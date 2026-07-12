Trong buổi tham dự Scotty's Summer Festival tại lâu đài Maxstoke (Warwickshire) ngày 11/7, Vương tử Harry đã có cuộc trò chuyện thân mật với khoảng 200 trẻ em và gia đình tham dự sự kiện. Trong phần hỏi đáp, một thiếu niên 16 tuổi tên Sebastian đã hỏi Harry liệu anh có làm điều gì đặc biệt vào ngày giỗ của mẹ (31/8) hay sinh nhật của bà (1/7) hay không.

Câu trả lời của Harry khiến nhiều người xúc động.

"Gia đình chúng tôi làm bánh chanh (lemon drizzle cake)," anh chia sẻ.

Theo Harry, đây là truyền thống mà anh cùng Meghan Markle, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet vẫn duy trì để tưởng nhớ Công nương Diana.

"Tôi nghĩ những truyền thống trong gia đình thực sự rất, rất quan trọng", Harry nói.

"Đặc biệt là khi đó là những truyền thống ngọt ngào".

Một cách giản dị để giữ ký ức về mẹ luôn hiện hữu

Vương tử Harry hiện là Đại sứ toàn cầu của tổ chức từ thiện Scotty's Little Soldiers, đơn vị hỗ trợ trẻ em mất cha hoặc mẹ từng phục vụ trong quân đội Anh. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt với Harry. Anh từng phục vụ trong Quân đội Anh với quân hàm đại úy và cũng trải qua mất mát lớn từ khi còn nhỏ, khi Công nương Diana qua đời vì tai nạn giao thông tại Paris năm 1997. Khi ấy, Harry mới 12 tuổi. Việc cùng gia đình làm bánh chanh vào những ngày đặc biệt đã trở thành một nghi thức nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa tinh thần đối với anh.

Trong nhiều năm qua, Vương tử Harry không ngần ngại chia sẻ về quá trình vượt qua nỗi đau sau khi mất mẹ. Tại Hội nghị InterEdge Summit ở Melbourne hồi tháng 4, nơi anh là diễn giả chính về sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc, Harry từng nói: "Theo trải nghiệm của tôi, mất mát khiến con người mất phương hướng ở bất kỳ độ tuổi nào".

Anh cũng thừa nhận việc phải đối mặt với nỗi đau khi còn là một đứa trẻ nhưng luôn sống dưới sự theo dõi sát sao của truyền thông khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. "Nỗi đau sẽ không biến mất chỉ vì chúng ta phớt lờ nó".

Harry cho biết đã có nhiều giai đoạn anh cảm thấy quá tải, lạc lối, bị phản bội hoặc hoàn toàn bất lực. "Có những lúc áp lực, cả từ bên ngoài lẫn bên trong, dường như không bao giờ dừng lại. Và dù mọi chuyện diễn ra thế nào, tôi vẫn phải xuất hiện trước công chúng như thể mọi thứ đều ổn để không làm ai thất vọng".

Anh cũng thừa nhận rằng trong nhiều năm sau khi mẹ qua đời, bản thân gần như tê liệt cảm xúc. "Khi ấy có lẽ như vậy dễ chịu hơn, nhưng tôi cũng chưa có đủ công cụ để đối diện với nỗi đau".

Gia đình Sussex vừa có cuộc gặp riêng với Vua Charles

Chia sẻ của Harry được đưa ra chỉ ít ngày sau cuộc đoàn tụ hiếm hoi giữa gia đình Sussex và Vua Charles III cùng Vương hậu Camilla. Theo thông tin được tiết lộ, ngày 10/7, Nhà vua và Vương hậu đã tiếp đón Vương tử Harry, Meghan Markle cùng hai con tại Highgrove House - dinh thự riêng của Vua Charles ở hạt Gloucestershire.

Đây được cho là lần đầu tiên Meghan cùng Archie và Lilibet gặp trực tiếp Nhà vua và Vương hậu sau bốn năm. Buổi gặp diễn ra hoàn toàn riêng tư, vì vậy Hoàng gia sẽ không công bố hình ảnh hay thêm bất kỳ chi tiết nào. Được biết, gia đình Sussex đã phải điều chỉnh kế hoạch đến Anh sau nhiều cuộc trao đổi với Cung điện liên quan đến các biện pháp an ninh dành cho họ.

Sau buổi gặp, Vương tử Harry tiếp tục thực hiện các hoạt động theo lịch trình công tác một mình. Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho rằng gia đình Sussex có thể sẽ tới Althorp House - nơi Công nương Diana an nghỉ trong chuyến trở về Anh lần này.

*Theo People