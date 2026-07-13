



Ngày 12/7, Vương phi Kate trở lại Wimbledon để theo dõi trận chung kết đơn nam sau khi tham dự và trao cúp cho nhà vô địch nội dung đơn nữ một ngày trước đó. Nếu ở trận chung kết đơn nữ, cô gây ấn tượng với chiếc váy đỏ dâu nổi bật của Roland Mouret thì lần này, Vương phi xứ Wales lựa chọn phong cách nhẹ nhàng hơn với chiếc váy màu xanh olive của Emilia Wickstead. Thiết kế có phần áo choàng ngắn phía sau vai mang đến vẻ thanh lịch, mềm mại nhưng vẫn rất sang trọng, nhanh chóng trở thành tâm điểm trong loạt hình ảnh từ sự kiện.

Đồng hành cùng Vương phi Kate là Thân vương William cùng hai con lớn, Hoàng tử George và Công chúa Charlotte. Em út Hoàng tử Louis tiếp tục không xuất hiện trong chuyến đi lần này.

Hình ảnh cả gia đình sánh bước vào khu vực Royal Box khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Trong khi Thân vương William và Hoàng tử George diện vest xanh navy lịch lãm, Công chúa Charlotte nổi bật với chiếc váy xanh cobalt tươi sáng. Nhiều người nhận xét Charlotte ngày càng ra dáng thiếu nữ và phong thái cũng ngày một tự tin khi xuất hiện trước công chúng.

Không ít cư dân mạng còn hài hước cho rằng George và Charlotte chính là "phụ kiện" đẹp nhất trong bộ trang phục của mẹ, bởi sự xuất hiện của hai anh em khiến tổng thể khung hình gia đình trở nên ấm áp và thu hút hơn bao giờ hết.

Để hoàn thiện diện mạo, Vương phi Kate kết hợp chiếc váy xanh olive với túi xách DeMellier Nano Montreal màu nâu caramel, giày cao gót ánh vàng của Ralph Lauren Collection cùng đôi khuyên tai Magic Alhambra của Van Cleef & Arpels. Cô cũng lựa chọn vòng tay màu xanh ngọc của Halcyon Days, tạo điểm nhấn tinh tế mà không quá cầu kỳ.

Wimbledon từ lâu đã là một trong những sự kiện được Vương phi Kate yêu thích nhất trong năm. Với vai trò người bảo trợ của Câu lạc bộ Quần vợt và Croquet All England, cô thường xuyên có mặt để theo dõi các trận đấu cũng như trao cúp cho những nhà vô địch.

Niềm đam mê của Vương phi Kate với quần vợt cũng từng được cựu tay vợt Andy Murray xác nhận. Chia sẻ với Hello!, anh cho biết từng có dịp xem một trận đấu cùng Vương phi và nhận thấy cô là một người hâm mộ quần vợt thực thụ.

"Cô ấy thực sự yêu thích quần vợt và cũng chơi môn này. Tôi nghĩ cô ấy còn chơi cả padel nữa", Andy Murray nói. Anh kể thêm hai người từng cùng theo dõi trận đấu giữa Katie Swan và Madison Keys, đồng thời rất hào hứng khi cổ vũ cho tay vợt chủ nhà.

Việc Vương phi Kate thường xuyên đưa các con đến Wimbledon trong những năm gần đây cũng cho thấy tình yêu thể thao đang dần được truyền lại cho thế hệ tiếp theo của gia đình xứ Wales. Mỗi lần xuất hiện, Hoàng tử George và Công chúa Charlotte đều khiến người hâm mộ thích thú bởi những biểu cảm tự nhiên, sự hào hứng khi theo dõi các trận đấu và cách hai anh em ngày càng tự tin trong các sự kiện Hoàng gia.

*Theo marieclaire