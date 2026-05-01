Người Hà Nội còn ở Hải Phòng không? Bật mí chỗ ngắm biển cực chill không đông đúc, dừa 40k một quả, ghế ngồi không tính tiền!

Cuối đường Lý Thánh Tông, Đồ Sơn. Đối diện The Tray Hotel. Một đoạn bờ kè sát mặt biển, dãy ghế sọc nằm dọc thành đá, phía trước là biển trải ra đến tận chân trời. Không có gì hoành tráng. Nhưng ngồi xuống là thấy tại sao người ta lại ngồi lâu đến vậy.

Cảnh biển cực chill tại bờ kè bên biển Đồ Sơn

40k một quả dừa, miễn phí gió biển và... tiền ghế!

Trái ngược với cảnh đông đúc tại bãi tắm nhân tạo và bãi tắm truyền thống khu 2, ở đây đem lại cảm giác thực sự chill khi lượng người vừa phải. Thậm chí là khá vắng so với tưởng tượng về một buổi chiều ngày nghỉ lễ.

Đồ uống ở đây cũng thuộc hàng "bình dân thân thiện": dừa tươi 40.000 đồng/quả, nước me 25.000 đồng - cắm ống hút, đặt lên thành đá nhìn ra biển, tự nhiên thấy đầu óc nhẹ hơn vài ký so với lúc còn kẹt trong hàng bánh đa cua buổi sáng.



Muốn ngồi lâu hơn thì quán còn có bia, cá chỉ vàng, mực nướng - đủ để kéo dài một buổi chiều đến tận tối. Quán mở từ chiều đến khoảng 23h, không cần phải vội.

Nhiều gia đình lựa chọn khu vực này làm nơi tập trung ăn uống, trò chuyện

Chị Hương - người bán hàng bên bờ kè cho biết dịp nghỉ lễ lượng khách đông hơn hẳn những ngày cuối tuần bình thường nhưng quán chị không tăng giá bán, chỉ lấy số lượng để tăng doanh thu.

Lựa chọn lý tưởng cho gia đình và tụ tập bạn bè

Gia đình có con nhỏ thì đây là lựa chọn khá lý tưởng: bãi cỏ rộng ngay bên cạnh bờ kè đủ chỗ cho trẻ chạy nhảy, thả diều, nghịch thoải mái trong khi bố mẹ ngồi cầm dừa nhìn ra biển. Chiều 30/4, cảnh này diễn ra khắp nơi trên bãi cỏ - chăn chiếu trải đầy, bóng bay đủ màu, tiếng cười trẻ con lẫn vào tiếng sóng.

Khu bãi cỏ khá rộng rãi để gia đình và trẻ nhỏ có thể vui chơi, cũng như là nơi tụ tập lý tưởng cho nhóm bạn.

Khu bãi cỏ khá rộng rãi để gia đình và trẻ nhỏ có thể vui chơi, cũng như là nơi tụ tập lý tưởng cho nhóm bạn.

Nhóm bạn thì cứ kéo ra bờ kè, ngồi thòng chân, chờ mặt trăng mọc lên từ phía biển Đông - cái góc đó chụp ảnh ra khá đẹp nếu bắt được ánh sáng chiều tà.

Không phải bãi tắm, không phải điểm check-in nổi tiếng nên cũng không quá đông đúc. Vừa đủ có không khí, vừa đủ để thở. Chỉ có một lưu ý nhỏ về việc đỗ xe ô tô. Mặc dù việc đỗ xe nhìn chung khá thoải mái lại không mất phí nhưng bạn cần tránh đỗ tại mặt đường chính ven biển vì có thể gây ùn tắc giao thông, dễ bị lực lượng chức năng "hỏi thăm". Nên chịu khó đi xa hơn, chỉ một chút thôi, đỗ xe trong các đường nhánh từ đường chính, sẽ rất yên tâm.