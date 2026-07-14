Bên cạnh sự xuất hiện của gia đình Thân vương William, khán đài danh dự tại trận chung kết đơn nam Wimbledon năm nay còn có một gương mặt Hoàng gia khác thu hút sự chú ý: Lady Gabriella Windsor.

Xuất hiện cùng cha là Công tước Michael xứ Kent và anh trai Lord Frederick Windsor, Lady Gabriella gây ấn tượng với phong cách thanh lịch đúng chất quý tộc Anh. Ở tuổi 45, cô lựa chọn chiếc váy maxi dệt kim màu xanh lá của thương hiệu Pháp Sandro Paris, một thiết kế vừa kín đáo vừa tôn dáng, rất phù hợp với không khí trang trọng của Wimbledon.

Chiếc váy có phần thân trên ôm nhẹ, chân váy xòe mềm mại, cổ tròn hiện đại cùng hàng cúc chạy dọc phía trước. Để hoàn thiện tổng thể, Lady Gabriella kết hợp cùng túi Mini Mayfair của Aspinal London, kính râm Westward Leaning và đôi khuyên tai tông xanh đồng điệu. Gam màu xanh cũng được xem là lựa chọn rất phù hợp với Wimbledon - giải đấu vốn gắn liền với sắc xanh đặc trưng của những sân cỏ nước Anh.

Tuy nhiên, điều thú vị là Lady Gabriella suýt rơi vào một tình huống "đụng váy" hiếm gặp.

Chỉ một ngày trước đó, tại trận chung kết đơn nữ, MC truyền hình nổi tiếng Davina McCall cũng diện đúng mẫu váy Sandro này khi ngồi trên khán đài danh dự. Rất may, hai người xuất hiện ở hai ngày thi đấu khác nhau nên không tạo nên màn "đối đầu thời trang" trực tiếp.

Sự trùng hợp này nhanh chóng trở thành chủ đề được các tín đồ thời trang Hoàng gia bàn luận. Nhiều người cho rằng đây là minh chứng cho sức hút của thiết kế đến từ Sandro Paris - thương hiệu thời trang cao cấp của Pháp được thành lập từ năm 1984 bởi Évelyne Chetrite.

Không chỉ Lady Gabriella, Sandro còn là cái tên quen thuộc trong tủ đồ của nhiều phụ nữ Hoàng gia Anh. Vương phi Kate, Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie đều nhiều lần lựa chọn trang phục của thương hiệu này trong các sự kiện quan trọng. Phong cách thanh lịch, nữ tính nhưng không quá cầu kỳ của Sandro được đánh giá rất phù hợp với hình ảnh hiện đại mà các thành viên Hoàng gia theo đuổi.

Điều thú vị là tuần lễ Wimbledon năm nay chứng kiến khá nhiều màn "trùng ý tưởng" trong thời trang Hoàng gia. Trước đó không lâu, Vương phi Kate cũng gây chú ý khi diện một thiết kế chấm bi tới trận đấu polo từ thiện của Thân vương William. Bộ váy này từng được một vị khách khác mặc tại khu vực Royal Box ở Wimbledon chỉ vài ngày trước, khiến nhiều người gọi vui đây là "hiệu ứng Wimbledon" - nơi những thiết kế được yêu thích liên tục xuất hiện trên các nhân vật nổi tiếng.

Dù suýt gặp tình huống "đụng hàng", Lady Gabriella vẫn được đánh giá là một trong những khách mời mặc đẹp nhất ngày chung kết đơn nam. Sự kết hợp giữa gam màu xanh nổi bật, phụ kiện tinh tế và phong thái nhẹ nhàng giúp bà ghi điểm tuyệt đối, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của phong cách Hoàng gia Anh tại một trong những sự kiện thể thao danh giá nhất thế giới.

*Theo Hello