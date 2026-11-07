Hành trình “tập làm mẹ”: Khi những năm tháng chờ đợi được đổi bằng tiếng khóc chào đời

Có một kiểu chờ đợi mà chỉ những người đang mong con mới thực sự hiểu. Sau mỗi câu hỏi "Bao giờ có tin vui?" có thể là một tiếng thở dài, một khoảng lặng giữa hai vợ chồng hay cảm giác bất lực khi kết quả khám chưa như mong đợi.

Sau mỗi câu hỏi "Bao giờ có tin vui?", phía sau đó có thể là một tiếng thở dài, một khoảng lặng giữa hai vợ chồng hay cảm giác bất lực khi kết quả khám chưa như mong đợi.

Vực sâu tâm lý - Nỗi sợ vô hình đáng sợ hơn cả bệnh tật

Với những cặp đôi mong con trong thời gian dài, hành trình tìm kiếm một đứa trẻ không chỉ là những lần thăm khám, tiêm thuốc hay chờ đợi kết quả điều trị, mà còn là cuộc chiến âm thầm với cảm xúc của chính mình. Mỗi lần kinh nguyệt xuất hiện là thêm một lần hy vọng bị dang dở. Nhìn bạn bè lần lượt đón tin vui, họ vừa mừng cho người khác, vừa không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng cho mình. Và khi đối diện với sự thất vọng, nỗi buồn của người bạn đời, áp lực tâm lý đè lên người phụ nữ lại càng lớn hơn, nó vô hình nhưng đáng sợ hơn cả bệnh tật.

Trong chương trình podcast Kỳ tích từ phòng Lab, bác sĩ Lê Duy Thảo, Trung tâm Y học Sinh sản & Hiếm muộn, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, chia sẻ một trường hợp khiến anh nhớ mãi bởi sự thay đổi cảm xúc rõ rệt của người bệnh trước và sau khi thăm khám.

Bác sĩ Lê Duy Thảo (Trung tâm Y học Sinh sản & Hiếm muộn Hồng Ngọc Phúc Trường Minh)

Người phụ nữ ấy chưa có con, tìm đến bác sĩ trong tâm trạng lo lắng vì nghi ngờ bản thân mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Chỉ vì nhận thấy chu kỳ kinh nguyệt kéo dài khoảng 34 ngày và đọc được những thông tin về PCOS trên mạng, cô bắt đầu lo sợ tình trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh con trong tương lai.

Tuy nhiên, kết quả thăm khám cho thấy người bệnh không có rối loạn phóng noãn, không có biểu hiện tăng androgen và không ghi nhận những bất thường phù hợp với chẩn đoán PCOS. Chu kỳ kinh nguyệt của cô tuy dài hơn mức trung bình nhưng vẫn đều đặn. Sau khi được bác sĩ giải thích cặn kẽ, người phụ nữ vỡ òa khi nhận ra tình trạng thực tế không đáng sợ như những gì mình từng hình dung.

Với bác sĩ Duy Thảo, điều đáng nhớ không chỉ là kết quả thăm khám mà còn là khoảnh khắc người bệnh trút được gánh nặng tâm lý. Trong hành trình tìm con, đôi khi một lời giải thích rõ ràng, đúng với tình trạng thực tế cũng có thể trở thành điểm tựa để người bệnh bình tĩnh hơn và tiếp tục hành trình phía trước.

Hành trình “tập làm mẹ”: Khi những năm tháng chờ đợi được đổi bằng tiếng khóc chào đời

Trong hành trình tìm con, bất kỳ nỗi sợ nào cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng đôi khi, một cuộc thăm khám đúng thời điểm và lời giải thích rõ ràng từ bác sĩ có thể giúp người phụ nữ tháo gỡ những hiểu lầm, lấy lại sự bình tĩnh và chủ động hơn với kế hoạch sinh sản của mình. Bởi trước khi lo sợ mình không thể làm mẹ, điều người phụ nữ cần nhất là biết chính xác cơ thể mình đang ở đâu, thay vì để những giả định chưa được kiểm chứng quyết định cảm xúc và tương lai.

