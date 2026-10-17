Tôi rất thích món canh này, mỗi tuần nhất định phải nấu một lần: Hương vị vô cùng thơm, mềm và siêu ngon

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để thưởng thức các món canh ấm nóng thơm ngon. Nước dùng và rau củ trong món canh tạo nên một bữa ăn ngon miệng, no bụng hơn. Tất nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều dầu mỡ. Một số loại rau củ theo mùa thanh đạm cũng là lựa chọn tốt. Ví dụ, công thức canh tôm nấu bí ngòi và trứng hôm nay khá ngon. Món ăn tươi mát, giòn tan và rất hợp với cơm.

Món ăn này có 4 nguyên liệu chính: Bí ngòi, trứng, mộc nhĩ và tôm khô. Gia vị khá đơn giản, hương vị tươi ngon và thơm lừng chủ yếu đến từ tôm khô. Trứng thêm vào một chút vị tươi mát. Sau khi xào sơ rồi ninh trong nước, hương thơm nồng nàn lan tỏa khi bạn mở nắp. Món ăn mềm và ngon miệng, rất thích hợp để ăn kèm với cơm.

Không để mất thêm thời gian nữa, hãy để chúng tôi chia sẻ cách làm món canh tôm nấu bí ngòi và trứng. Món ăn này mềm, hấp dẫn và cực kỳ ngon khi ăn kèm với cơm. Ngay dưới đây chúng ta hãy cùng xem các bước nấu chi tiết nhé!

Nguyên liệu làm món canh tôm nấu bí ngòi và trứng

1 quả bí ngòi, một ít mộc nhĩ khô, một nắm tôm khô, 3 quả trứng gà, lượng vừa đủ hành lá, gừng, tỏi, ớt (tùy thích), một ít nước tương, lượng bột tiêu vừa đủ, muối và lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món canh tôm nấu bí ngòi và trứng

Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị bí ngòi. Sau khi rửa sạch, cắt bỏ hai đầu và bổ đôi theo chiều dọc. Sau đó, loại bỏ hết hạt và phần ruột, rồi cắt phần thịt còn lại thành những lát dày. Bạn có thể giữ lại hạt và ruột nếu chúng non hoặc tùy theo sở thích, nhưng chúng dễ bị mềm nhũn khi nấu món canh này. Chuẩn bị một ít mộc nhĩ khô, ngâm cho đến khi mềm rồi xé thành miếng nhỏ; rửa sạch hành lá rồi thái nhỏ, gừng thái sợi, tỏi băm nhỏ và ớt tùy theo sở thích.

Bước 2: Đập trứng vào bát, thêm một ít nước bột bắp và trộn đều. Sau đó đổ vào chảo dầu nóng và chiên. Chiên một mặt cho đến khi vàng nâu, sau đó lật và chiên mặt còn lại cho đến khi tạo thành một lớp trứng dày. Lấy trứng ra khỏi chảo và cắt thành từng miếng. Tiếp theo, chuẩn bị một ít tôm khô, ngâm trong nước lạnh cho đến khi mềm.

Bước 3: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đặt nồi lên bếp, đun cho khô ráo, đổ một ít dầu hạt ăn vào và đun nóng. Cho tôm khô đã ngâm, hành lá, gừng, tỏi và ớt vào nồi và xào trên lửa nhỏ cho đến khi tôm khô tỏa ra mùi thơm tươi ngon. Cho bí ngòi thái lát và mộc nhĩ vào nồi, tăng nhiệt và xào nhanh, đều. Sau đó, cho lượng nước sôi vừa đủ vào nồi, đun sôi trên lửa lớn, nêm nếm với một chút muối, tiêu và một ít nước tương. Đổ trứng đã xắt miếng vào nồi, khuấy đều, đậy nắp và đun nhỏ lửa khoảng 5 phút. Cuối cùng, nếm thử và điều chỉnh gia vị cho vừa ăn trước khi dùng.

Thành phẩm món canh tôm nấu bí ngòi và trứng

Đây là một công thức nấu canh cực kỳ đơn giản. Mùi thơm rất hấp dẫn ngay khi vừa nấu xong. Bí ngòi mềm và ngon, còn trứng ngấm nước dùng trở nên vừa mềm ngậy lại đậm đà, khiến cho món ăn càng thêm ngon miệng. Với cả phần nước dùng và rau củ, món này ăn kèm với cơm rất ngon. Bạn nhất định phải nấu món ăn này cho gia đình mình thưởng thức vào mùa thu này nhé!

Chúc bạn ngon miệng với món canh tôm nấu bí ngòi và trứng!