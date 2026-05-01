Người ta thường nói rằng nước hoa là thứ chân thật nhất một người có thể chọn cho mình bởi mùi hương không thể giả tạo. Nhìn vào những gì Công nương Diana từng yêu thích, chúng ta không chỉ thấy một bộ sưu tập hương liệu, mà thấy cả chân dung của bà: Một người phụ nữ yêu thiên nhiên, yêu sự ấm áp, và luôn toát lên một năng lượng tươi sáng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Cả 4 loại nước hoa bà yêu nhất đều chia sẻ cùng một "DNA hương": Hoa tươi sân vườn, nắng Địa Trung Hải, và sự trong lành như một buổi sáng mùa xuân. Điều thú vị hơn nữa, tất cả vẫn có thể mua được cho đến ngày hôm nay.

Van Cleef & Arpels First Eau de Parfum

Đây được coi là nước hoa yêu thích nhất của Công nương Diana, theo hồi ký Spare (2023) của Vương tử Harry. Anh tiết lộ rằng từng mang chai First đến một buổi trị liệu tâm lý như một cách để cảm thấy mẹ vẫn hiện diện bên cạnh.





Van Cleef & Arpels giới thiệu First như một loại nước hoa dành cho "những người phụ nữ đặc biệt" và nhìn lại, đó quả là lựa chọn tự nhiên cho một vị công nương. Mùi hương mở đầu bằng sự lấp lánh của aldehyde, dẫn vào bó hoa lan dạ hương, nhài, và hoa hồng, rồi lắng xuống với nền sandalwood ấm áp. Ấm áp, sang trọng, và vượt thời gian.

Penhaligon's Bluebell Eau de Toilette

Nếu First là chiều sâu, thì Bluebell là sự tinh nghịch. Với lan dạ hương, đinh hương và một chút hương cam quýt, đây là mùi hương vừa thanh thoát vừa có chút đất cát giống hệt nụ cười khó đoán mà người ta vẫn hay nhắc đến khi nói về Công nương Diana.





Penhaligon's là thương hiệu hương nước hoa lâu đời của Anh, thành lập năm 1872, và từng được Hoàng hậu Alexandra ban tặng chứng nhận hoàng gia từ đầu thế kỷ 20. Sự lựa chọn của bà Diana, vì vậy, không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

Hermès 24 Faubourg

Theo hồi ký của người quản gia cũ Paul Burrell, A Royal Duty , Công nương Diana dùng Faubourg của Hermès và đây có lẽ là lựa chọn mang nhiều ý nghĩa nhất.





Faubourg được lấy cảm hứng từ ánh nắng chiều phản chiếu trên mặt Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải - vùng biển mà bà đã đặt chân qua nhiều lần, và cũng là nơi bà trải qua những tuần cuối cùng của cuộc đời. Hoa nhài và hoa cam được tắm trong vani ấm áp, tạo ra một loại nước hoa rực rỡ, đầy sức sống như bản thân bà.

Houbigant Quelques Fleurs l'Original

Ra đời năm 1912, Quelques Fleurs l'Original là thứ duy nhất trong danh sách này được biết chính xác bà đã mặc vào ngày quan trọng nhất - đám cưới thế kỷ với Thái tử Charles năm 1981, theo tờ Brides .





Đây cũng là loại nước hoa "tổng hợp" nhất: Citrus tươi mát, bó hoa lãng mạn với nhài, hoa huệ, hoa linh lan, violet, và ylang-ylang, cùng chút đinh hương tạo chiều sâu, lắng xuống với rêu sồi và gỗ đàn hương. Gần như mọi ghi chú hương mà Công nương Diana yêu thích đều hội tụ trong một chai.

Điều gì làm nên "DNA hương" của Công nương Diana?

Nhìn lại cả 4 lựa chọn, có một sợi chỉ đỏ rõ ràng: Bà không bao giờ chọn những mùi hương nặng nề hay quá phức tạp. Tất cả đều bắt đầu bằng hoa tươi, đặc biệt là lan dạ hương xanh mướt và nhài rồi được làm ấm bằng hổ phách hoặc vanilla, và neo lại bằng nền gỗ trầm. Đó là mùi hương của một người vừa có chiều sâu, vừa có ánh sáng đúng như cách thế giới nhớ về bà.