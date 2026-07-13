Mỗi lần xuất hiện tại Wimbledon, Vương phi Kate đều trở thành một trong những nhân vật được giới mộ điệu theo dõi sát sao. Là Nhà bảo trợ của All England Lawn Tennis and Croquet Club, cô gần như chưa từng vắng mặt ở những trận đấu quan trọng của giải quần vợt danh giá nhất nước Anh.

Năm nay, ngoài việc bất ngờ xuất hiện từ ngày thi đấu thứ tư thay vì chỉ dự hai trận chung kết như thường lệ, Vương phi Kate còn khiến người hâm mộ chú ý vì một chi tiết nhỏ nhưng rất thú vị. Dù thay đổi trang phục ở mỗi lần xuất hiện, cô vẫn lựa chọn cùng một mẫu kính râm đã từng đeo tại Wimbledon mùa trước.

Sự lặp lại này nhanh chóng được các tín đồ thời trang phát hiện. Không ít người cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho triết lý ăn mặc của Vương phi Kate: Không chạy theo xu hướng, ưu tiên những món phụ kiện có tính ứng dụng cao và sẵn sàng tái sử dụng nếu chúng vẫn phù hợp.

Mẫu kính mang tinh thần "old money" nhưng giá chỉ bằng một chiếc váy thời trang phổ thông

Mẫu kính được Vương phi Kate lựa chọn thuộc dòng Ralph by Ralph Lauren, thương hiệu con của Ralph Lauren - cái tên vốn gắn liền với phong cách "old money" đặc trưng của giới thượng lưu Mỹ.

Thiết kế có phom mắt mèo nhẹ kết hợp gọng họa tiết vân đồi mồi và tròng kính nâu chuyển màu. Kiểu dáng này không quá cầu kỳ nhưng lại có khả năng tôn gương mặt và rất dễ kết hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ trang phục công sở đến những bộ váy nữ tính.

Trong những ngày nắng nóng tại Wimbledon, chiếc kính không chỉ giúp bảo vệ mắt khi ngồi theo dõi các trận đấu ngoài trời mà còn trở thành điểm nhấn giúp tổng thể thêm sang trọng.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là mức giá của mẫu kính này khá "dễ chịu". Theo giá niêm yết tại một số cửa hàng quốc tế, sản phẩm có giá khoảng 106 USD, tương đương khoảng 2,8 triệu đồng. So với nhiều món phụ kiện khác trong tủ đồ của các thành viên Hoàng gia, đây được xem là lựa chọn khá dễ tiếp cận.

Trước đó, trong hai mùa Wimbledon 2023 và 2024, Vương phi Kate thường xuyên đeo mẫu kính đen của Victoria Beckham. Việc chuyển sang thiết kế của Ralph Lauren giúp diện mạo của cô trở nên mềm mại hơn, đồng thời rất hài hòa với màu tóc và tông trang phục mùa hè.

Bí quyết mặc đẹp của Vương phi Kate vẫn là sự cân bằng giữa hàng hiệu và thời trang bình dân

Không chỉ chiếc kính râm, cách xây dựng phong cách của Vương phi Kate tại Wimbledon năm nay cũng tiếp tục nhận được nhiều lời khen vì tính ứng dụng cao. Trong trận chung kết đơn nữ, cô xuất hiện với chiếc váy đỏ thanh lịch của Roland Mouret, kết hợp trang sức ruby và kim cương tạo nên hình ảnh vừa nổi bật vừa trang nhã.

Ở một lần xuất hiện khác, Vương phi Kate lại chọn bộ suit linen xanh của Gabriela Hearst. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người thích thú là bên trong không phải áo lụa hay sơ mi hàng hiệu, mà chỉ là một chiếc áo phông trắng đơn giản đến từ H&M.

Sự kết hợp giữa một bộ suit cao cấp và món đồ bình dân tiếp tục cho thấy khả năng phối đồ rất đặc trưng của Vương phi xứ Wales. cô không ngại kết hợp các thương hiệu ở nhiều phân khúc khác nhau, miễn là tổng thể hài hòa và phù hợp với hoàn cảnh.

Ở lần diện suit xanh này, Vương phi Kate buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, đeo hoa tai đá lapis lazuli và moonstone của Carousel Jewels, đồng thời tiếp tục hoàn thiện diện mạo bằng chính mẫu kính Ralph Lauren quen thuộc.

Một món phụ kiện được dùng nhiều lần cũng đủ tạo nên phong cách riêng

Điều khiến phong cách của Vương phi Kate luôn được đánh giá cao không nằm ở việc cô mặc những món đồ đắt đỏ nhất, mà ở khả năng khiến chúng trở nên đáng nhớ qua nhiều lần xuất hiện.

Việc liên tục sử dụng cùng một mẫu kính râm trong hai mùa Wimbledon cho thấy cô không xem thời trang là cuộc chạy đua với những món đồ mới. Thay vào đó, mỗi phụ kiện đều được lựa chọn kỹ lưỡng để có thể đồng hành trong nhiều dịp khác nhau.

Đó cũng là lý do phong cách của Vương phi Kate luôn được nhiều phụ nữ yêu thích. cô chứng minh rằng sự thanh lịch không đến từ việc thay đổi tủ đồ liên tục, mà nằm ở cách phối hợp khéo léo giữa các thiết kế kinh điển, biết tái sử dụng những món đồ chất lượng và luôn ưu tiên tính ứng dụng.

Có lẽ chính triết lý "mặc ít nhưng mặc khéo" ấy đã giúp Vương phi Kate trở thành một trong những biểu tượng thời trang Hoàng gia có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Và đôi khi, món đồ khiến người ta muốn học theo nhất lại chỉ là một chiếc kính râm có giá chưa đến 3 triệu đồng.