3 món ăn "siêu rẻ" lại nấu dễ nên ăn thường xuyên để trừ ẩm, bổ tỳ vị, hoàn hảo để giải nhiệt mùa hè

Trong những ngày hè nóng bức và ẩm ướt, cơ thể dễ bị tích tụ hơi ẩm, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối và chán ăn.

Dưa chuột và cà tím là 2 nguyên liệu có nhiều trong mùa hè, chúng đều có tính mát. Tuy nhiên ăn quá nhiều có thể khiến việc tiêu trừ ẩm thấp trở nên khó khăn hơn. Để những ngày hè nóng bức trở nên dễ chịu và thoải mái hơn, hãy ăn nhiều rau củ theo mùa có vị dịu nhẹ và tươi mát!

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ 3 món ăn ngon và dễ làm, rất phổ biến trong mọi gia đình. Chúng nhẹ nhàng, không béo, bổ dưỡng và ngon miệng, phù hợp với mọi lứa tuổi, hoàn hảo để giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức!

1. Mướp xào trứng

Nguyên liệu: 2 quả mướp hương, 3 quả trứng gà, tỏi, muối và một ít dầu ăn.

Cách làm món mướp xào trứng

Gọt vỏ mướp và cắt thành từng miếng nhỏ, để tránh bị oxy hóa và chuyển sang màu đen hãy rửa trong nước có pha chút muối hoặc giấm. Đập trứng vào bát và đánh tan với một chút muối. Làm nóng dầu trong chảo, đổ hỗn hợp trứng vào, khi trứng đông lại thì đảo đều và nấu cho đến khi chín. Lấy ra, để riêng. Để lại một ít dầu trong chảo, phi thơm tỏi băm, sau đó cho mướp vào xào trên lửa lớn. Xào cho đến khi mướp mềm và hơi trong suốt. Đổ trứng vào và thêm một chút muối cho vừa ăn. Đảo đều trên lửa lớn và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Món này ngọt, mọng nước, sảng khoái và rất thích hợp cho những ngày hè nóng bức.

2. Rau muống xào tỏi

Nguyên liệu: Một bó rau muống lớn, tỏi băm, 1 quả ớt khô, muối, một ít nước tương và dầu ăn.

Cách làm món rau muống xào tỏi

Loại bỏ phần cuống cứng của rau muống, rửa sạch và để ráo nước; băm nhỏ tỏi. Làm nóng dầu trong chảo trên lửa lớn, sau đó cho tỏi băm và ớt khô vào xào đến khi thơm. Cho rau muống vào và xào nhanh trên lửa lớn. Xào cho đến khi rau chín tới và có màu xanh tươi. Thêm một chút muối và một ít nước tương để tăng hương vị. Đảo đều và lập tức tắt bếp. Món ăn này giòn, mềm, tươi mát, có tác dụng làm mát và hút ẩm. Nó cũng ngon miệng và nhẹ nhàng.

3. Canh bí đao và thịt viên

Nguyên liệu: 300g bí đao, 200g thịt heo băm, gừng, hành lá thái nhỏ, muối, tiêu trắng, nước tương, bột bắp, dầu mè.

Cách nấu canh bí đao và thịt viên

Cho một ít nước tương, gừng băm, tinh bột bắp và một ít nước vào thịt băm rồi khuấy đều theo một chiều cho đến khi hỗn hợp sệt lại. Gọt vỏ bí đao và thái lát. Đun sôi nước trong nồi, sau đó giảm lửa nhỏ. Vo thịt băm thành những viên nhỏ rồi thả vào nồi. Khi thịt viên đã chín lại và nổi lên mặt nước, cho các lát bí đao vào. Đun nhỏ lửa ở mức trung bình cho đến khi bí đao mềm và trong suốt. Thêm muối và một chút tiêu trắng cho vừa ăn, rắc hành lá thái nhỏ và vài giọt dầu mè. Món canh này tươi mát, ngon miệng, ít chất béo và dễ tiêu hóa, rất thích hợp để giải khát trong những ngày hè nóng nực.

3 món ăn này nhẹ nhàng, không béo, bổ dưỡng và ngon miệng, phù hợp với mọi lứa tuổi, hoàn hảo để giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức!