Ngày 29/4 vừa qua, Thân vương William và Vương phi Kate đã đánh dấu cột mốc 15 năm hôn nhân theo cách giản dị và ấm áp nhất có thể bằng một tấm ảnh gia đình chụp giữa thiên nhiên, không nghi lễ, không phô trương. Trong ảnh, cả gia đình năm người nằm thoải mái trên bãi cỏ, khoác trên mình trang phục mùa hè nhẹ nhàng, không giày dép, nhìn đúng như bất kỳ một gia đình bình thường nào đang tận hưởng kỳ nghỉ. Ảnh do nhiếp ảnh gia quen thuộc của họ, Matt Porteous, ghi lại trong chuyến nghỉ tại Cornwall - vùng duyên hải miền Tây Nam nước Anh. Bức ảnh được đăng kèm chú thích ngắn gọn: "Celebrating 15 years of marriage ❤️" .

Điều khiến bức ảnh thêm đáng yêu là sự xuất hiện của hai chú chó nhà Wales. Thân vương William đang âu yếm chú chó cocker spaniel đen tên Orla, trong khi một chú chó con màu nâu hiện chưa được công bố tên nằm cuộn gọn ngay bên cạnh đầu anh. Cả George, 12 tuổi, Charlotte, 10 tuổi, và Louis, 8 tuổi đều hiện diện trong khung hình, tạo nên một bức ảnh gia đình hiếm có vừa chân thật vừa tươi vui. Theo People, đây là kiểu ảnh phản ánh đúng phong cách sống mà cặp đôi Hoàng gia đang hướng tới gần gũi, bình dị, và đặt gia đình làm trung tâm.

William và Kate lần đầu gặp nhau khi cùng theo học tại Đại học St. Andrews ở Scotland, ngôi trường danh giá nhỏ bé đã se duyên cho một trong những mối tình nổi tiếng nhất Vương quốc Anh. Họ trải qua những năm tháng vừa là bạn vừa là người yêu trước khi chính thức đính hôn năm 2010. Trong cuộc phỏng vấn hôn ước khi đó, Thân vương William chia sẻ: "Khi lần đầu gặp Kate, tôi biết cô ấy có điều gì đó rất đặc biệt. Chúng tôi bắt đầu như những người bạn, và đó là nền tảng tốt nhất".

Lễ cưới diễn ra vào ngày 29/4/2011 tại Tu viện Westminster, trước sự chứng kiến của hàng triệu người trên toàn thế giới. Sau đám cưới, cặp đôi từng sống trong một ngôi nhà thuê tại Anglesey, xứ Wales, trong ba năm, nơi William thực hiện nhiệm vụ như một phi công tìm kiếm cứu nạn. Đó là quãng thời gian bình yên và riêng tư hiếm có trong cuộc đời Hoàng gia của họ.

Cặp đôi có truyền thống kỷ niệm ngày cưới tại những nơi có ý nghĩa với họ. Năm ngoái, vào đúng 29/4/2025, William và Kate xuất hiện tại thị trấn Tobermory trên đảo Isle of Mull ở Scotland - quốc gia nơi họ gặp nhau trong một chuyến thăm vui vẻ bên bờ biển, được ghi lại với nhiều khoảnh khắc thân mật và tiếng cười. Năm nay, Cornwall tiếp tục là điểm đến gia đình họ chọn, và vùng đất ven biển này cũng là bối cảnh cho bức ảnh sinh nhật lần thứ 8 của hoàng tử Louis hồi tuần trước, trong đó cậu bé được thấy đào cát, chơi cricket và thoải mái vui đùa như bất kỳ đứa trẻ nào.

Ở tuổi 43 và 44, William và Kate đang bước vào giai đoạn trưởng thành nhất trong vai trò Hoàng gia nhưng những bức ảnh như thế này nhắc nhở rằng, trước tất cả, họ vẫn là một gia đình.