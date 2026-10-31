Hành trình tìm kiếm một nửa phù hợp và xây dựng sự nghiệp ổn định của phụ nữ hiện đại không phải lúc nào cũng trùng khớp với nhịp độ của "đồng hồ sinh học". Chính khoảng cách đó khiến ngày càng nhiều chị em tìm đến trữ đông trứng, một giải pháp y học hiện đại được kỳ vọng sẽ giúp họ "câu giờ" cho tương lai làm mẹ.

Nhưng liệu trữ đông trứng có thực sự là chiếc phao cứu sinh giúp phụ nữ chủ động với cuộc đời mình? Hay đây chỉ là cách mua thêm thời gian, trong khi cơ thể vẫn âm thầm già đi mỗi ngày?

Ngày càng nhiều người tìm đến trữ đông trứng, một giải pháp y học hiện đại được kỳ vọng sẽ giúp họ "câu giờ" cho tương lai làm mẹ.

Vì sao ngày càng nhiều phụ nữ quan tâm đến trữ đông trứng?

Không khó để nhận ra sự thay đổi trong cách phụ nữ trẻ nhìn nhận về hôn nhân và sinh con. Có người chưa muốn kết hôn hay sinh con ở thời điểm hiện tại. Có người chưa gặp được ai đủ phù hợp để cùng xây dựng gia đình. Có người muốn dành thời gian cho sự nghiệp, tài chính và những trải nghiệm cho riêng mình, hoặc đơn giản là không muốn kết hôn vội vàng chỉ vì áp lực tuổi tác hay lời giục giã từ người thân.

Giữa những lựa chọn ấy, trữ đông trứng xuất hiện như một cách để phụ nữ chủ động giữ lại cơ hội cho tương lai, thay vì để bản thân phải nương theo quy luật của tuổi sinh sản. Đây không phải là hành động" trốn tránh việc lập gia đình", mà là một bước đi thực tế để không phải đánh đổi giữa sự nghiệp và con cái, giữa việc chờ đúng người và chạy đua với thời gian.

Trữ đông trứng có thực sự giúp phụ nữ “đóng băng” tuổi sinh sản?

Trữ đông trứng thực chất "giữ lại" điều gì?

Nhắc đến trữ đông trứng, nhiều người sẽ nghĩ ngay rằng "đó là một phép màu, có thể đẩy gia hạn cơ hội làm mẹ của mình một cách vô thời hạn". Thực tế, quan điểm này chưa hoàn toàn đúng.

Theo ThS.BS Nguyễn Hồng Hạnh - Bác sĩ lâm sàng trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh, trữ trứng đang là "giải pháp làm mẹ" rất được quan tâm ở thời điểm hiện tại. Trữ trứng (đông lạnh noãn) được hình dung là thu gom các trứng trưởng thành ở buồng trứng, trữ đông ở môi trường siêu lạnh (nitơ lỏng -196 độ). Chất lượng trứng sẽ được bảo toàn ở nhiệt độ này. Và khi đã sẵn sàng, người phụ nữ có thể rã đông trứng để thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thành quy trình thụ tinh trong ống nghiệm của mình.

Ths.BS Nguyễn Hồng Hạnh - Bác sĩ lâm sàng Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh

Công nghệ trữ trứng hiện nay được đánh giá cao với khả năng bảo quản chất lượng trứng rất tốt. Trứng có thể được trữ 10-15 năm và khi rã đông, chất lượng trứng vẫn được bảo toàn, không thay đổi nhiều so với ban đầu, chất lượng thụ tinh vẫn đạt tới 80-90%.

Nói cách khác, nếu một phụ nữ trữ trứng ở tuổi 30, thì dù mười năm sau mới sử dụng, số trứng ấy vẫn giữ được đặc tính sinh học gần như của một phụ nữ 30 tuổi, chứ không "già đi" theo tuổi thật của cô ấy.

Tuy nhiên, ở đây, BS Hồng Hạnh cũng nhấn mạnh một điều rằng, chúng ta cần hiểu đúng bản chất của trữ đông trứng. Trữ đông trứng là cách bảo tồn cơ hội sinh sản tại thời điểm trữ trứng, chứ không phải là "đóng băng tuổi" của người phụ nữ. Khi mang thai và sinh con sau này, người mẹ vẫn phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến tuổi tác, sức khỏe tổng thể và các rủi ro thai kỳ như bình thường.

