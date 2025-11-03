Người ta thường nói, thời trang là cách bạn thể hiện bản thân với thế giới. Với các thành viên nữ trong gia đình Hoàng gia Anh, điều này càng đúng. Vương phi Kate đã định hình lại phong cách Hoàng gia hiện đại, rời xa những chiếc váy đầm yểu điệu, thướt tha để chuyển sang những bộ suit sắc nét, mạnh mẽ. Và Nữ Công tước Sophie đã chứng minh rằng bà là một "học trò xuất sắc" trong việc nắm bắt xu hướng quyền lực này.

Đỏ cherry lên ngôi: Ngôn ngữ của quyền lực và sự tự tin

Sự kiện Nữ Công tước Sophie nhận bằng Tiến sĩ Danh dự từ Đại học Nhãn khoa là một dấu mốc quan trọng, và bà đã chọn một bộ cánh hoàn hảo để đánh dấu điều đó. Bà diện một bộ suit Max Mara màu đỏ cherry nổi bật. Bộ cánh này lập tức gợi nhớ đến bộ đồ Roland Mouret màu đỏ rượu vang (Burgundy) đã trở thành thương hiệu của Vương phi Kate.

Màu đỏ cherry không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Màu sắc này đã trở thành tông màu được giới Hoàng gia ưa chuộng gần đây, bởi nó tượng trưng cho sự tinh tế, mạnh mẽ và uy tín mà vẫn cực kỳ dễ mặc, không quá phô trương như đỏ tươi. Bộ suit của Nữ Công tước Sophie được thiết kế tinh giản, với áo khoác kiểu wrap cady (dạng quấn, chất liệu cady) và quần ống suông kiểu tuxedo. Chi tiết đáng chú ý là chiếc áo sơ mi hoa Gabriela Hearst lấp ló dưới ve áo, tạo nên sự mềm mại, nữ tính. Bà hoàn thiện vẻ ngoài quyền lực này bằng giày bốt cao cổ Jimmy Choo và trang sức kim cương, vàng tinh tế.

Sự lựa chọn này của Sophie không chỉ là một xu hướng, mà còn là một sự tuyên bố ngầm: Bà đang bước vào một vị thế mới, sử dụng cùng một ngôn ngữ thời trang đầy tự tin và chuyên nghiệp mà Vương phi Kate đã thiết lập.

Vương phi Kate : "Thủ lĩnh" của phong cách suit hiện đại

Vương phi Kate chính là người đã biến bộ suit âu phục thành đồng phục cho người phụ nữ Hoàng gia hiện đại. Trong suốt thời gian qua, cô liên tục củng cố phong cách này, dung hòa giữa sự thanh lịch cổ điển và nét sắc sảo, tự chủ của thế kỷ 21.

Mỗi lần xuất hiện, Kate lại mang đến một phiên bản suit mới từ bộ kẻ ô vuông Prince of Wales màu xám khi thăm căn cứ Không quân, cho đến bộ Victoria Beckham màu xanh ô-liu tinh xảo khi đến Oxford. Cô đã chứng minh rằng suit không chỉ dành cho nam giới hay các cuộc họp cứng nhắc, mà còn là biểu tượng của người phụ nữ vừa duyên dáng, vừa có tiếng nói.

Phong cách suit của Kate luôn nhấn mạnh vào: Đường cắt may tỉ mỉ, phom dáng kéo dài, quần ống loe hoặc ống suông đứng, và màu sắc nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. Việc cô tái sử dụng bộ suit Roland Mouret màu caramel nổi tiếng gần đây càng chứng tỏ cô đang xây dựng một "tủ đồ capsule" (tủ đồ cơ bản) gồm những bộ suit đẳng cấp, một kiểu "đồng phục" phản ánh đúng vai trò và uy quyền ngày càng tăng của cô trong Hoàng gia.

Phong cách này đã thay thế hoàn toàn hình ảnh những chiếc váy đầm buổi sáng có phần rụt rè, thay vào đó là những bộ trang phục có cấu trúc, sắc nét hơn, giúp người mặc dễ dàng kiểm soát không gian và thu hút sự chú ý một cách tự nhiên.

Phụ nữ trung niên Việt học được gì?

Sự đồng điệu trong phong cách của Vương phi Kate và Nữ Công tước Sophie không chỉ là tin tức thời trang quốc tế, mà còn là một thông điệp ý nghĩa dành cho phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ tuổi trung niên và chị em công sở:

1. Quyền lực nằm ở cấu trúc: Đừng ngại đầu tư vào những bộ trang phục có đường cắt may đẹp, chất liệu đứng dáng. Một chiếc áo vest hay quần âu được may đo tinh xảo có sức mạnh hơn bất kỳ món đồ hàng hiệu đắt tiền nào. Nó giúp bạn tự động "nâng cấp" khí chất, tạo cảm giác chuyên nghiệp, đáng tin cậy.

2. Màu sắc là khí chất: Màu đỏ cherry hay các tông màu đậm, sâu như xanh rêu, xanh navy, đỏ rượu là lựa chọn tuyệt vời cho phụ nữ trung niên. Những màu này không chỉ tôn da, mà còn thể hiện sự trưởng thành, chín chắn và quyền lực mà không bị quá chói lóa.

3. Tinh tế từ chi tiết: Hãy học cách Nữ Công tước Sophie dùng một chiếc áo blouse hoa nhẹ nhàng để làm mềm mại bộ suit cứng cáp. Sự kết hợp giữa mạnh mẽ (suit) và mềm mại (lụa, họa tiết hoa) chính là chìa khóa để tạo nên vẻ đẹp cân bằng, vừa tự tin vừa duyên dáng.

Tóm lại, thông qua bộ suit Max Mara màu đỏ cherry, Nữ Công tước xứ Edinburgh đã cho thấy bà không chỉ "sao chép" phong cách của Vương phi Kate, mà là đang cùng Công nương định nghĩa lại hình ảnh người phụ nữ Hoàng gia (và phụ nữ hiện đại) – họ là những người trưởng thành, có tiếng nói và biết cách sử dụng thời trang để khẳng định vị thế của mình một cách tinh tế nhất.