Làm món thịt bò trộn dưa chuột theo cách này, thịt mềm ngọt, hương vị tươi mát ngon hơn hẳn

Chúng ta thường chế biến các món ăn mùa thu và mùa đông có vị đậm đà và giàu năng lượng với tâm lý bồi bổ sức khỏe để chống lại mùa đông lạnh giá. Tuy nhiên việc tiêu thụ quá nhiều món ăn như vậy sẽ sinh cảm giác ngán ngấy. Do đó, những món trộn tươi mát và ngon miệng là rất cần thiết để kích thích vị giác và đánh thức hương vị ngay lập tức. Không giống như các món ăn truyền thống nhiều dầu mỡ và gia vị, món salad thịt bò này có hương vị tươi mát và cay nhẹ, ít chất béo và sảng khoái. Thịt bò mềm và đậm đà, trong khi các nguyên liệu ăn kèm giòn và tươi mát, tạo nên hương vị phong phú và đa tầng, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Điểm nhấn của món ăn này chính là thịt bò vô cùng mềm. Thịt bò trong món ăn này được chọn lọc kỹ lưỡng, có kết cấu mịn, chắc thịt và hầu như không có gân hay mỡ, tạo nên một nguyên liệu chất lượng cao, ít chất béo và giàu protein. Phương pháp nấu sous-vide giúp giữ cho độ mềm của thịt bò ở mức tối đa, đảm bảo thịt được làm nóng đều từ trong ra ngoài. Thịt được nấu chín kỹ nhưng không bị khô, chắc nhưng không dai, tạo nên kết cấu mềm mại, tinh tế tan chảy trong miệng.

Ướp thịt trước khi nấu là chìa khóa để thịt bò ngấm hương vị. Bột tiêu mùi thơm nhẹ nhàng, không quá nồng. Một chút dầu ô liu giúp giữ ẩm cho thịt bò, ngăn ngừa mất nước trong quá trình nấu ở nhiệt độ thấp và đảm bảo thịt bò luôn mềm và mọng nước. Việc ướp thịt trong thời gian dài giúp hương vị tiêu thấm sâu vào từng thớ thịt, tạo nên nền tảng hương thơm và tăng cường hương vị tổng thể.

Nguyên liệu làm món thịt bò nấu sous-vide trộn dưa chuột

200g thịt bò, 1/2 củ cà rốt, 1 quả dưa chuột, 3 tép tỏi, một ít bột muối tiêu, 1 muỗng canh dầu ô liu, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm gạo, 1/2 muỗng cà phê dầu mè.

Cách làm món thịt bò nấu sous-vide trộn dưa chuột

Bước 1: Gọt vỏ, sửa sạch và bào sợi/thái sợi cà rốt. Dưa chuột rửa sạch rồi ngâm trong nước muối pha loãng để loại bỏ tạp chất rồi thái sợi/bào sợi (hãy bỏ phần ruột dưa chuột để tránh tiết quá nhiều nước). Bóc vỏ tỏi, đập dập và băm nhỏ. Thịt bò sau khi rửa sạch thì dùng khăn bếp thâm khô nước. Rắc lượng muối tiêu ướp thịt vừa phải lên thịt bò và xoa đều hai mặt. Tiếp theo, rưới 1 muỗng canh dầu ô liu lên mỗi mặt và phết đều.

Bước 2: Cho thịt bò vào túi kín (túi sous-vide) và ướp ít nhất 30 phút. Ép hết không khí ra khỏi túi và kéo kín miệng túi rồi cho vào nồi. Thêm nước sao cho ngập thịt bò. Đậy nắp nồi, cắm đầu dò nhiệt độ, chọn chế độ nấu ở nhiệt độ thấp, sau đó chọn bít tết ở nhiệt độ thấp, nhiệt độ 55 độ C, thời gian 1 giờ.

Bước 3: Sau khi nấu xong, cắt thịt bò đã nấu chín thành từng lát mỏng. Cho cà rốt và dưa chuột bào sợi vào bát. Tiếp theo, cho các lát thịt bò vào. Thêm nước tương, giấm gạo, dầu mè. Sau đó cho tỏi băm vào, thêm 1 muỗng canh dầu thực vật vào chảo, đun nóng, đổ dầu nóng lên tỏi băm, trộn đều và món ăn đã sẵn sàng.

Thành phẩm món thịt bò nấu sous-vide trộn dưa chuột

Những sợi dưa chuột giòn tan, tươi mát và mọng nước, trong khi những sợi cà rốt mềm mại, hơi ngọt, sự kết hợp màu đỏ và xanh lá cây làm cho món ăn trở nên bắt mắt và ngon miệng. Tỏi băm được rắc lên trên, rồi dầu nóng được rưới lên. Với tiếng xèo xèo, hương thơm của tỏi lập tức lan tỏa, khiến món ăn trở nên vô cùng hấp dẫn. Thịt bò mềm sau khi được trộn đều có màu sắc tươi sáng, thoang thoảng hương thơm của tiêu và tỏi. Thịt mềm mịn, không hề có mùi tanh hay vị béo ngậy. Khi bạn không có cảm giác thèm ăn, hãy thử món ăn tươi ngon và đậm đà này; chắc chắn sẽ kích thích vị giác của bạn.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò nấu sous-vide trộn dưa chuột!