Không cần lời nói, Vương nữ Anne vẫn thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho mẹ mình qua cách ăn mặc. Trong chuyến thăm nhà dưỡng lão Hoàng gia Star & Garter ở Surbiton, bà xuất hiện trong bộ trang phục xanh ngọc thanh lịch, và đặc biệt là đôi giày loafer kinh điển – thiết kế từng gắn bó suốt nhiều thập kỷ với Nữ hoàng Elizabeth II. Một lựa chọn tưởng chừng giản dị, nhưng lại chứa đựng cả ký ức, tinh thần bền bỉ và triết lý sống của hai thế hệ phụ nữ Hoàng gia Anh.

Ở tuổi 75, Vương nữ Anne – người được mệnh danh là "biểu tượng lao động thầm lặng của Hoàng gia" xuất hiện trong bộ suit xanh ngọc được cắt may sắc nét, kết hợp cùng áo blouse họa tiết màu vàng, xanh navy và ánh kim. Tổng thể vừa thanh lịch, vừa mạnh mẽ. Nhưng điểm nhấn cảm xúc nhất lại nằm ở đôi giày đen cổ điển mà bà lựa chọn – đôi horsebit loafers mang đậm dấu ấn của Nữ hoàng Elizabeth II, theo Express.

Đó không chỉ là một món phụ kiện, mà là một cách tưởng nhớ nhẹ nhàng và đầy trân quý. Cũng như trong suốt cuộc đời mình, Vương nữ Anne luôn chọn cách thể hiện tình cảm bằng hành động giản dị, không phô trương nhưng sâu sắc.

Nữ hoàng Elizabeth II nổi tiếng với tình yêu dành cho kiểu giày loafer cổ điển của thương hiệu London Anello & Davide. Trong hơn nửa thế kỷ, bà gắn bó với mẫu giày này được chế tác thủ công riêng cho đôi chân của mình như một phần của hình ảnh mang tính biểu tượng.

Với Nữ hoàng, đó không chỉ là sự thoải mái hay tính thực dụng, mà còn là biểu tượng của tính bền vững, tay nghề thủ công Anh và sự nhất quán trong phong cách. Những giá trị ấy, Vương nữ Anne đã kế thừa và thể hiện qua lựa chọn thời trang của riêng mình, giản dị nhưng bền vững, thanh lịch nhưng không chạy theo xu hướng.

Khi nhiều người xem thời trang như cuộc đua của xu hướng, Vương nữ Anne lại đi ngược dòng bằng sự tiết chế. Bà thường mặc lại trang phục cũ, sử dụng túi xách quen thuộc qua hàng chục năm, ưu tiên sản phẩm được làm tại Anh và có thể sửa chữa, tái sử dụng.

Thời trang của Vương nữ Anne không chỉ nói về vẻ ngoài mà là câu chuyện về lối sống có mục đích, về trách nhiệm và lòng trung thành với giá trị lâu bền.

Cũng giống như Nữ hoàng Elizabeth II, Vương nữ Anne tin rằng: "Quần áo, nếu được lựa chọn bằng sự trân trọng, không chỉ là vải vóc, mà là câu chuyện được khâu lại qua năm tháng".

Bằng việc chọn đôi giày gắn liền với hình ảnh của mẹ, Vương nữ Anne không chỉ tưởng nhớ Nữ hoàng, mà còn khẳng định triết lý sống qua từng thế hệ Hoàng gia Anh tôn trọng giá trị, yêu thích sự giản dị và đề cao tính bền vững.

Những câu chuyện thời trang tưởng như nhỏ ấy đang được thế hệ kế tiếp, đặc biệt là Vương phi Kate, tiếp tục viết nên. Trong năm qua, Kate Middleton cũng nhiều lần chọn mặc lại trang phục cũ, phối lại phụ kiện cũ để gửi đi thông điệp về sự tinh tế và ý thức tiêu dùng có trách nhiệm.

Dường như, ở Hoàng gia Anh, phong cách không bao giờ chỉ là chuyện bề ngoài mà là cách họ tôn vinh quá khứ, gìn giữ giá trị và kể lại câu chuyện của chính mình bằng ngôn ngữ của sự bền bỉ và lòng biết ơn.

Vương nữ Anne luôn được yêu mến bởi sự điềm đạm, tinh tế và tận tụy. Bà không chỉ là người gìn giữ những giá trị truyền thống của Hoàng gia, mà còn là minh chứng rằng thời trang có thể là ngôn ngữ của tình yêu nhẹ nhàng, bền lâu và vượt qua cả thời gian.