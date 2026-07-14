Tại hai trận chung kết đơn nữ và đơn nam Wimbledon 2026, Vương phi Kate tiếp tục chứng minh vì sao cô luôn được xem là một trong những biểu tượng thời trang Hoàng gia có sức ảnh hưởng nhất.

Nếu ngày đầu tiên cô gây ấn tượng với chiếc váy đỏ của Roland Mouret kết hợp trang sức ruby rực rỡ, thì sang trận chung kết đơn nam, Vương phi xứ Wales lại chuyển sang hình ảnh mềm mại và thanh lịch hơn với chiếc váy xanh rêu của Emilia Wickstead. Thiết kế cổ quấn nhẹ nhàng cùng phom dáng ôm vừa phải mang đến vẻ ngoài nền nã đúng tinh thần mùa hè.

Thế nhưng, điều khiến giới yêu thời trang đặc biệt quan tâm lại không nằm ở chiếc váy, mà ở đôi hoa tai hình cỏ bốn lá bằng xà cừ của Van Cleef & Arpels. Đây không phải lần đầu Vương phi Kate đeo thiết kế này, nhưng mỗi lần xuất hiện, món trang sức vẫn luôn tạo nên sức hút riêng.

Món trang sức "may mắn" được Vương phi Kate liên tục tái sử dụng suốt nhiều năm

Đôi hoa tai mà Vương phi Kate lựa chọn thuộc bộ sưu tập Alhambra - dòng trang sức mang tính biểu tượng của Van Cleef & Arpels.

Ra mắt từ năm 1968, Alhambra nổi tiếng với họa tiết cỏ bốn lá viền hạt vàng, kết hợp cùng nhiều chất liệu đá quý và xà cừ. Thiết kế này được xem là biểu tượng của sự may mắn, hạnh phúc và những điều tốt đẹp, vì vậy luôn nằm trong số những dòng trang sức bán chạy nhất của thương hiệu nước Pháp.

Với Vương phi Kate, đôi hoa tai Alhambra bằng xà cừ dường như là một trong những món trang sức cô yêu thích nhất. Lần đầu tiên cô đeo thiết kế này là tại lễ trao giải BAFTA năm 2020. Khi đó, Vương phi kết hợp hoa tai cùng chiếc vòng cổ Alhambra đồng bộ để hài hòa với những chi tiết hoa trên váy. Hai năm sau, trong chuyến công du Bahamas, cô tiếp tục lựa chọn cả bộ trang sức này cho tiệc tối cấp nhà nước.

Năm 2023, đôi hoa tai xuất hiện thêm hai lần nữa: một lần tại đại nhạc hội mừng lễ đăng quang của Vua Charles III, khi cô diện bộ suit đỏ nổi bật; lần còn lại là chương trình hòa nhạc Giáng sinh "Together at Christmas" do chính Vương phi chủ trì. Ở lần xuất hiện thứ hai, cô chỉ đeo hoa tai mà không kết hợp vòng cổ, tạo nên diện mạo tối giản nhưng vẫn rất sang trọng.

Gần đây nhất trước Wimbledon, món trang sức này cũng đồng hành cùng Vương phi trong dịp Giáng sinh năm 2025 khi cô cùng gia đình tham dự lễ tại Sandringham.

Việc liên tục tái sử dụng cùng một thiết kế cho thấy Vương phi Kate không chạy theo xu hướng hay những món trang sức mới nhất. Thay vào đó, cô ưu tiên những món đồ có giá trị lâu dài, có thể đồng hành trong nhiều dịp và dễ dàng biến hóa với các phong cách khác nhau.

Không chỉ Vương phi Kate, nhiều biểu tượng Hoàng gia cũng yêu thích họa tiết cỏ bốn lá này

Sức hút của bộ sưu tập Alhambra không chỉ dừng lại ở Vương phi Kate.

Theo nhiều tài liệu về lịch sử trang sức, ngay từ khi Alhambra ra mắt vào năm 1968, Công nương Grace Kelly của Monaco đã nhanh chóng trở thành một trong những người nổi tiếng đầu tiên yêu thích thiết kế này. cô thường đeo nhiều dây chuyền Alhambra cùng lúc theo phong cách layer - xu hướng vẫn rất được ưa chuộng cho đến ngày nay.

Nối tiếp Grace Kelly, Vương phi Charlene của Monaco cũng sở hữu nhiều thiết kế thuộc bộ sưu tập Alhambra, trong đó có phiên bản màu xanh nhạt hiếm gặp.

Tại Hoàng gia Anh, Vương hậu Camilla cũng nhiều lần được bắt gặp đeo các thiết kế Alhambra trong những sự kiện đời thường, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của dòng trang sức đã tồn tại gần 60 năm.

Không chỉ giới Hoàng gia, Alhambra còn được nhiều ngôi sao Hollywood, doanh nhân và cả các vận động viên nổi tiếng yêu thích. Chính sự tối giản nhưng dễ nhận diện đã giúp thiết kế này trở thành một trong những biểu tượng kinh điển của thế giới trang sức cao cấp.

Khác với suy nghĩ rằng thành viên Hoàng gia luôn phải xuất hiện với những món đồ mới, Vương phi Kate nhiều năm qua lại xây dựng hình ảnh theo hướng hoàn toàn khác. Cô thường xuyên mặc lại váy áo, tái sử dụng túi xách, giày dép và cả những món trang sức đã gắn bó nhiều năm. Chính sự tiết chế ấy lại khiến mỗi lần một món đồ quen thuộc xuất hiện đều mang đến cảm giác gần gũi và đáng nhớ.

Đôi hoa tai Alhambra cũng là một ví dụ điển hình. Từ thảm đỏ BAFTA, chuyến công du nước ngoài, lễ đăng quang của Nhà vua cho đến Wimbledon hay lễ Giáng sinh, món trang sức này luôn được Vương phi Kate kết hợp theo những cách khác nhau mà không hề tạo cảm giác lặp lại.

Có lẽ đó cũng là bí quyết giúp phong cách của cô luôn được đánh giá cao: Không cần quá nhiều món đồ đắt giá hay chạy theo xu hướng mới, chỉ cần chọn đúng những thiết kế kinh điển và biết cách làm mới chúng theo từng hoàn cảnh là đã đủ tạo nên dấu ấn rất riêng.

*Theo Elle