Khi tiếng khóc chào đời xua tan những tháng ngày chờ đợi

Với những cặp đôi hiếm muộn, hành trình đón con chưa bao giờ chỉ được tính bằng tháng ngày, mà còn bằng những lần hy vọng rồi thất vọng, những giọt nước mắt giấu đi và cả những khoảnh khắc tưởng chừng không còn đủ sức để bước tiếp. Bởi vậy, khi hai vạch xuất hiện trên que thử thai, đó mới chỉ là khởi đầu của một hành trình mới. Từ những lần siêu âm, từng cột mốc thai kỳ đến giây phút tiếng khóc đầu tiên của con vang lên, mỗi bước đi đều chứa đựng niềm hạnh phúc xen lẫn hồi hộp của những người đã chờ đợi quá lâu.

Nhưng đằng sau một phép màu tưởng chừng đến bất ngờ thường là cả quá trình nỗ lực bền bỉ. Đó là những lần thăm khám để hiểu rõ tình trạng sức khỏe, những xét nghiệm tìm nguyên nhân, những cuộc trao đổi với bác sĩ để lựa chọn hướng điều trị phù hợp và sự kiên trì đi qua từng giai đoạn.

Y học sinh sản hiện đại không có một công thức chung cho tất cả. Những yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản như tuổi tác, dự trữ buồng trứng, chất lượng tinh trùng, tình trạng tử cung - vòi trứng, nội tiết và tiền sử điều trị… đều cần được đánh giá để xây dựng phác đồ phù hợp với từng cặp đôi.

Y học sinh sản hiện đại không có một công thức chung dành cho tất cả, điều trị cá thể hóa ngày càng có vai trò quan trọng.

Trong hành trình ấy, bác sĩ không chỉ là người thực hiện các kỹ thuật y khoa. Họ còn là người đồng hành, giúp người bệnh hiểu mình đang ở đâu, còn những lựa chọn nào và bước tiếp theo nên là gì.

Tại Trung tâm Y học Sinh sản & Hiếm muộn Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, những trường hợp phức tạp có thể được phối hợp với các chuyên khoa như nội tiết, dinh dưỡng, di truyền và các chuyên khoa liên quan nhằm tối ưu hóa quá trình điều trị. Bởi bên cạnh kỹ thuật y khoa, điều người bệnh cần còn là một đội ngũ đủ chuyên môn để giải thích rõ tình trạng, giúp họ hiểu những lựa chọn của mình và đồng hành qua cả những giai đoạn khó khăn nhất. Không ai có thể bảo đảm mọi hành trình đều kết thúc bằng một kết quả như mong đợi, nhưng việc đi đúng hướng có thể giúp các cặp đôi chủ động hơn và không phải đơn độc trước những quyết định quan trọng.

"Đúng nơi, đúng bác sĩ" vì thế không có nghĩa là tìm kiếm một lời hứa chắc chắn về kết quả. Đó là tìm được một đội ngũ có thể giúp người bệnh hiểu rõ tình trạng của mình, nhìn thấy những lựa chọn phù hợp và cùng họ xây dựng một hướng đi có cơ sở.

Với những cặp đôi đã trải qua nhiều lần thất vọng, việc được giải thích rõ ràng về tình trạng, cơ hội và các hướng điều trị có thể giúp họ lấy lại cảm giác chủ động.

Phép màu đón con, vì thế, không tự nhiên sinh ra. Phía sau tiếng khóc chào đời có thể là nhiều năm chờ đợi, những nỗ lực không ngừng của hai vợ chồng, sự tận tâm của đội ngũ y tế và những tiến bộ của khoa học. Có người may mắn đón tin vui sớm, có người phải đi một chặng đường dài hơn, nhưng mỗi hành trình đều xứng đáng được nâng đỡ bằng sự thấu hiểu, niềm tin và cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp. Để rồi, khi được ôm con vào lòng, những tháng ngày tưởng như dài vô tận ấy không biến mất, mà trở thành một phần ký ức khiến khoảnh khắc làm cha mẹ càng thêm thiêng liêng và quý giá.