Trữ đông trứng không phải là "bảo hiểm sinh con"

Nếu như trữ trứng có thể giữ được chất lượng trứng của người phụ nữ ở thời điểm trữ thì liệu có thể nói rằng "trữ trứng chính là bảo hiểm sinh con" cho người phụ nữ hay không? Đây có lẽ là điều quan trọng nhất, nhưng cũng dễ bị bỏ qua nhất khi người ta chỉ nhìn vào mặt tích cực của phương pháp này. Không ít người khi nghĩ tới trữ trứng sẽ cho rằng "nếu còn trứng thì cữ trữ đông lạnh đi, sau này chắc chắn 100% sẽ có con".

Cần hiểu đúng bản chất, trữ đông trứng là cách bảo tồn cơ hội sinh sản tại thời điểm trữ, chứ không phải là "đóng băng tuổi" của người phụ nữ.

Thực tế, đông lạnh trứng không đồng nghĩa với việc chắc chắn có con trong tương lai. Theo BS Nguyễn Hồng Hạnh, đây là một quan niệm cực kì sai. Bởi vì, bảo tồn khả năng sinh sản, tức là chúng ta đang cố gắng đảm bảo trứng ở thời điểm vàng. Nhưng để có con thì còn cần kết hợp rất nhiều yếu tố khác nữa, như là đối tác, buồng tử cung, miễn dịch, nội tiết...

"Trữ trứng chỉ giúp đảm bảo chất lượng trứng của người phụ nữ nên không thể coi đó là yếu tố để yên tâm mọi thứ. Không phải trứng nào cũng thụ tinh thành công (dù là trứng trữ đông hay không trữ đông), và không phải phôi nào hình thành cũng phát triển tốt, làm tổ và cho ra đời một em bé khỏe mạnh. Số lượng trứng trữ được, tuổi tại thời điểm trữ và chất lượng trứng đều là những yếu tố quan trọng, nhưng chúng chỉ giúp tăng cơ hội thành công, chứ không thể đảm bảo tuyệt đối một kết quả có con trong tương lai", BS Hồng Hạnh cho biếti.

BS Hạnh nhấn mạnh, trữ đông trứng là bảo tồn cơ hội, chứ không phải bảo đảm kết quả. Chính vì vậy, phụ nữ khi quyết định trữ trứng cần giữ một tâm thế tỉnh táo, thực tế, xem đây là một lựa chọn dự phòng hợp lý, chứ không phải tấm vé bảo đảm chắc chắn cho việc làm mẹ sau này.

Phụ nữ khi quyết định trữ trứng cần giữ một tâm thế tỉnh táo, thực tế, xem đây là một lựa chọn dự phòng hợp lý, chứ không phải tấm vé bảo đảm chắc chắn cho việc làm mẹ sau này.

Quyết định trữ đông trứng: Cần tỉnh táo, không chỉ chạy theo trào lưu

Trữ đông trứng là một quy trình tương đối nhẹ nhàng, được thực hiện theo từng bước và có sự theo dõi sát sao của bác sĩ. Quy trình thường gồm kích thích buồng trứng bằng thuốc, theo dõi sự phát triển của nang noãn qua siêu âm và chọc hút trứng, sau đó đông lạnh và bảo quản trứng trong điều kiện chuyên biệt. Nhờ sự phát triển của kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, quá trình này ngày càng được thực hiện thuận lợi, giúp phụ nữ chủ động lưu giữ cơ hội làm mẹ cho tương lai. Cũng nhờ những điều này mà nhiều chị em cảm thấy yên tâm và tự tin lựa chọn giải pháp "lùi ngày làm mẹ" của mình.

Có thể thấy, trữ đông trứng ngày càng không phải là câu chuyện riêng của phụ nữ độc thân hay người muốn trì hoãn hôn nhân. Đây có thể là lựa chọn phù hợp với nhiều người ở những hoàn cảnh khác nhau, từ phụ nữ chưa có kế hoạch sinh con hiện tại, đến những trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng chức năng buồng trứng do bệnh lý hoặc điều trị y khoa. Dù ở tình huống nào, quyết định cũng cần được cá thể hóa, dựa trên sức khỏe và mong muốn của từng người, sau khi bác sĩ chuyên khoa tư vấn kỹ lưỡng.

Trữ đông trứng không thể đảo ngược quá trình lão hóa hay bảo đảm người phụ nữ sẽ có con trong tương lai. Nhưng với một số người, phương pháp này có thể giúp giữ lại cơ hội mang thai bằng chính trứng của mình, trong trường hợp chưa sẵn sàng làm mẹ ở thời điểm hiện tại.