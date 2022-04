5 loại nước rẻ tiền giúp giải nhiệt siêu nhanh, vừa trị mụn vừa bơm collagen, tiếc là dân văn phòng lại thích "đu" 3 loại nằm trong danh sách cấm

Mùa hè quay trở lại và những loại nước giúp giải nhiệt lại khiến chúng ta thèm thuồng. Dân văn phòng những ngày này đều tìm đến một ly nước mát mẻ để làm mát từ bên trong. Đã làm văn phòng, lại còn là chị em phụ nữ, bạn tuyệt đối không nên bỏ qua 5 loại nước rẻ tiền giúp giải nhiệt siêu nhanh, vừa trị mụn vừa bơm collagen dưới đây.

5 loại nước rẻ tiền giúp chị em dân văn phòng giải nhiệt siêu nhanh, vừa trị mụn vừa bơm collagen

1. Nước chanh giúp chị em dân văn phòng giải nhiệt, trị mụn, bơm collagen

Với đặc tính giàu vitamin C, khoáng chất, nước chanh giúp giảm viêm, giảm mụn do giảm tiết bã nhờn. Đặc biệt là tình trạng thâm sau mụn cũng được cải thiện tốt. Uống nước chanh đều đặn mỗi ngày giúp ngừa mụn, trị mụn, kháng khuẩn cho da đồng thời giải nhiệt, tăng miễn dịch cho cơ thể.

Theo Healthline, vitamin C có trong chanh còn giúp tăng sinh collagen, giảm nếp nhăn trên da. Nhất là với tình trạng da khô do lão hóa và tổn thương do ánh nắng mặt trời.

2. Nước rau má

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, rau má có tính hàn (lạnh), tân (cay), khổ (đắng) có tác dụng dưỡng âm, thanh nhiệt, nhuận gan, giải độc, lợi tiểu, thường được sử dụng để bồi bổ cơ thể, sát trùng, chữa thổ huyết, tả lỵ, khí hư, mụn nhọt, rôm sảy…

Thế nên, từ rất lâu, dân gian đã biết cách uống rau má để trị mụn. Đây là thứ nước vừa giúp giảm mụn vừa làm đẹp da.

Đặc biệt, nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, trong rau má có chứa rất nhiều beta caroten, saponins, alkaloids, flavonols, saccharids, calcium, Fe, Mg, Mn, P, Kali, các loại vitamin B1, B2, B3, C và K... nên vừa tốt cho sức khỏe tổng thể, vừa tốt cho làn da với công dụng giải nhiệt từ bên trong.

3. Nước dừa

Nghiên cứu đăng tải trên Clevelandclinic vào năm 2017 cho thấy, nước dừa hỗ trợ điều trị mụn trứng cá do đặc tính kháng khuẩn của nó.

Trong Đông y, nước dừa vị ngọt mát, tính bình; vào tỳ, thận và vị; tác dụng giải nhiệt, tiêu khát, lợi niệu, giải độc, cầm máu. Uống nước dừa giúp giảm mụn, chữa nóng trong là kinh nghiệm có từ rất lâu.

4. Trà atiso

Theo Thạc sĩ, lương y Vũ Quốc Trung (Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền, Hội Đông y Việt Nam), Đông y sử dụng atiso vì nhiều công dụng chữa bệnh khác nhau. Uống trà atiso đều đặn, đúng cách giúp hạ huyết áp, chống oxy hóa, phòng chống ung thư.

Đặc biệt, uống trà atiso còn giúp mát gan, giải độc gan. Trong khi đó, gan không khỏe thì dễ phát sinh mụn. Do đó, bạn có thể uống trà atiso để giảm mụn cũng rất tốt.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, atiso còn rất giàu vitamin C giúp sản xuất collagen cho da hiệu quả hơn nữa. Đồng thời, dùng đúng cách giúp bạn tăng miễn dịch, giải nhiệt từ bên trong cơ thể.

5. Trà bí đao

Theo lương y Bùi Hồng Minh, Đông y ghi nhận bí đao có vị ngọt, tính mát, không độc có tác dụng thanh phế mát vị, sinh tân, hoá đàm, lợi đại tiểu tiện... Đặc biệt, đây còn là loại quả rất tốt để trị mụn nhọt, rôm sẩy, da khô sần, nám mặt...

Vì thế, uống trà bí đao nhiều năm gần đây được chị em tin dùng để trị mụn, giải nhiệt, đồng thời tăng collagen.

3 loại nước chị em dân văn phòng nên từ bỏ để trị mụn, giải nhiệt, tăng sinh collagen

Mặc dù vậy, dường như rất ít chị em dân văn phòng giải nhiệt theo những cách này. Thay vào đó, nhiều người lại thích "đu" 3 loại nằm trong danh sách cấm. Đây thực sự là thói quen bạn cần thay đổi để khỏe đẹp hơn. Đặc biệt có 3 loại nước dưới đây chị em dân văn phòng nên từ bỏ để trị mụn, giải nhiệt và tăng sinh collagen cho làn da.

1. Trà sữa

Trà sữa là một trong những loại nước uống được chị em dân văn phòng vô cùng yêu thích. Thế nên giờ nghỉ giải lao ban trưa, nhiều người lại tụ tập cùng nhau gọi đặt những cốc trà sữa ngọt mát, hấp dẫn.

Tuy nhiên, trà sữa không chỉ có tính gây nghiện lại còn rất nhiều đường. Uống trong thời gian kéo dài sẽ khiến chị em nổi mụn, da xấu, lão hóa da nhanh. Đồng thời dễ bị béo bụng, tăng cân không kiểm soát.

2. Trà chanh, me đá, sấu đá

Thay vì gọi hàng về tận bàn, nhiều chị em có tính túm 5 tụm 3 buổi trưa để uống trà chanh, me đá, sấu đá... ngay ở quán nước dưới công ty mình.

Những loại nước này khi được mua từ những cửa hàng đều không đảm bảo nguyên liệu. Nhất là có thể có rất nhiều đường gây hại sức khỏe và làn da.

3. Nước ngọt, nước có ga

Không cần phải bàn cãi gì khi nói nước ngọt, nước có ga đều chứa lượng đường bổ sung rất lớn. Tiếc là nhiều chị em dân văn phòng lại tìm đến để giải khát vào những ngày nắng nóng.

Chúng không chỉ là thủ phạm gây mụn, làm da xấu xí, hút cạn collagen mà còn gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch, béo phì...

