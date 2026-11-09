Có những người phụ nữ bước vào hôn nhân với niềm háo hức về một mái ấm đủ đầy, để rồi sau những tháng ngày mong ngóng, điều ở lại trong họ không chỉ là câu hỏi “Bao giờ con đến?” mà còn là nỗi hoài nghi về chính cơ thể mình. Khi bạn bè lần lượt đón tin vui, khi những câu hỏi thăm tưởng chừng vô tư từ người thân ngày một nhiều hơn, họ bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang gặp vấn đề, liệu cơ thể mình có điều gì chưa đủ tốt để đón một đứa trẻ.

Áp lực ấy càng tăng lên sau những câu hỏi của người thân, kỳ vọng của gia đình. Dù con cái là câu chuyện của cả hai vợ chồng, nhưng đáng buồn là nhiều phụ nữ vẫn thường vô thức nhận phần “lỗi” về mình, như thể việc chưa thể mang thai là bằng chứng cho thấy cơ thể mình chưa đủ tốt.

Đó là một “chiếc gông vô hình” nhưng rất nặng.

Dù khả năng sinh sản là câu chuyện của cả hai vợ chồng, nhưng nhiều phụ nữ vẫn thường vô thức nhận phần “lỗi” về mình khi chậm con.

Đừng biến một dấu hiệu thành một chẩn đoán

Thực tế, khả năng sinh sản liên quan đến nhiều yếu tố ở cả nam và nữ. Với phụ nữ, đó có thể là vấn đề về rụng trứng, buồng trứng, vòi trứng, tử cung, nội tiết, tuổi… Trong khi đó, chất lượng và số lượng tinh trùng cũng là một yếu tố quan trọng từ phía người chồng. Có những trường hợp thậm chí chưa thể xác định ngay nguyên nhân.

Chia sẻ trong series “Kỳ tích từ phòng Lab” với chủ đề “”Đóa hoa bách hợp nở muộn”, bác sĩ Lê Duy Thảo (Trung tâm Y học Sinh sản & Hiếm muộn Hồng Ngọc Phúc Trường Minh) cho biết mình đã từng gặp một bệnh nhân rất lo lắng vì cho rằng mình mắc hội chứng buồng trứng đa nang sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng. Điều này khiến cô “mất ăn mất ngủ”, thậm chí lo lắng xa xôi về một tương lai… không có con.

Bác sĩ Lê Duy Thảo (Trung tâm Y học Sinh sản & Hiếm muộn Hồng Ngọc Phúc Trường Minh)

Thế nhưng, kết quả sau khi thăm khám cho thấy cô có chu kỳ kinh khoảng 34 ngày nhưng vẫn đều, không ghi nhận rối loạn phóng noãn, cường androgen hay những dấu hiệu đủ để chẩn đoán hội chứng buồng trứng đa nang. Sau khi được bác sĩ giải thích, cô mới thở phào vì nhận ra tình trạng thực tế không giống điều mình từng lo sợ.

“Một dấu hiệu đơn lẻ hay một thông tin trên mạng không thể thay thế cho chẩn đoán y khoa. Chu kỳ kinh dài hơn một chút, một hình ảnh siêu âm hay một chỉ số xét nghiệm bất thường chưa đồng nghĩa với việc người phụ nữ khó có con. Chính vì thế, thay vì tự chẩn đoán và lo lắng, khi có dấu hiệu bất thường hoặc mong con trong thời gian dài, phụ nữ nên thăm khám để được đánh giá đầy đủ.

Câu chuyện này cho thấy một điều rất đáng suy nghĩ: Đôi khi điều khiến phụ nữ đau khổ không phải là vấn đề sức khỏe thực tế, mà là nỗi sợ được tạo ra từ những thông tin chưa được hiểu đúng”, BS Lê Duy Thảo giải thích thêm.

Bác sĩ Lê Duy Thảo nhấn mạnh một điều rằng, một kết quả siêu âm không phải là bản án. Một chẩn đoán cũng không phải lời tiên tri về khả năng làm mẹ. Bởi vậy, thay vì để một dòng thông tin trên mạng quyết định cách mình nhìn nhận cơ thể, điều cần thiết hơn là tìm đến nguồn thông tin chính thống và thăm khám khi có dấu hiệu bất thường. Đừng để mạng xã hội hay bất kỳ ai khác ngoài bác sĩ trở thành người chẩn đoán sức khỏe sinh sản của bạn.

Bao dung với chính cơ thể chưa hoàn hảo của mình

Học cách yêu lại cơ thể đã cùng mình đi qua những ngày khó khăn

Sau nhiều lần điều trị chưa thành công, người phụ nữ dễ trở nên khắt khe với chính mình. Họ có thể trách cơ thể, buồng trứng hay nội tiết vì không mang lại kết quả như mong muốn.

Nhưng khả năng sinh sản không phải thước đo giá trị của một người phụ nữ. Vô sinh, hiếm muộn cũng không phải “lỗi” của riêng người vợ. Có lẽ thay vì hỏi “Tại sao cơ thể mình không nghe lời?”, người phụ nữ có thể bắt đầu bằng một câu hỏi dịu dàng hơn: “Cơ thể mình đang cần gì?”.

Một kết quả siêu âm không phải là bản án. Một chẩn đoán cũng không phải lời tiên tri về khả năng làm mẹ.

Có thể là một phác đồ điều trị phù hợp hơn. Có thể là sự điều chỉnh về nội tiết, dinh dưỡng hoặc lối sống. Có thể là thêm thời gian. Và cũng có thể là sự hỗ trợ về tâm lý để cô không phải một mình gánh chịu tất cả những áp lực đang có.

Bạn không kém cỏi vì chưa thể mang thai. Bạn không thất bại vì phải điều trị. Và bạn càng không cần phải xin lỗi ai vì cơ thể mình chưa thể làm điều mà bạn mong muốn. Có lẽ, trước khi đón một em bé, người phụ nữ cần học lại một điều rất quan trọng là yêu thương chính mình, ngay cả khi cơ thể chưa thể trở nên hoàn hảo như mình mong muốn.

Tại Trung tâm Y học Sinh sản & Hiếm muộn Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, đội ngũ y bác sĩ đồng hành cùng người bệnh trong quá trình thăm khám, tìm hiểu nguyên nhân và lựa chọn giải pháp hỗ trợ sinh sản phù hợp với từng trường hợp. Bởi phía sau mỗi kết quả xét nghiệm không chỉ là một chỉ số y khoa, mà còn là một người phụ nữ đang mang theo rất nhiều hy vọng, những nỗi sợ và mong muốn được làm mẹ.

Đừng biến hành trình tìm con thành những năm tháng tự trách. Hãy để cơ thể được thấu hiểu, được chăm sóc và được đồng hành đúng cách. Đôi khi, chữa lành chính mình cũng là một phần của hành trình đi tìm trái ngọt.