Sáng ngày 23/4, Vương hậu Letizia và Quốc vương Felipe VI có mặt tại Đại học Alcalá de Henares - thành phố nhỏ về phía đông bắc Madrid để chủ trì lễ trao giải Miguel de Cervantes, giải thưởng văn học danh giá hạng nhất của thế giới viết tiếng Tây Ban Nha. Đây là sự kiện văn hóa thường niên được tổ chức vào đúng ngày 23 tháng 4, kỷ niệm ngày mất của đại văn hào Miguel de Cervantes - tác giả bất hủ của Don Quixote và cũng chính là người của Alcalá de Henares, sinh năm 1547.





Sắc xanh hoa ngô giữa mùa xuân Madrid

Trong khung cảnh nghi lễ trang trọng, Vương hậu Letizia nổi bật cùng chiếc đầm midi màu xanh hoa ngô của thương hiệu Carolina Herrera, phong cách tay áo dây thanh thoát, vừa đủ nữ tính mà không mất đi sự chỉn chu vốn có của bà. Phối cùng túi xách nhiều màu của Furla, tổng thể trang phục của bà mũi lên không khí nhẹ nhàng, đúng chất mùa xuân châu Âu, tinh tế nhưng không cứng nhắc.





Một ngày trước lễ trao giải, Vương hậu và Quốc vương đã chủ trì bữa tiệc tại Cung điện Hoàng gia Madrid, đã mời các đại diện của giới văn chương để vinh danh nhà văn được giải quyết năm nay. Lần này, cô chọn tông màu xanh pastel dịu dàng hơn, một bộ gồm áo sơ mi và chân váy bút chì của Hugo Boss. Hai ngày liên tiếp, hai sắc xanh khác nhau, nhưng cùng một sự thanh lịch nhất quán đã trở thành thương hiệu riêng của Vương hậu Letizia .





Giải thưởng ngang tầm Nobel Văn học

Giải Miguel de Cervantes được ví ngang hàng với Nobel Văn học, nhưng dành riêng cho ngôn ngữ Tây Ban Nha. Được Bộ Văn hóa Tây Ban Nha thành lập năm 1974 và trao lần đầu năm 1976 cho nhà thơ Jorge Guillén, giải thưởng ghi nhận toàn bộ sự nghiệp văn học của tác giả không phải một tác phẩm đơn lẻ. Kèm theo danh hiệu là phần thưởng giá trị 125.000 euro (khoảng 3,8 tỷ đồng), đây là lần thứ 51 giải được trao kể từ khi thành lập.





Năm nay, người nhận giải là nhà văn, học giả người Mexico Gonzalo Celorio, người đã dành hơn năm thập kỷ viết văn với, theo đánh giá của hội đồng giám khảo, "sự minh triết phê bình kết hợp cùng nhạy cảm tự sự, khai thác những sắc thái của bản sắc, sự trưởng thành cảm xúc và mất mát". Tác phẩm của ông vừa là biên niên sử của Mexico hiện đại, vừa là tấm gương phản chiếu thân phận con người.

Celorio là nhà văn Mexico thứ bảy nhận được Cervantes Prize tiếp nối những tên tuổi lớn như Octavio Paz (1981), tác giả Mê cung cô đơn, hay nhà báo Elena Poniatowska (2013). Sự kiện năm nay một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng sâu rộng của văn học Mỹ Latinh trong dòng chảy văn hóa toàn cầu.