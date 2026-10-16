Hãy xem thực đơn bữa cơm tối cuối tuần của gia đình tôi có gì mà ai ăn cũng khen nức nở!

Cuối tuần luôn là khoảng thời gian ấm áp nhất khi cả gia đình có dịp quây quần, tụ họp bên mâm cơm ấm cúng sau một tuần làm việc và học tập căng thẳng. Cùng nhau hàn huyên, trò chuyện rồi xắn tay vào bếp nấu những món ăn ngon chính là cách tuyệt vời nhất để gắn kết tình thân và thư giãn.

Thứ Bảy tuần trước, tôi đã chuẩn bị một vài món ăn chuẩn vị cơm nhà đơn sơ, nhưng ai nấy đều tấm tắc khen ngon như mọi khi. Ở cái tuổi trung niên và cao niên này, với tôi, những món ăn tự tay nấu ở nhà đôi khi còn tròn vị và đáng quý hơn cả đồ ăn đắt đỏ ngoài nhà hàng. Cơm nhà không chỉ tươi ngon, thanh mát, chống ngấy mà còn đảm bảo dinh dưỡng - bởi lẽ với chúng tôi lúc này, sức khỏe luôn là tài sản vô giá nhất.

Hãy cùng xem mâm cơm cuối tuần của gia đình tôi có gì nhé! Bữa ăn gồm 5 món chính và một món canh tròn vị: Trứng chiên hàu, đậu hũ xào trứng muối, thịt bò xào nấm tràm, mướp đắng xào, cá hấp thanh nhẹ, cùng bát canh sườn heo hầm ngô, cà rốt và nấm đông trùng hạ thảo bổ dưỡng được chuẩn bị ninh sẵn bằng nồi áp suất điện.

Hàu chiên trứng là một món ăn ngon với hương vị đậm đà, lạ miệng. Món ăn này có nhiều phiên bản khác nhau ở mỗi vùng nhưng về cơ bản cách chế biến đều tương tự và hương vị đều rất ngon.

Món trứng chiên hàu mà tôi làm sử dụng loại hàu to. Hàu cần chiên sơ trước khi nấu để dễ chín hơn. Nếu bạn có hàu nhỏ, bạn chỉ cần trộn tất cả các nguyên liệu với nhau rồi chiên sơ là được. Làm sạch hàu và chiên sơ trong chảo cho đến khi gần chín. Sau đó cho hỗn hợp trứng, thêm chút tinh bột khoai lang, hành lá thái nhỏ (hoặc cắt khúc ngắn) và nước mắm đã được đánh đều vào, chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi hỗn hợp đông lại.

Khi hỗn hợp đã đông lại, lật mặt trứng. Tiếp tục chiên trên lửa nhỏ cho đến khi món ăn vàng đều 2 mặt. Lấy ra đĩa và thưởng thức. Vậy đó, một công thức rất đơn giản, nhưng gia đình tôi rất thích ăn món này. Với nhiều nguyên liệu ngon tự chọn và chế biến, chắc chắn ăn ở nhà sẽ ngon và no hơn nhiều so với ăn ngoài.

Thịt bò xào nấm tràm tràm là một món ăn làm nhanh mà ngon. Sau khi rửa sạch thịt bò, thấm khô nước bằng khăn bếp rồi dùng dao thái thành từng dải. Nấm tràm khô được ngâm trước cho mềm rồi vớt ra để ráo. Tiếp theo, cho dầu vào chảo, cho hành lá thái nhỏ và tỏi băm vào. Đồng thời, cho nấm tràm vào xào nhanh. Sau đó, cho thịt bò thái dải và tương tiêu đen vào, xào trên lửa lớn cho đến khi thịt bò chín. Cuối cùng, cho thêm một ít dầu hào, nước tương và tinh chất cốt gà để nêm nếm.

Salad đậu hũ trứng bắc thảo là món ăn tôi thường xuyên nấu cho gia đình mình thưởng thức, nguyên liệu đơn giản nhưng nó thực sự rất ngon. Cách làm thì nhanh chóng, tôi chỉ cần cắt đậu phụ non thành miếng vừa ăn cho lên đĩa sau đó thêm trứng bắc thảo cắt hạt lựu cùng một ít dưa chuột muối chua (hoặc củ cải muối chua) thái nhỏ, và ruốc thịt heo lên. Nước sốt của món ăn này tôi pha nước tương với chút đường, dầu mè, tinh chất cốt gà rồi rưới đều lên trước khi ăn.

Món tiếp theo là cá hấp nước tương. Mọi bữa ăn trong gia đình tôi đều chú trọng đến khẩu phần và lượng nạp vào. Do đó tôi thường nấu lượng thức ăn vừa đủ. Mỗi món đều không làm nhiều và món cá hấp cũng vậy. Chỉ cần trộn nước tương, dầu mè, đương cho hòa quyện, sau đó rưới vào các lát cá đã được sơ chế. Đặt một ít gừng thái lát, hành lá cắt khúc lên trên rồi hấp cho đến khi chín.

Canh sườn heo hầm ngô, cà rốt và nấm đông trùng hạ thảo là món ăn ngon, bổ dưỡng. Mùa thu là mùa tuyệt vời để giữ gìn sức khỏe. Đối với chúng ta, những người đứng bếp nấu ăn thường chú trọng chế biến món ăn ưu tiên đặt sức khỏe lên hàng đầu. Các món canh là một cách tuyệt vời để tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt là một món canh thanh mát như thế này. Đừng bỏ lỡ và nhớ ăn thường xuyên hơn nhé!

Cuối cùng, là món mướp đắng xào. Mướp đắng là một liệu pháp ăn kiêng tuyệt vời cho người trung niên và người cao tuổi; người có lượng đường trong máu cao. Xét cho cùng, gia đình tôi cũng thường xuyên ăn nó. Bỏ lớp màng trắng bên trong của mướp đắng, thái mỏng, ướp muối trước, chần qua nước sôi, xào với vài lát tỏi, rồi thêm muối và bột ngọt.

Gia đình tôi thường ăn cơm gạo lứt hỗn hợp, tốt cho sức khỏe hơn gạo trắng. Những người bạn trung niên và người cao tuổi cũng có thể muốn ăn theo cách này. Thực phẩm ít tinh bột đã giúp cải thiện tình trạng mỡ máu, huyết áp cao và cholesterol cao của tôi.

Bạn thấy đó, mâm cơm gia đình tôi tuy đơn giản, nhưng việc lựa chọn nguyên liệu cẩn thận giúp bữa ăn thêm ngon. Các món ăn tuy giản dị nhưng đong đầy tình cảm và sự chăm chút cho sức khỏe của cả gia đình.