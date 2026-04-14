Cuộc khủng hoảng tước hiệu của cựu Công tước xứ York tưởng chừng đã khép lại với sự cứng rắn từ Vua Charles, nhưng một cuốn tiểu sử sắp ra mắt lại ném một "quả bom" dư luận mới. Dù luôn được ví là người kiên quyết nhất trong việc đẩy Vương tử Andrew khỏi hoàng gia để bảo vệ ngai vàng, Thân vương William lại vướng vào nghi vấn đã âm thầm đưa tay ra xoa dịu người chú tai tiếng này. Liệu đây là tình thân sót lại hay một góc khuất hoàn toàn khác sau cánh cửa cung điện Buckingham?

Nước đi khó lường của người thừa kế

Trong cuốn tiểu sử mới mang tên Elizabeth II: In Private. In Public (dự kiến ra mắt vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của cố Nữ vương), tác giả Robert Hardman đã tiết lộ một chi tiết khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Theo đó, Thân vương xứ Wales đã chủ động liên lạc với người chú ruột của mình - cựu Vương tử Andrew để "gửi lời chia buồn" ngay sau khi ông bị tước bỏ mọi tước vị vào năm ngoái.

Sự việc xảy ra vào thời điểm cựu Công tước xứ York rơi vào hố sâu khủng hoảng, không chỉ bị Vua Charles tước bỏ các chức danh và danh dự chính thức mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi tư dinh Royal Lodge. Động thái này của William khiến dư luận không khỏi tò mò, nhất là khi cuốn sách nhấn mạnh rằng cựu Vương tử Andrew đã "vô cùng cảm động" vì cháu trai là "một trong số ít người" chủ động hỏi han ông giữa cơn bão táp bủa vây. Hiện tại, Điện Kensington vẫn từ chối bình luận về thông tin này, giữ nguyên thái độ im lặng thường thấy trước các đồn đoán mang tính cá nhân.

Sự mâu thuẫn với hình ảnh "người cầm trịch" sắt đá

Điều khiến chi tiết này trở thành một "quả bom" truyền thông thực sự là vì nó hoàn toàn đi ngược lại với những gì báo chí từng vẽ nên về Thân vương William. Trước đó, giới quan sát đều tin rằng William chính là người ủng hộ đường lối cứng rắn nhất đối với cựu Vương tử Andrew, thậm chí còn gay gắt hơn bất kỳ thành viên nào khác trong Hoàng gia. Vào đầu năm nay, biên tập viên hoàng gia của tờ Daily Mirror là Russell Myers từng khẳng định trong cuốn sách William & Catherine: The Intimate Inside Story rằng chính William là người đã thúc giục cha và bà nội quá cố phải ra tay quyết liệt.

Khi cuộc phỏng vấn thảm họa của Andrew với chương trình BBC Newsnight nổ ra, danh tiếng của ông sụp đổ hoàn toàn và kéo theo đó là cả nền quân chủ bị lôi vào một cuộc khủng hoảng diện rộng. Làn sóng phẫn nộ nhắm vào cựu Công tước xứ York tiếp tục bùng phát mạnh mẽ hơn sau khi cuốn hồi ký Nobody's Girl của Virginia Giuffre được xuất bản, cộng thêm hàng loạt tài liệu nhạy cảm liên quan đến tỷ phú tội phạm Jeffrey Epstein được công bố. Dù Andrew liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhưng áp lực dư luận lúc bấy giờ là khổng lồ.

Bảo vệ ngai vàng hay tình máu mủ?

Theo chuyên gia Myers, William đã ngay lập tức nói chuyện với cha trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng đó. Anh cầu xin Vua Charles và Nữ hoàng hành động ngay lập tức vì lo sợ phản ứng dữ dội từ công chúng không chỉ phá hủy hoàng gia mà còn đe dọa đến tương lai của chính mình. Một nguồn tin nội bộ từng tiết lộ rằng, khi hiểu được mọi chuyện xảy ra ở hiện tại đều ảnh hưởng đến tương lai ngai vàng, rất dễ hiểu lý do vì sao William phải hành động.

Nguồn tin này nhấn mạnh William vốn không mấy ưa chú mình và muốn ông phải "biến mất" khỏi bức tranh hoàng gia ngay lập tức trước khi sự mục nát lây lan rộng hơn. Quan điểm của William rất rõ ràng: Andrew tự chuốc lấy mớ hỗn độn này, vì vậy ông phải tự mình giải quyết nó, tránh xa khỏi gia đình.

Tuy nhiên, nếu lời khẳng định mới nhất của Robert Hardman trong cuốn tiểu sử sắp ra mắt là đúng sự thật, thì dường như đằng sau cánh cửa đóng kín, mối quan hệ giữa các thành viên Hoàng gia Anh phức tạp và nhiều cảm xúc hơn những gì công chúng được thấy. Chút tình máu mủ len lỏi giữa những quyết định lạnh lùng của ngai vàng tiếp tục làm tăng thêm sức hút cho các câu chuyện hậu trường, biến Hoàng gia Anh trở thành tâm điểm không bao giờ hạ nhiệt trên mặt báo.