa qua có trở nên vô nghĩa? Với người đã trải qua nhiều lần điều trị, tốn kém chi phí hoặc chịu áp lực về tuổi tác và thời gian sinh sản, thì những câu hỏi này càng nặng nề hơn.

Với BS Vũ Viết Hoàng, điều quan trọng là phải giải thích cho bệnh nhân hiểu rõ kết quả của họ phản ánh điều gì, những nguyên nhân nào có thể liên quan và cần cân nhắc những lựa chọn nào tiếp theo.

Thế nhưng, với kinh nghiệm của người làm hỗ trợ sinh sản, BS Vũ Viết Hoàng cho rằng, không thể chỉ nhìn vào số lượng phôi để kết luận. Tâm lý của người làm IVF thường là "càng nhiều càng tốt", và đúng là nhiều trứng có thể cho nhiều phôi tốt hơn, nhưng điều đó không áp dụng cho mọi trường hợp. Với người đa nang buồng trứng, kích trứng có thể thu được rất nhiều trứng nhưng chất lượng từng quả không đồng đều, nên chưa chắc chu kỳ đó thành công.

"Đôi khi chỉ cần một phôi khỏe mạnh, chất lượng tốt, cơ hội đã cao hơn nhiều so với người có 10 phôi nhưng chất lượng trung bình hoặc bị lỗi di truyền", bác sĩ Viết Hoàng nói.

"Chất lượng ở đây không chỉ là con số trên đĩa nuôi cấy", BS Viết Hoàng nhấn mạnh. Điển hình như một bệnh nhân của anh có chỉ số AMH chỉ 0,01 và một nang trứng trên siêu âm, nhưng nhờ gom trứng theo phác đồ mini qua nhiều chu kỳ, cô thu được 3 phôi ngày 5 chất lượng tốt. Đó là một ví dụ, nhưng cũng phần nào giúp mọi người hiểu rằng, không thể chỉ nhìn vào số lượng phôi để kết luận một chu kỳ có cơ hội thành công cao hay thấp.

Bởi vậy, với BS Vũ Viết Hoàng, điều quan trọng là phải giải thích cho bệnh nhân hiểu rõ kết quả của họ phản ánh điều gì, những nguyên nhân nào có thể liên quan và cần cân nhắc những lựa chọn nào tiếp theo. Việc tìm hiểu nguyên nhân không phải để người bệnh tự trách mình, mà để bác sĩ có thêm cơ sở xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp hơn nếu tiếp tục hành trình. Bởi phía sau mỗi kết quả phôi không chỉ là những con số được ghi nhận trong phòng Lab, mà còn là một gia đình đang chờ đợi cơ hội được làm cha mẹ. Khi khoa học được giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu và người bệnh được đồng hành đúng cách, những ngày chờ đợi sẽ bớt mơ hồ hơn.